Cristiano Ronaldo regresa a los entrenamientos del Al Nassr tras quedar en el ojo del huracán con Portugal

El Al Nassr publicó las primeras imágenes de Cristiano Ronaldo en los entrenamientos previo al partido frente al Al Draih del viernes 9 de octubre

Cristiano Ronaldo vuelve al Al Nassr | Reuters

Cristiano Ronaldo tuvo este lunes 5 de octubre su primer entrenamiento con el Al Nassr, después de quedar envuelto en la polémica por su abrupta salida de la última concentración de la selección de Portugal. El club de la Saudi Pro League publicó una fotografía de su máxima estrella durante la práctica, en la que el equipo comenzó su preparación para el próximo partido frente al Al Draih, programado para este viernes.

El futbolista, de 41 años, regresó este domingo a territorio saudí a bordo de su avión privado. Algunos medios de comunicación locales captaron la llegada del Bombardier Global Express XRS al aeropuerto de Riad, en medio de la incertidumbre que rodea su futuro con la selección portuguesa.

El conflicto que terminó con Cristiano Ronaldo de vuelta en Arabia Saudita comenzó durante la concentración de Portugal para la UEFA Nations League. La polémica surgió después del primer partido ante Noruega, cuando Jorge Jesus dejó al capitán en el banquillo pese a que el delantero permaneció alrededor de 30 minutos calentando. La decisión tomó mayor relevancia debido a los reportes sobre un supuesto acuerdo previo para administrar los minutos de CR7 durante la fecha FIFA.

Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, sostuvieron una reunión para intentar solucionar las diferencias, pero el problema no quedó resuelto. La situación volvió a complicarse durante una conferencia de prensa del técnico antes del siguiente compromiso ante Dinamarca. Sus declaraciones fueron interpretadas por el goleador de la selección como una traición, por lo que tomó entonces la decisión de abandonar la concentración portuguesa en Copenhague. El propio futbolista comunicó su salida a través de sus redes sociales y aseguró que explicaría “a su debido tiempo” los motivos de su decisión.

De acuerdo con información de Reuters, Jorge Jesus y Pedro Proença intentaron convencer a Cristiano Ronaldo de permanecer con el grupo cuando la selección todavía se encontraba en Copenhague, pero no lograron cambiar su decisión. El delantero tomó un vuelo privado rumbo a Madrid y posteriormente continuó su viaje hacia Arabia Saudita. Su salida se produjo justo antes de que Portugal disputara el resto de sus partidos de la última fecha FIFA.

Portugal, sin embargo, logró continuar su camino sin su capitán y mantuvo el paso perfecto en la competición. La selección consiguió victorias ante Dinamarca y Noruega, resultados que le permitieron asegurar su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League. Tras el triunfo 2-1 sobre Noruega en el segundo partido, Jorge Jesus dejó abierta la puerta para el regreso del delantero y aseguró que no existe resentimiento. Sin embargo, el entrenador recalcó que no está dispuesto a ofrecer disculpas.

De acuerdo con información de L’Équipe, la Federación Portuguesa de Fútbol estaría en planes de organizar un partido de despedida para que el máximo goleador histórico de Portugal pueda cerrar su etapa internacional dentro del campo y no como consecuencia de la disputa con Jorge Jesus. Un informe complementario de A Bola reveló que, supuestamente, el técnico tiene contemplado convocar a Cristiano Ronaldo para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League: el 14 de noviembre ante Dinamarca, en Braga, y el 17 de noviembre frente a Gales.