¡Rivalidad a un lado! Cristiano Ronaldo se rinde ante Messi tras su último partido con la selección de Argentina

El portugués reaccionó a la despedida de Messi con Argentina y dejó un mensaje que reavivó su histórica rivalidad

Cristiano reconoce a Messi tras 21 años con Argentina | Reuters

Lionel Messi cerró su historia con la selección argentina y uno de los mensajes más esperados llegó desde Portugal. Cristiano Ronaldo reaccionó públicamente a la despedida del futbolista con el que compartió durante años la cima del fútbol mundial, dejando unas palabras de reconocimiento en la publicación con la que el argentino puso punto final a más de dos décadas con la Albiceleste.

Cristiano acudió directamente a la publicación de Messi para referirse a su trayectoria internacional. “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre”, escribió el portugués, antes de agregar: “Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina”. El comentario concentró la atención por tratarse de dos futbolistas cuya competencia marcó buena parte del siglo XXI.

La reacción llegó después del último partido de Messi con la selección argentina, disputado ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La Albiceleste ganó 3-0 y el número 10 convirtió de penal, además de participar con asistencias en los otros dos goles, anotados por Nicolás Otamendi y Nico Paz. Más de 85 mil aficionados estuvieron presentes en la despedida.

La noche cerró 21 años de Messi con la selección mayor de Argentina, desde aquel debut de 2005 frente a Hungría hasta su despedida en Buenos Aires. De acuerdo con los registros posteriores a su último encuentro, terminó su etapa internacional con 208 partidos y 126 goles, además de una trayectoria que lo convirtió en el máximo anotador histórico de la Albiceleste.

El mensaje de Cristiano adquiere otra dimensión por la historia que ambos construyeron durante sus carreras. Messi con Barcelona y Cristiano con Real Madrid protagonizaron durante años uno de los enfrentamientos individuales más seguidos del fútbol, tanto en los Clásicos como en la disputa de títulos y reconocimientos. Pese a esa competencia, ambos han manifestado públicamente respeto por la trayectoria del otro.

Cristiano puso el foco específicamente en lo conseguido por Messi con Argentina, una etapa que pasó de años de finales perdidas y cuestionamientos a una sucesión de títulos. El argentino conquistó la Copa América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022 y el Mundial de Qatar 2022, torneo que significó su primera Copa del Mundo con la selección mayor.

La despedida generó también mensajes de antiguos compañeros y adversarios. Ronaldinho, Neymar y Luka Modric estuvieron entre las figuras que reconocieron públicamente a Messi después de su último encuentro internacional, en una jornada en la que clubes, futbolistas y aficionados utilizaron las redes sociales para recordar diferentes etapas de su carrera con Argentina.

El mensaje de Cristiano Ronaldo destacó por una rivalidad deportiva que se extendió durante más de una década. Esta vez no hubo goles, premios ni un partido de por medio: el portugués eligió reconocer la trayectoria de Messi con su país y todos los títulos conseguidos.