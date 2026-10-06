Cristiano Ronaldo pone contra la pared a Portugal: CR7 no volvería mientras Jorge Jesus siga como técnico

La Federación Portuguesa de Fútbol tendría un dilema debido a la ruptura entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus durante la última fecha FIFA

Cristiano Ronaldo le habría declarado la guerra a Jorge Jesus | Reuters

La Federación Portuguesa de Fútbol tendría un dilema sobre la mesa debido a que Cristiano Ronaldo habría descartado su regreso a la selección mientras Jorge Jesus siga en el banquillo. La información comenzó a circular durante las primeras horas de este 6 de octubre, en medio de la incertidumbre que gira en torno al ídolo lusitano y su futuro internacional.

De acuerdo con información de CNN Portugal, CR7 no tendría interés en volver al equipo nacional durante la gestión de Jorge Jesus. Esta postura tendría contra las cuerdas a los dirigentes del fútbol portugués, debido a que la misma cadena indicó que alrededor del 30 al 35 por ciento de los ingresos de la Federación Portuguesa de Fútbol girarían en torno a los patrocinios que genera Cristiano Ronaldo.

El conflicto inició durante la pasada fecha FIFA. Jorge Jesus mandó a calentar al capitán durante alrededor de media hora; sin embargo, el delantero no ingresó al terreno de juego en el encuentro ante Noruega, correspondiente a la UEFA Nations League. La decisión del técnico no habría caído bien a Cristiano Ronaldo, debido a que diversos reportes indicaron que existía un supuesto acuerdo para administrar los minutos del futbolista durante la última ventana internacional.

MÁS INFORMACIÓN: Cristiano Ronaldo regresa a los entrenamientos del Al Nassr tras quedar en el ojo del huracán con Portugal

Pese a que Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, habría sostenido una reunión con ambos para solucionar las diferencias, la situación dio un giro durante la conferencia de prensa previa al partido ante Dinamarca. Las declaraciones de Jorge Jesus habrían sido interpretadas por Cristiano Ronaldo como una traición y, en ese momento, abandonó la concentración portuguesa en Copenhague. El máximo goleador de todos los tiempos comunicó su salida a través de sus redes sociales y aseguró que más tarde explicaría los motivos.

Información de Reuters señala que Jorge Jesus y Pedro Proença intentaron convencer a Cristiano Ronaldo de permanecer con el grupo antes de que abandonara Copenhague. El jugador del Al Nassr viajó a Arabia Saudita con una escala exprés en Madrid. Portugal volvió a jugar contra Noruega algunos días después y, tras la victoria por 2-1, el técnico dejó abierta la puerta para el regreso del capitán, sin ningún resentimiento de por medio, aunque sorprendió al recalcar que no tiene la intención de ofrecer disculpas.

A Bola publicó que, supuestamente, el entrenador convocará a Cristiano Ronaldo para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League, ante Dinamarca y Gales, a mediados de noviembre. Mientras tanto, el jugador ya se encuentra con el Al Nassr en los entrenamientos rumbo a la reanudación de la Saudi Pro League.