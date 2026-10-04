La postura de la Federación de Portugal sobre Cristiano Ronaldo: “Forma parte de nuestra historia; estará aquí si el técnico lo necesita”

Consideró que el conflicto reciente es un malentendido que deberá resolverse internamente. Además, señaló que espera contar nuevamente con Ronaldo en la convocatoria de noviembre

Pedro Proença asegura que toda diferencia que haya se resolverá | Reuters

Portugal cerró la Fecha FIFA con una victoria 2-1 sobre Noruega y un balance de cuatro triunfos en cuatro partidos. Tras el encuentro, Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), habló sobre el rendimiento del equipo y también se refirió a la situación de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús y el organismo que preside.

Proença destacó el trabajo realizado durante los 14 días de concentración y señaló que el cambio de entrenador también implicó nuevas metodologías. “Estoy sumamente satisfecho con este nuevo ciclo, un nuevo entrenador, nuevas metodologías, los resultados hablan por sí solos”, expresó. Además, señaló que Portugal fue el primer equipo en clasificarse a los cuartos de final y consideró que el proceso permitió recuperar la confianza de los aficionados.

El dirigente también fue cuestionado por la situación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús, pero evitó entrar en los detalles de las conversaciones entre ambos. “No voy a dar esas aclaraciones, son conversaciones perfectamente normales entre entrenadores y jugadores”, explicó. Proença sostuvo que esos asuntos corresponden al ámbito técnico y que la presidencia de la Federación no debe intervenir.

Sobre Ronaldo, el presidente de la FPF reiteró el respaldo de la institución y destacó su trayectoria con la selección portuguesa. “Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, un jugador que ha dedicado más de dos décadas al fútbol portugués”, afirmó. También señaló que el delantero representa un símbolo de la identidad portuguesa y que sus méritos deportivos no están en discusión.

Proença aseguró que Cristiano Ronaldo seguirá formando parte de la selección mientras mantenga las condiciones deportivas necesarias. “Está en la Selección Nacional por méritos deportivos propios, y eso es absolutamente indiscutible”, manifestó. Respecto al episodio reciente, el dirigente lo definió como un malentendido que deberá resolverse dentro del grupo.

El presidente de la Federación también destacó el vínculo entre Ronaldo y sus compañeros. “Hoy los jugadores demostraron ese vínculo umbilical con nuestro capitán”, señaló. Proença recordó que el delantero fue capitán durante uno de los primeros partidos de esta etapa y sostuvo que Jorge Jesús cuenta con él siempre que se encuentre en condiciones físicas para competir.

La postura de la FPF es esperar para abordar la situación una vez concluida esta Fecha FIFA. Proença consideró importante cerrar los cuatro encuentros sin que el tema extradeportivo desplazara al rendimiento del equipo. “Era importante haber finalizado estos cuatro partidos con tranquilidad, porque el aspecto deportivo fue lo que nos guio. Tendremos tiempo y sosiego para sentarnos todos juntos y aclarar este malentendido. Reitero: Cristiano Ronaldo forma parte de nuestra historia y siempre estará aquí si el entrenador lo necesita”.

Finalmente, Proença dejó abierta la posibilidad de que Cristiano Ronaldo vuelva a la selección en noviembre. “Afortunadamente, existe una relación muy sólida entre Ronaldo y Jesús, soy testigo de ello, porque si no fuera así… seamos claros, quizás Ronaldo ya habría abandonado la Selección. No lo hace por esta relación y por el respeto que le tiene. Todo lo que ocurra en los próximos días serán momentos de tranquilidad, conversación, debate, y lo que queremos es que en noviembre podamos estar todos de vuelta con nuestra Selección”. Para el dirigente, la relación entre Ronaldo y Jorge Jesús se mantiene y las diferencias deberán resolverse mediante conversación dentro de la estructura del equipo portugués.