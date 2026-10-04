Cristiano Ronaldo reaparece tras su ruptura con la selección de Portugal

El avión donde se trasladaba Cristiano Ronaldo llegó a Arabia Saudita para que el futbolista pueda reincorporarse a los entrenamientos del Al Nassr

Cristiano Ronaldo vuelve al Al Nassr | Reuters

Cristiano Ronaldo regresó a Arabia Saudita este domingo 4 de octubre para incorporarse a los entrenamientos del Al Nassr, tras su polémica salida de la concentración de la selección de Portugal. Medios de comunicación locales captaron la llegada del Bombardier Global Express XRS, el avión privado del futbolista, durante su aterrizaje en el aeropuerto de Riyadh.

El traslado de CR7 a territorio saudí ocurrió horas antes del encuentro de Portugal ante Noruega, correspondiente a la UEFA Nations League, en el Estadio do Dragão de Oporto, en medio de la incertidumbre que existe en torno al futuro internacional del capitán y estrella del conjunto lusitano.

Cristiano Ronaldo tuvo una breve estadía en Madrid antes de volar de regreso a Arabia Saudita para reincorporarse al Al Nassr de la Saudi Pro League. De acuerdo con información de Reuters, la comitiva encabezada por Jorge Jesus, seleccionador de Portugal, y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, habría intentado convencerlo, sin éxito, de regresar a la concentración cuando el equipo todavía se encontraba en Copenhague.

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El objetivo del futbolista sería reincorporarse a la dinámica del club antes del encuentro del próximo viernes 9 de octubre frente al Al Diriyah. Un reporte complementario de L’Équipe indica que la Federación Portuguesa de Fútbol estaría planeando un homenaje de despedida para el máximo goleador de todos los tiempos, con el objetivo de que el conflicto con Jorge Jesus marque su final como jugador internacional. La prioridad de la federación lusitana sería reunir a ambas partes para conciliar sus posturas encontradas.

El regreso de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita no solo representa su reincorporación al Al Nassr, sino también el desenlace momentáneo de una concentración con Portugal que terminó de forma inesperada. La tensión comenzó a crecer desde el primer partido ante Noruega, cuando Jorge Jesus decidió dejar al capitán en el banquillo pese a que lo mandó a calentar durante alrededor de 30 minutos. La decisión tomó mayor relevancia porque, de acuerdo con distintos reportes, existía un entendimiento previo para administrar la participación del delantero durante la fecha FIFA. Lo que parecía una cuestión estrictamente deportiva terminó por abrir una grieta entre el entrenador y uno de los principales referentes del vestuario.

Aunque Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo y Pedro Proença mantuvieron una reunión para intentar solucionar las diferencias, el encuentro no evitó que la situación volviera a complicarse. Las declaraciones posteriores del seleccionador durante una conferencia de prensa fueron interpretadas por el delantero como una traición, por lo que CR7 decidió abandonar la concentración portuguesa. Poco después, el atacante hizo pública su postura en redes sociales y el conflicto dejó de ser un asunto interno para convertirse en un debate público. La reacción no tardó en llegar y el episodio provocó comentarios de distintas figuras del fútbol, además de una amplia cobertura de la prensa internacional.

Jorge Jesus, consciente de la dimensión que alcanzó el enfrentamiento, intentó reducir la tensión antes del partido ante Noruega y dejó claro que habrá tiempo para hablar de Cristiano Ronaldo después de los compromisos de Portugal en la UEFA Nations League. El entrenador pidió que la atención se mantuviera sobre el aspecto futbolístico y evitó profundizar en una disputa que ahora queda en manos de la Federación Portuguesa de Fútbol. Mientras tanto, CR7 ya está de vuelta en Arabia Saudita y se prepara para retomar la actividad con el Al Nassr, a la espera de conocer si el conflicto con el seleccionador tendrá solución o si terminará por marcar el último capítulo de su carrera internacional.