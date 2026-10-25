Hansi Flick asume la culpa tras perder el Clásico: “No acepto excusas”

El estratega alemán asumió la derrota del Barcelona ante el Real Madrid, reconoció errores defensivos y falta de frescura, pero dejó claro que no acepta excusas

El técnico azulgrana no esconde las fallas de su equipo | Reuters

Hansi Flick no ocultó su decepción después de que el Barcelona perdiera 2-1 ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou, durante la jornada 10 de LaLiga 2026-27. El entrenador alemán reconoció las deficiencias de su equipo, principalmente en el aspecto físico y defensivo, y aseguró que será necesario corregir los errores para evitar que el resultado afecte el desarrollo de la temporada.

El conjunto azulgrana llegó al Clásico con nueve victorias consecutivas en el campeonato español, pero un doblete de Kylian Mbappé terminó con su paso perfecto. Aunque Raphinha consiguió el empate provisional, los dirigidos por José Mourinho aprovecharon una transición ofensiva para marcar el gol definitivo al minuto 87.

La derrota representó el segundo tropiezo consecutivo del Barcelona, después de caer 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League. Flick admitió que sus jugadores no mostraron la intensidad habitual y señaló la acumulación de partidos, las dificultades para recuperar fuerzas y los errores individuales como aspectos que requieren atención, aunque dejó claro que no utilizará el cansancio como justificación.

Hansi Flick reconoce que el Barcelona no jugó bien ante el Real Madrid

El técnico alemán comenzó su análisis con una autocrítica sobre el funcionamiento colectivo. Reconoció que la primera mitad estuvo por debajo de las expectativas, aunque consideró que sus futbolistas reaccionaron tras conseguir el empate en el segundo tiempo. Sin embargo, esa mejoría no alcanzó para evitar la derrota.

“Estamos decepcionados. El primer tiempo no fue bueno. El segundo, después del empate 1-1, fue mejor y creo que controlamos el partido. Nos faltó un poco de suerte, pero ellos hicieron bien las cosas. Sin balón no nos concedieron demasiados espacios y hoy también quedó claro que nos faltó frescura”, explicó Flick.

El estratega recordó que la derrota significó el final de una racha de nueve triunfos consecutivos en LaLiga, aunque insistió en que el resultado debe convertirse en una oportunidad para mejorar: “Es nuestra primera derrota en el campeonato. Habíamos ganado nueve partidos seguidos y eso también hay que tenerlo en cuenta. Perder forma parte del fútbol, pero ahora debemos analizar lo sucedido, hacer las cosas mejor y lo haremos. Eso es lo importante”.

Flick reconoce la calidad del Real Madrid y señala el desgaste físico

Más allá de los errores propios, Flick reconoció el trabajo defensivo del Real Madrid, especialmente por la capacidad de sus jugadores para cerrar espacios y limitar las posibilidades ofensivas del Barcelona. En su análisis, consideró que el conjunto blanco mostró una mejor organización sin balón respecto a enfrentamientos anteriores.

“Jugamos contra un rival de enorme calidad. Trabajaron sin balón mucho mejor que quizá en otros Clásicos de años anteriores. Creo que hoy se pudo ver que nos faltó frescura. Estas últimas semanas, especialmente después de lo ocurrido en Sevilla, no fueron fáciles para mis jugadores”, manifestó.

El entrenador también insistió en que el resultado no debe alterar los objetivos establecidos para la temporada, aunque reconoció la necesidad de recuperar la concentración: “Tenemos que volver a enfocarnos y recuperarnos bien. Perder siempre es malo, pero, como he dicho muchas veces, todavía queda un camino muy largo hasta el final de la temporada. Estas cosas pasan y debemos responder”.

Dos derrotas consecutivas encienden la autocrítica del Barcelona

Cuestionado sobre la posibilidad de que los tropiezos ante PSG y Real Madrid generen dudas en la plantilla, Flick descartó una crisis de confianza, aunque reconoció que el nivel mostrado por sus futbolistas estuvo lejos de lo esperado. Además, señaló que los detalles fueron determinantes para definir el Clásico.

“No creo que existan dudas. Todos conocemos la situación y sabemos que no jugamos muy bien. En los partidos grandes, los pequeños detalles son importantes y pueden decidir el resultado. Hoy esos detalles no estuvieron de nuestro lado”, afirmó.

La autocrítica también alcanzó el rendimiento defensivo, una de las preocupaciones del cuerpo técnico después de recibir seis goles en los últimos dos encuentros. Flick aseguró que conoce los aspectos que deben corregirse y que trabaja constantemente sobre ellos, tanto durante los entrenamientos como en los partidos.

“Por supuesto que tenemos que mejorar. Después de un partido como este y de una derrota así, no hay argumentos. Sé qué debemos hacer mejor. Hablamos de estas situaciones en cada entrenamiento y también durante los partidos. No estoy preocupado porque perder forma parte del fútbol, pero hemos tenido dos derrotas en estas semanas y eso es demasiado”, sentenció.

Flick explica el cansancio y prepara cambios

Uno de los temas centrales de la conferencia fue el desgaste físico acumulado por el Barcelona, especialmente después de sus desplazamientos recientes. Flick recordó los problemas logísticos que sufrió la expedición azulgrana tras su visita a Sevilla, donde tuvo que modificar su itinerario antes de viajar a París para disputar la Champions League.

“Decidimos regresar al hotel, pasar la noche allí y después viajar directamente a París el lunes. Es mucho lo que hemos vivido, pero no quiero hablar de estas situaciones cuando perdemos. Prefiero hacerlo cuando ganamos, porque de lo contrario parece que estamos buscando excusas. No acepto excusas”, explicó el entrenador.

El alemán reiteró que el cansancio fue evidente durante el encuentro, pero consideró indispensable asumir la responsabilidad: “Puedo ver que hoy no estuvimos frescos. Esa es la realidad y es algo que debemos cambiar”. Por ese motivo, el cuerpo técnico implementará un programa de descanso y recuperación antes del siguiente compromiso del campeonato.

“Los jugadores internacionales tendrán dos días libres. Algunos futbolistas viajarán a Londres para asistir a un evento. Los demás entrenarán mañana y el martes será día de descanso. Después tendremos tres días para preparar el siguiente partido. Quedan tres encuentros antes del parón internacional y quiero ganar todos los partidos y todos los títulos. Necesitamos recuperar la frescura y cada jugador debe tomar las decisiones correctas, descansar, recuperarse y dormir bien”, detalló.

Las lesiones preocupan a Flick y el Barcelona podría recurrir a su cantera

Otro de los problemas que enfrenta el conjunto catalán es la falta de alternativas en la defensa, situación que se agravó con las ausencias de Andreas Christensen, Eric García y Jules Koundé, además de la lesión de Xavi Espart durante el encuentro contra el Real Madrid.

Flick reconoció que las bajas han reducido considerablemente sus posibilidades para conformar la línea defensiva, por lo que no descartó incorporar futbolistas de las categorías inferiores: “Cuando observamos las lesiones que tenemos, sabemos que son situaciones que pueden ocurrir. Algunos recibieron golpes en acciones individuales. Tenemos que gestionar estas circunstancias porque, en la línea de cuatro defensas, no contábamos con demasiadas opciones”.

El entrenador aseguró que el Barcelona cuenta con recursos para afrontar las próximas jornadas, aunque dependerá de la evolución médica de sus jugadores: “Tenemos futbolistas en el filial y en las categorías inferiores, así que quizá tengamos que recurrir a ellos para disponer de más alternativas. Es la situación que tenemos y debemos gestionarla. Espero que Andreas Christensen pueda regresar la próxima semana. Eric García evoluciona muy bien y tendremos que comprobar cómo continúa su recuperación y si alguno puede estar disponible para enfrentar al Atlético”.

¿Por qué Flick utilizó a Frenkie de Jong como mediapunta ante el Real Madrid?

La última parte del análisis estuvo relacionada con las decisiones tácticas del Barcelona, especialmente con el ingreso de Frenkie de Jong al minuto 74, en sustitución de Fermín López. El mediocampista neerlandés reapareció después de su lesión y ocupó una posición más adelantada para intentar aportar mayor control en la circulación del balón.

Flick explicó que el cuerpo técnico valoró diferentes alternativas para modificar su estructura ofensiva, incluida la posibilidad de utilizar a Gabriel Jesús como delantero centro y a otros futbolistas en la posición de mediapunta.

“Habíamos pensado en distintas posibilidades sobre cómo queríamos jugar, quizá con un número 10 y Gabriel como número 9, pero tuvimos que hacer cambios. Gavi también es una opción para jugar como mediapunta. Decidimos utilizar a Frenkie porque entrenó muy bien, tiene buen ritmo y con el balón nos aporta mucha fortaleza. Esa fue la razón de nuestra decisión”, explicó.

Con el resultado, Barcelona se mantuvo como líder de LaLiga con 27 puntos, mientras que Real Madrid llegó a 24 unidades y redujo la diferencia a tres. Aunque la derrota interrumpió el inicio perfecto del conjunto azulgrana, Flick insistió en que la respuesta deberá llegar a través del trabajo, la recuperación física y la corrección de errores antes de los encuentros contra Alavés, Aston Villa y Atlético de Madrid.