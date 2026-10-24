Julián Álvarez, del sueño de jugar con Barcelona a pedir perdón al Atlético de Madrid

Su disculpa llega después de cuatro meses de polémica, una negociación frustrada con Barcelona y los abucheos de su propia afición

Julián Álvarez: quiere reconciliarse con el Atlético. | Claro Sports.

La historia de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid dio un giro este sábado 24 de octubre de 2026. El delantero argentino, que durante el Mundial 2026 había manifestado su intención de abandonar al conjunto rojiblanco para cumplir su sueño de jugar en otro equipo, aprovechó su regreso al gol en el Estadio Metropolitano para pedir disculpas a los aficionados por una situación que puso en duda su continuidad y deterioró su relación con la grada.

El campeón del mundo en Qatar 2022 fue protagonista de la victoria del Atlético por 1-0 ante el Deportivo de La Coruña, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga. Su anotación al minuto 48, después de un servicio de Alejandro Grimaldo, significó mucho más que tres puntos: acabó con una sequía de 357 días sin marcar como local en el campeonato español y abrió la posibilidad de recuperar el respaldo de quienes meses atrás habían pedido su salida.

Tras el encuentro, Álvarez tomó la palabra ante los micrófonos de Movistar Plus y reconoció su error. “Quiero pedir disculpas a la gente por mis palabras en el Mundial. Yo como hincha también me hubiera enojado”, manifestó el atacante, quien agradeció el apoyo recibido durante las últimas semanas y reconoció que tanto sus compañeros como el cuerpo técnico fueron importantes para superar un periodo de dificultades.

Sin embargo, la reconciliación no comenzó con el gol frente al Deportivo, sino con una polémica que se remonta a mayo y junio de 2026. El interés del Barcelona, las declaraciones del futbolista durante la Copa del Mundo, la negativa del Atlético a negociar su salida y las diferencias entre las directivas transformaron una posible transferencia en uno de los conflictos del mercado de fichajes europeo.

¿Qué dijo Julián Álvarez durante el Mundial 2026 y por qué quería salir al Barcelona?

Julián Álvarez quiere salir del Atlético de Madrid | Reuters

El conflicto comenzó antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Barcelona identificó a Julián Álvarez como uno de sus principales objetivos para reforzar el ataque, y el club catalán presentó una propuesta valorada en aproximadamente 100 millones de euros. Sin embargo, el Atlético rechazó la operación, ya que consideraba al delantero una pieza fundamental de su proyecto y no tenía intención de reforzar a un rival directo.

El 22 de junio, después del triunfo de Argentina por 2-0 sobre Austria en la fase de grupos del Mundial, Álvarez concedió declaraciones a ESPN que provocaron una crisis entre el jugador y su club. “Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño”, declaró el delantero, quien también reconoció que ya había hablado con los responsables del Atlético sobre su futuro. Aunque no mencionó expresamente al Barcelona, las informaciones sobre su intención de jugar en el Camp Nou apuntaban al conjunto azulgrana.

La respuesta desde Madrid fue contundente. El Atlético mantuvo su postura de no vender al argentino, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Diego Simeone intentó reducir la tensión mientras el jugador disputaba el Mundial y aseguró que pretendía construir buena parte del funcionamiento ofensivo alrededor de él.

Barcelona vs Atlético: ofertas millonarias, denuncias y una salida frustrada

Cronología del Caso Julián Álvarez. | Claro Sports.

La controversia trascendió el terreno deportivo y llegó a los despachos. El Atlético denunció al Barcelona el 30 de junio por presuntos contactos con Álvarez durante el periodo protegido de su contrato, mientras Joan Laporta mantuvo públicamente el interés por contratarlo. El 30 de julio, la Real Federación Española de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario extraordinario para investigar los hechos. La apertura del expediente no equivalía a una sanción contra el equipo catalán.

La disputa también tuvo un componente económico. Laporta reconoció la existencia de una oferta y fijó inicialmente un plazo para obtener respuesta, mientras Miguel Ángel Gil Marín descartó desprenderse del argentino incluso por cantidades cercanas a los 200 millones de euros. Las directivas ofrecieron versiones distintas sobre los contactos y las posibilidades reales de negociar, pero el Atlético nunca aceptó la propuesta azulgrana.

El 26 de agosto, cuando parecía que el fichaje había quedado descartado, Laporta volvió a insistir: “Seguimos muy interesados en Julián Álvarez”. Durante aquellos días, el futbolista también faltó a entrenamientos por una indisposición, según la explicación oficial del Atlético. Finalmente, el mercado de verano concluyó el 1 de septiembre sin transferencia y Álvarez permaneció bajo las órdenes de Simeone.

De los abucheos al gol: ¿cómo recuperó Julián Álvarez el respaldo del Atlético?

Álvarez quiere volver a ser feliz en el Metropolitano. | Reuters

Su permanencia no significó el final de los problemas. El 23 de agosto, durante el partido contra Villarreal, una parte de la afición recibió al argentino con silbidos y cánticos que exigían su salida. La reacción se repitió en el derbi madrileño del 20 de septiembre, cuando volvió a escuchar abucheos después de ingresar al terreno de juego. El malestar coincidió con una sequía goleadora que incrementó la presión sobre el delantero.

Simeone optó por mantener la confianza en Álvarez. El cuerpo técnico, sus compañeros y otros integrantes del club participaron en su proceso de recuperación futbolística y emocional. El primer resultado llegó el 20 de octubre, cuando marcó el empate 1-1 ante Stuttgart en la Champions League, su primer gol de la temporada. Cuatro días después apareció frente al Deportivo para conseguir el segundo tanto consecutivo y cambiar el ambiente en el Metropolitano.

Después del triunfo, Julián explicó la importancia de recuperar la confianza: “Cada vez me voy sintiendo mejor. También gracias a mis compañeros, que me han apoyado y estoy trabajando y me encuentro mejor. Cuando uno se siente bien en la vida, se ve también en el campo”. El argentino también expresó su intención de concentrarse en el rendimiento del Atlético y dejar atrás las diferencias con los seguidores.

La reacción de Simeone reforzó ese mensaje. El entrenador destacó que pedir perdón no es sencillo y celebró que su delantero reconociera públicamente el error. “Si el club quiere llegar donde los hinchas sueñan, necesitamos a Julián Álvarez muy bien”, expresó el técnico. En las tribunas también aparecieron señales de acercamiento: pese a algunos silbidos previos, una parte importante de los aficionados coreó su apellido tras el gol.

El futuro de Julián Álvarez continúa ligado al Atlético de Madrid, al menos después de su frustrada salida en verano. Sus disculpas no significan que el episodio con Barcelona haya quedado definitivamente olvidado, pero sí marcan un cambio de postura ante los aficionados. El argentino pasó de pedir públicamente una transferencia a reconocer el daño que causaron sus declaraciones. Ahora, sus goles y su rendimiento serán los principales argumentos para reconstruir una relación que estuvo cerca de romperse.