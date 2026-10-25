Barcelona vs Real Madrid, en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 10
Barcelona recibe al Real Madrid en el Camp Nou este 25 de octubre en la edición 265 de El Clásico de España, un partido vital en la pelea por LaLiga
Alineaciones probables del Barcelona vs Real Madrid para la jornada 10, al momento
El Barcelona de Hansi Flick y el Real Madrid de José Mourinho protagonizarán un duelo táctico en el que las propuestas de ambos entrenadores podrían marcar la diferencia. El conjunto blaugrana suele apostar por el 4-2-3-1, con líneas adelantadas, presión alta y una recuperación rápida del balón para mantener la iniciativa ofensiva. Esta idea exige una defensa atenta a los espacios a su espalda, pues el equipo suele asumir riesgos para recuperar la pelota cerca del área rival. Flick difícilmente modificará su planteamiento por las características del adversario, por lo que el Barcelona buscará imponer su ritmo y aprovechar la movilidad de sus hombres de ataque para superar el bloque merengue.
Por su parte, Mourinho también contempla el 4-2-3-1 como una de sus principales opciones, aunque el Real Madrid puede recurrir al 4-4-2 para reforzar el orden defensivo y apostar por transiciones verticales y rápidas. La gran incógnita estará en la posición de Federico Valverde, quien podría actuar como pivote, volante o lateral, una decisión que condicionará la distribución del equipo y sus posibilidades para recuperar el balón y salir al contragolpe. Frente a la presión del Barcelona, el conjunto merengue necesitará superar la primera línea de presión y explotar los espacios que deje el rival cuando adelante sus piezas. El contraste será claro: Flick buscará imponer su propuesta, mientras Mourinho podría ajustar su estructura para aprovechar las debilidades del conjunto catalán.
Barcelona: Joan García, Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Rodri Hernández, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon y Raphinha.
Real Madrid: Andriy Lunin, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Marc Cucurella, Jude Bellingham, Yan Diomande y Kylian Mbappé.
¿A qué hora inicia el Barcelona vs Real Madrid hoy 25 de octubre de 2026?
El Barcelona y el Real Madrid se enfrentan en una nueva edición del Clásico español, con el liderato de LaLiga 2026/27 en juego durante el partido de este 25 de octubre bajo el marco de la jornada 10. El conjunto de Hansi Flick llega como líder con nueve victorias en nueve partidos, 27 puntos y una diferencia de goles de +30, por lo que buscará extender su racha perfecta y dar otro golpe de autoridad en la lucha por el título. Del otro lado, el equipo de José Mourinho ocupa el tercer puesto con 21 unidades y necesita un triunfo en el Camp Nou para recortar distancias. Una derrota podría dejar a los merengues a nueve puntos de la cima y complicar sus aspiraciones al campeonato. Además, el regreso del técnico portugués a un escenario donde vivió una intensa rivalidad añade un ingrediente especial a un encuentro que también presenta un historial muy parejo en el campeonato español: el Real Madrid suma 80 victorias, el Barcelona registra 77 y ambos acumulan 35 empates.
Los dos equipos afrontan este compromiso con sensaciones distintas tras su actividad en la Champions League. El Barcelona perdió su invicto general con una derrota por 4-2 ante el PSG, resultado que expuso dudas defensivas y obliga a Flick a buscar respuestas ante su afición. En cambio, el Real Madrid recuperó confianza con una victoria por 4-1 frente al RB Leipzig, aunque tendrá que afrontar la ausencia de Vinícius Júnior y depositar buena parte de su responsabilidad ofensiva en Kylian Mbappé. En el apartado táctico, los blaugranas apostarán por la presión alta y una defensa adelantada, mientras Mourinho buscará aprovechar los espacios con transiciones rápidas y balones al espacio. Con el respaldo de su público y una racha de 23 victorias consecutivas como local en la competición doméstica, el Barcelona intentará imponer condiciones ante un rival que necesita los tres puntos para mantenerse en la pelea por LaLiga.
México: 14:00 horas.
Centroamérica: 14:00 horas.
Estados Unidos: 16:00 horas ET, 13:00 horas PT.
Colombia: 15:00 horas.
Argentina: 17:00 horas.
¿Dónde ver el Barcelona vs Real Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online
El Barcelona y el Real Madrid protagonizan este domingo 25 de octubre una nueva edición de El Clásico en el Camp Nou, un partido que puede marcar el rumbo de LaLiga. Los blaugranas buscan afianzarse en la cima de la clasificación, mientras que los merengues tienen la oportunidad de acortar distancias en la lucha por el liderato. Vive cada instante de este partidazo a través del minuto a minuto de Claro Sports, con el marcador en tiempo real, las mejores jugadas, las oportunidades de gol, las estadísticas y el análisis de las acciones más importantes. No te pierdas ningún detalle de uno de los encuentros más esperados del fútbol español. ¡Conéctate a Claro Sports y disfruta toda la emoción de El Clásico en vivo y online!
México: Sky Sports.
Centroamérica: Vix y Sky Sports.
Estados Unidos: ESPN, ABC y fuboTV.
Argentina y Colombia: DirecTV Sports.