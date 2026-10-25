Barcelona vs Real Madrid, en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 10

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¿A qué hora inicia el Barcelona vs Real Madrid hoy 25 de octubre de 2026?

El Barcelona y el Real Madrid se enfrentan en una nueva edición del Clásico español, con el liderato de LaLiga 2026/27 en juego durante el partido de este 25 de octubre bajo el marco de la jornada 10. El conjunto de Hansi Flick llega como líder con nueve victorias en nueve partidos, 27 puntos y una diferencia de goles de +30, por lo que buscará extender su racha perfecta y dar otro golpe de autoridad en la lucha por el título. Del otro lado, el equipo de José Mourinho ocupa el tercer puesto con 21 unidades y necesita un triunfo en el Camp Nou para recortar distancias. Una derrota podría dejar a los merengues a nueve puntos de la cima y complicar sus aspiraciones al campeonato. Además, el regreso del técnico portugués a un escenario donde vivió una intensa rivalidad añade un ingrediente especial a un encuentro que también presenta un historial muy parejo en el campeonato español: el Real Madrid suma 80 victorias, el Barcelona registra 77 y ambos acumulan 35 empates.

Los dos equipos afrontan este compromiso con sensaciones distintas tras su actividad en la Champions League. El Barcelona perdió su invicto general con una derrota por 4-2 ante el PSG, resultado que expuso dudas defensivas y obliga a Flick a buscar respuestas ante su afición. En cambio, el Real Madrid recuperó confianza con una victoria por 4-1 frente al RB Leipzig, aunque tendrá que afrontar la ausencia de Vinícius Júnior y depositar buena parte de su responsabilidad ofensiva en Kylian Mbappé. En el apartado táctico, los blaugranas apostarán por la presión alta y una defensa adelantada, mientras Mourinho buscará aprovechar los espacios con transiciones rápidas y balones al espacio. Con el respaldo de su público y una racha de 23 victorias consecutivas como local en la competición doméstica, el Barcelona intentará imponer condiciones ante un rival que necesita los tres puntos para mantenerse en la pelea por LaLiga.

México: 14:00 horas.

Centroamérica: 14:00 horas.

Estados Unidos: 16:00 horas ET, 13:00 horas PT.

Colombia: 15:00 horas.

Argentina: 17:00 horas.