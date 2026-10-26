Todas las polémicas arbitrales del Barcelona vs Real Madrid: tarjetas, penaltis y VAR

El Real Madrid venció 2-1 al Barcelona en un Clásico marcado por polémicas arbitrales, posibles expulsiones, penaltis reclamados y decisiones del VAR que generaron debate

El análisis de la actuación de Martínez Munuera | Reuters

El Real Madrid derrotó 2-1 al Barcelona en el Spotify Camp Nou, durante la jornada 10 de LaLiga 2026-27, en un Clásico que dejó varias decisiones arbitrales bajo discusión. Kylian Mbappé marcó un doblete, a los minutos 41 y 88, mientras que Raphinha consiguió el empate momentáneo al 61′. Sin embargo, el resultado no fue el único tema de conversación después del encuentro.

Juan Martínez Munuera, árbitro principal, y Javier Iglesias Villanueva, responsable del VAR, quedaron en el centro de las críticas por distintas acciones que involucraron a jugadores de ambos equipos. Una entrada de João Cancelo sobre Yan Diomande y una mano de Alejandro Balde dentro del área fueron dos de los episodios que provocaron reclamaciones del conjunto madridista.

El Barcelona también tuvo motivos para cuestionar algunas decisiones arbitrales, especialmente por las faltas de Aurélien Tchouaméni y Marc Cucurella durante la primera mitad. A estas jugadas se sumaron otras acciones de Gerard Martín, Anthony Gordon y Eduardo Camavinga, que completaron una noche de discusiones sobre el criterio disciplinario.

Tchouaméni y Cucurella: las primeras polémicas arbitrales del Clásico

La primera jugada discutida ocurrió al minuto 10, cuando Tchouaméni realizó una entrada sobre Xavi Espart. El mediocampista francés alcanzó primero el balón, pero su movimiento terminó con un contacto sobre el futbolista del Barcelona. Martínez Munuera señaló la falta, aunque decidió no mostrar una tarjeta amarilla. Espart tuvo que abandonar el encuentro posteriormente y fue sustituido por Alejandro Balde al minuto 30.

Tchouaméni recibió una amonestación al minuto 46 por un pisotón sobre Pau Cubarsí. De acuerdo con el análisis de Mundo Deportivo, la acción de la primera mitad pudo merecer una tarjeta, por lo que el centrocampista madridista habría quedado expuesto a una segunda amonestación tras el descanso.

Marc Cucurella también protagonizó varias acciones sobre Lamine Yamal. El defensa del Real Madrid cometió tres faltas señaladas contra el atacante azulgrana durante el primer tiempo, incluida una al minuto 32 que generó protestas. El árbitro no lo amonestó en esas jugadas, una decisión cuestionada por la reiteración de infracciones. Cucurella terminó por recibir una amarilla durante el tiempo agregado, por protestar.

¿Cancelo merecía la tarjeta roja por su entrada sobre Yan Diomande?

La acción que concentró buena parte de las reclamaciones del Real Madrid ocurrió alrededor del minuto 57. João Cancelo intentó recuperar el balón por detrás de Yan Diomande, pero terminó por impactar con los tacos en la zona del gemelo del futbolista marfileño. El atacante permaneció tendido sobre el césped y necesitó atención antes de continuar en el partido.

Martínez Munuera no sancionó la entrada y el VAR no recomendó una revisión en el monitor. La jugada provocó peticiones de expulsión desde el conjunto blanco, aunque los especialistas arbitrales ofrecieron interpretaciones distintas. Mundo Deportivo sostuvo que existían elementos para estudiar una posible tarjeta roja.

En contraste, Iturralde González, analista arbitral de AS y la Cadena SER, consideró que Cancelo debía recibir tarjeta amarilla, pero no roja. Su valoración fue que el contacto no implicó una fuerza excesiva suficiente para justificar la expulsión. El portal especializado Archivo VAR coincidió en que correspondía una amonestación y que el árbitro se equivocó al no mostrarla.

La mano de Balde y la entrada de Gerard Martín: ¿eran penaltis para el Real Madrid?

Al minuto 69, Kylian Mbappé reclamó un penalti por una mano de Alejandro Balde dentro del área del Barcelona. Durante una disputa entre ambos futbolistas, el balón terminó por contactar con el brazo del lateral. Martínez Munuera dejó continuar el encuentro y el VAR no solicitó modificar la decisión.

Iturralde González respaldó al árbitro al considerar que Balde tenía el brazo en una posición natural durante la disputa. Archivo VAR también concluyó que el contacto fue accidental y que no existían motivos para sancionar penalti. Por lo tanto, ambos análisis coincidieron en que la decisión de dejar seguir el juego fue correcta.

Otra jugada ocurrió al minuto 78, cuando Gerard Martín disputó un balón con Jude Bellingham dentro del área. El defensa del Barcelona intentó corregir un despeje y alcanzó la pelota en la intervención sobre el inglés. Según el análisis de Mundo Deportivo, el contacto fue reglamentario y Martínez Munuera acertó al no señalar penalti.

Gordon, Camavinga y las tarjetas que generaron polémica en los minutos finales

Anthony Gordon recibió una tarjeta amarilla al minuto 84 después de disputar un balón con Arda Güler. El árbitro interpretó que la entrada del futbolista del Barcelona merecía una amonestación, aunque las opiniones estuvieron divididas. Mundo Deportivo sostuvo que Gordon recuperó el balón correctamente, mientras Archivo VAR consideró defendible la amarilla debido al contacto posterior con su rival.

Una de las últimas jugadas discutidas involucró a Eduardo Camavinga y Rodri al minuto 94. El mediocampista del Real Madrid llegó tarde a la disputa y pisó al jugador azulgrana. Martínez Munuera aplicó la ley de la ventaja y no mostró una tarjeta, situación que también provocó cuestionamientos.

Archivo VAR consideró que Camavinga debió recibir una tarjeta amarilla, mientras que Mundo Deportivo planteó que el videoarbitraje pudo estudiar la acción ante la posibilidad de una expulsión. No obstante, el encuentro continuó sin que el árbitro acudiera al monitor.

Otras reclamaciones estuvieron relacionadas con un posible pisotón de Lamine Yamal sobre Bellingham y un agarrón de Cubarsí a Mbappé. Ambas acciones fueron señaladas en el análisis arbitral de La Galerna. Archivo VAR también mencionó que una posible amonestación a Lamine Yamal era discutible, sin presentar una conclusión definitiva sobre su procedencia.

¿Por qué el VAR no intervino en las jugadas polémicas del Barcelona vs Real Madrid?

El protocolo del VAR establece que una tarjeta amarilla omitida no constituye, por sí sola, motivo para recomendar una revisión. La tecnología puede intervenir ante posibles errores claros relacionados con goles, penaltis, tarjetas rojas y determinadas situaciones de identidad equivocada. Para la temporada 2026-27 también se contempla la corrección de una segunda amarilla claramente errónea que haya provocado una expulsión.

Por esa razón, las entradas de Cancelo y Camavinga podían justificar una intervención únicamente si se consideraban posibles acciones de expulsión directa. En cambio, las reclamaciones por las primeras tarjetas amarillas de Tchouaméni o Cucurella correspondían al criterio del árbitro sobre el terreno de juego.

¿Qué calificación recibió Martínez Munuera por su arbitraje en el Clásico?

El portal Archivo VAR otorgó a Juan Martínez Munuera una calificación de 5.75 sobre 10 por su actuación en el Barcelona contra Real Madrid. El análisis identificó errores en el manejo de algunas tarjetas, particularmente las que no mostró a Cancelo y Camavinga, pero respaldó su decisión de no señalar penalti por la mano de Balde.

El Clásico terminó sin expulsiones y con seis tarjetas amarillas, según el registro estadístico del encuentro. La victoria permitió al Real Madrid acercarse a tres puntos del Barcelona en la clasificación de LaLiga, mientras las discusiones arbitrales quedaron concentradas en el criterio para sancionar las entradas y en las acciones que no motivaron una intervención del VAR.