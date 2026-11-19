La Selección Mexicana debuta ante Rumanía el 21 de noviembre en Qatar 2026, con una generación que incluye futbolistas de la Liga MX, Estados Unidos y Europa

Saulo Tejeda, Da’vian Kimbrough y Santiago Cisneros | Imago7

México ya sabe lo que significa conquistar un Mundial sub 17, pero también enfrenta la dificultad de convertir a sus campeones juveniles en figuras de la Selección mayor. Con dos títulos en su historia, obtenidos en 2005 y 2011, el fútbol mexicano afronta una nueva oportunidad de identificar talento en la Copa del Mundo de Qatar 2026, donde 21 jugadores dirigidos por Jürgen Castañeda buscarán escribir su propia historia. El desafío no termina en levantar el trofeo: también consiste en construir una generación capaz de competir en las categorías superiores y llegar a representar al país en un Mundial de mayores.

El primer campeonato llegó en Perú 2005, cuando el equipo dirigido por Jesús Ramírez derrotó 3-0 a Brasil en la final. Aquella generación contó con futbolistas como Carlos Vela, Giovani dos Santos, Héctor Moreno y Efraín Juárez, quienes posteriormente sí debutaron con el Tricolor mayor. El título marcó un precedente para el fútbol mexicano y demostró que sus fuerzas básicas podían competir contra las principales potencias del mundo. Sin embargo, las trayectorias individuales de aquel plantel también evidenciaron que no todos los campeones lograrían consolidarse en Primera División.

Seis años después, México volvió a conquistar el Mundial sub 17, ahora como anfitrión, tras vencer 2-0 a Uruguay en la final disputada en el Estadio Azteca. La generación de 2011, encabezada por jugadores como Julio Gómez, Carlos Fierro, Jorge Espericueta y Antonio Briseño, consiguió el segundo campeonato de la categoría. Aquella selección también protagonizó la semifinal contra Alemania, recordada por la chilena de Gómez, quien terminó como ganador del Balón de Oro del torneo. A pesar de sus actuaciones, el mediocampista no disputó un encuentro con la Selección Mexicana mayor.

Las historias de ambas generaciones reflejan uno de los desafíos del fútbol mexicano: la falta de continuidad de muchos talentos después de sus éxitos juveniles. Mientras futbolistas como Vela, Moreno y Giovani lograron desarrollar carreras internacionales, otros campeones tuvieron dificultades para mantener su crecimiento profesional. El rendimiento a los 17 años no garantiza una trayectoria en Primera División ni un lugar en la Selección mayor, por lo que los procesos de formación necesitan extenderse más allá de una Copa del Mundo.

El reto también involucra a los clubes, las fuerzas básicas y las distintas selecciones nacionales. Los futbolistas necesitan minutos de competencia, entrenadores que acompañen su desarrollo y oportunidades para dar el salto de las categorías juveniles al primer equipo. La transición de la sub 17 a la sub 20, la sub 23 y eventualmente al combinado absoluto requiere continuidad. Sin ese proceso, el reconocimiento obtenido en un campeonato mundial puede quedarse como el momento más importante de una carrera que apenas comienza.

Por ello, el Mundial sub 17 de Qatar 2026 representa mucho más que la búsqueda de una tercera estrella para México. También será una oportunidad de observar a una generación que podría aportar futbolistas a los siguientes ciclos de la Selección mayor. El equipo de Jürgen Castañeda llega después de completar una clasificación invicta en Concacaf, con cuatro victorias, 20 goles a favor y solamente dos recibidos. Ahora deberá trasladar ese rendimiento a una competencia que reunirá a 48 selecciones.

Calendario de México en el Mundial sub 17 Qatar 2026: fechas, horarios y rivales

La Selección Mexicana comenzará su participación en el Mundial sub 17 el sábado 21 de noviembre frente a Rumania, en el primero de sus tres encuentros correspondientes al Grupo K. Posteriormente enfrentará a Camerún, el martes 24, y cerrará la primera fase contra Venezuela, el viernes 27 de noviembre. Los compromisos se disputarán en el complejo Aspire Zone, ubicado en Al Rayyan, Qatar, mientras que la competencia se desarrollará del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Partidos de México en la fase de grupos, horarios del centro del país:

Sábado 21 de noviembre: México vs Rumania | 09:30 horas | Aspire Zone.

México vs Rumania | 09:30 horas | Aspire Zone. Martes 24 de noviembre: México vs Camerún | 07:30 horas | Aspire Zone.

México vs Camerún | 07:30 horas | Aspire Zone. Viernes 27 de noviembre: Venezuela vs México | 10:00 horas | Aspire Zone.

El formato del Mundial contempla 12 grupos de cuatro selecciones. Los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, instancia a partir de la cual comenzarán las eliminatorias directas. México tendrá siete días para resolver su clasificación y buscar mantenerse en la competencia. Los tres partidos del conjunto nacional están programados para transmitirse en México a través de Canal 9, TUDN y ViX.

Convocatoria de México para el Mundial sub 17 Qatar 2026: los 21 elegidos por Jürgen Castañeda

Jürgen Castañeda convocó a 21 futbolistas para afrontar la Copa del Mundo, con representantes de equipos de la Liga MX y cinco elementos que pertenecen a instituciones del extranjero. La lista combina jugadores que se desarrollan en México con otros que forman parte de clubes de Estados Unidos y Croacia. León, Monterrey, América, Guadalajara, Tijuana y Toluca figuran entre las instituciones mexicanas que aportan integrantes a esta generación. Esta es la convocatoria anunciada por la Federación Mexicana de Fútbol:

Porteros José Corona | Tijuana Johan Cuenca | Tigres Marcelo Ávalos | San José Earthquakes

Defensas André Godínez | Chivas Gerson Gutiérrez | Chivas Alan Hernández | León Dylan Martínez | Necaxa Adonaí Valdez | América Álvaro Velázquez | Monterrey Miguel de Jesús Rivera | América

Mediocampistas Santiago Cisneros | León Jonathan de la Fuente | Colorado Rapids Edy Lugo | Monterrey Juan Martínez | Querétaro Jesús Orduño | Tijuana Ángel Reyes | Atlético de San Luis Saulo Tejeda | Dinamo Zagreb Matthew Arana | Houston Dynamo

Delanteros Da’vian Kimbrough | FC Dallas Fernando Ruiz | Toluca Adán Sánchez | Monterrey



La presencia de jugadores que militan fuera de México amplía las alternativas del cuerpo técnico, que contará con futbolistas formados bajo diferentes metodologías. Los convocados tendrán la oportunidad de enfrentarse a selecciones de otros continentes y adquirir experiencia internacional. Para sus clubes, la competencia también servirá como referencia sobre el nivel de sus canteranos y las posibilidades de integrarlos en el futuro a sus planteles profesionales.

Las promesas de México a seguir en Qatar 2026: Santiago Cisneros, Da’vian Kimbrough y Saulo Tejeda

Santiago Cisneros, mediocampista del León, aparece entre los principales nombres de esta generación mexicana. Nacido en Tijuana el 11 de agosto de 2009, fue incluido por el periódico británico The Guardian en su selección de 60 talentos del fútbol mundial nacidos ese año. Su participación en la organización ofensiva y su capacidad para generar oportunidades representan recursos para el conjunto mexicano. Qatar será una oportunidad para demostrar su rendimiento frente a jugadores de otras regiones y continuar su desarrollo dentro del fútbol profesional.

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Otra de las figuras es Da’vian Kimbrough, delantero que pertenece a FC Dallas y que durante 2026 tuvo actividad con North Texas SC en MLS NEXT Pro. El atacante consiguió un récord en Estados Unidos al debutar profesionalmente con Sacramento Republic cuando tenía apenas 13 años, siete meses y 13 días, en octubre de 2023. También ha representado a México y Estados Unidos en selecciones juveniles. De acuerdo con información de su club, registra 13 goles en 20 partidos con las categorías sub 15 y sub 17 mexicanas, cifras que lo colocan entre los jugadores a seguir durante el torneo.

Saulo Tejeda, futbolista del Dinamo Zagreb de Croacia, completa el grupo de jóvenes mexicanos que buscarán llamar la atención en Qatar. El mediocampista originario de Tehuacán, Puebla, llega con experiencia en el fútbol europeo, mientras que Adán Sánchez, delantero de Monterrey, intentará mantener el nivel que mostró durante la clasificación mundialista, en la que consiguió cinco goles. Para ellos y el resto de los seleccionados, el objetivo inmediato será competir por un tercer campeonato sub 17, aunque el desafío de fondo llegará después: conseguir continuidad en sus clubes, avanzar por las categorías nacionales y convertirse en alternativas para una Selección Mexicana mayor que necesita ampliar su base de talento.