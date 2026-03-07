Carlos Vela regresa con el LAFC: sería nuevo accionista del equipo de la MLS

Vela se une a Will Ferrell, Magic Johnson, Mia Hamm y Giorgio Chiellini como accionista minoritario

Carlos Vela regresa al LAFC | Imago7

Carlos Vela volverá a estar vinculado al LAFC, aunque ahora desde una función distinta a la que desempeñó dentro del campo. A casi un año de haber anunciado su retiro como jugador profesional del club angelino, el mexicano inicia una nueva etapa como parte del grupo de accionistas de la institución.

El exfutbolista se suma al conjunto conocido como Black & Gold, pero ahora fuera de las canchas y desde la estructura del equipo. Su regreso marca un cambio en la relación que mantiene con la organización de Los Ángeles, con la que desarrolló la parte final de su carrera como profesional.

De acuerdo con información revelada por Sportico, Vela forma parte de los tres nuevos socios que se integran al grupo de copropietarios del LAFC. Esta modificación en la estructura ocurre tras la salida de dos exinversores del club, entre ellos Joe Tsai, propietario de los Brooklyn Nets, y Mike Mahan, director ejecutivo de Fanatics.

Según el mismo reporte, la venta de acciones para Carlos Vela y los otros dos inversionistas corresponde a un 6% de participación. La operación estaría valuada en una cifra cercana a los 1.25 billones de dólares, de acuerdo con los datos publicados por el medio especializado.

Sportico también señaló que, junto al mexicano, se incorporan un inversionista coreano-estadounidense y otro empresario mexicano. Con ello, el club abre una nueva etapa en su grupo de propietarios, en una operación que ha llamado la atención por el monto involucrado.

La venta de esta participación se ubica entre las más altas en la historia de la MLS, de acuerdo con la información citada. Aunque el LAFC no ha confirmado públicamente los detalles completos de la transacción, el reporte indica que la institución sí reconoció que existe un acuerdo cerrado.

Con este movimiento, Carlos Vela regresa al equipo en una posición dentro de la gerencia y del grupo de dueños. Su presencia ahora estará ligada a las decisiones fuera del terreno de juego, en una etapa distinta a la que vivió como referente deportivo del club.

Vela se incorpora así a una lista de copropietarios en la que aparecen figuras del deporte y del entretenimiento. Entre ellos están el actor Will Ferrell, el exjugador de la NBA Magic Johnson, Mia Hamm y Giorgio Chiellini, con quien ahora vuelve a coincidir dentro de la estructura del LAFC.

