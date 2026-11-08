Efraín Juárez deja escapar el liderato en Hungría, pero mantiene al Győri ETO a un punto de la cima

El equipo del entrenador mexicano igualó 1-1 ante Nyíregyháza y llegó a 23 puntos, uno menos que el líder Puskás Akadémia

Efraín Juárez se mantiene peleando la cima en Hungría | Claro Sports

Efraín Juárez mantiene al Győri ETO entre los principales candidatos al título de la Primera División de Hungría, aunque este domingo 8 de noviembre dejó escapar la oportunidad de recuperar el liderato del campeonato. El conjunto dirigido por el entrenador mexicano empató 1-1 frente al Nyíregyháza Spartacus, resultado que le permitió llegar a 23 puntos, apenas uno por debajo del Puskás Akadémia, actual líder de la clasificación.

El equipo del estratega mexicano tenía en sus manos la posibilidad de terminar la jornada en lo más alto de la tabla. Una victoria le habría permitido alcanzar las 25 unidades y superar al Puskás Akadémia, que suma 24 puntos. Sin embargo, la igualdad frente al Nyíregyháza impidió que el Győri ETO aprovechara completamente la oportunidad, aunque conserva una diferencia mínima respecto al primer puesto.

Efraín Juárez mantiene al Győri ETO en la pelea por el título de Hungría

El compromiso correspondió a la jornada 13 de la Nemzeti Bajnokság I, máxima categoría del fútbol húngaro. El Győri ETO llegó al encuentro con 22 puntos y la posibilidad de aprovechar su enfrentamiento ante un rival que ocupaba el último lugar de la clasificación. Pese a que el escenario parecía favorable por la diferencia de posiciones, el conjunto de Juárez no consiguió quedarse con las tres unidades.

El empate adquiere mayor relevancia por la victoria del Puskás Akadémia sobre Kisvárda, que permitió al líder llegar a 24 puntos. La diferencia entre los dos equipos es de una sola unidad, por lo que el campeonato continúa abierto y cualquier resultado en las próximas jornadas podría modificar las primeras posiciones de la tabla general.

Para el entrenador mexicano, mantenerse en la disputa por el primer puesto representa una continuación del trabajo que comenzó tras asumir la dirección técnica del club europeo. Juárez ha conseguido que el Győri ETO compita por el liderato durante varias jornadas, incluso después de atravesar partidos complicados y enfrentar rivales que también buscan los primeros lugares del torneo.

El Győri ETO estuvo cerca de recuperar el primer lugar

La oportunidad de alcanzar la cima cobra importancia porque el equipo de Juárez ya había conseguido ocupar el primer puesto al cierre de la jornada 12. En aquella ocasión, el Győri ETO rescató un empate 2-2 frente al Vasas Budapest, después de encontrarse dos goles por debajo en el marcador, y aprovechó otros resultados para colocarse en lo más alto de la clasificación.

Ahora, el empate frente al Nyíregyháza le impide recuperar esa posición, pero no representa una distancia considerable respecto al líder. Con 23 puntos, el conjunto del mexicano necesita revertir una diferencia de apenas una unidad, aunque también deberá prestar atención a otros equipos que mantienen posibilidades de incorporarse a la disputa por el campeonato.

Uno de esos competidores es Ferencváros, institución que también se encuentra en la zona alta de la clasificación y que cuenta con partidos pendientes respecto a algunos de sus rivales. Por ello, aunque el Puskás Akadémia aparece actualmente como el principal obstáculo para el Győri ETO, la lucha por el liderato involucra a más instituciones del campeonato húngaro.

¿Qué sigue para Efraín Juárez y el Győri ETO en la Liga de Hungría?

El próximo desafío del equipo dirigido por el mexicano será frente al Ferencváros, el sábado 21 de noviembre, después de la pausa por la Fecha FIFA. El compromiso representa una oportunidad para enfrentar directamente a otro de los clubes que disputan los primeros lugares y sumar puntos que podrían resultar determinantes en la clasificación.

El calendario también coloca al Győri ETO ante la necesidad de mantener regularidad durante las próximas jornadas. La diferencia de un punto respecto al Puskás Akadémia permite que el equipo conserve opciones de recuperar la cima, aunque para conseguirlo necesitará transformar los empates en victorias y evitar que sus competidores amplíen la distancia.

La temporada también representa una etapa en la trayectoria internacional de Juárez, quien llegó al fútbol húngaro después de su experiencia como entrenador de Pumas. Aunque el Győri ETO quedó fuera de las competencias europeas y de la copa nacional, la liga se mantiene como el principal objetivo del proyecto que encabeza el mexicano.

El empate 1-1 contra Nyíregyháza dejó al Győri ETO con 23 puntos y a uno del liderato, una diferencia que mantiene abiertas sus aspiraciones en Hungría. Efraín Juárez no consiguió aprovechar la oportunidad de terminar la jornada en la cima, pero su equipo continúa dentro de la pelea por el campeonato y tendrá nuevos enfrentamientos directos para intentar recuperar el primer lugar.

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