LeBron James rompe la maldición en sus debuts y gana su primer partido con los 76ers

LeBron James registró 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias en su debut con Philadelphia, su menor producción anotadora en cinco presentaciones con equipos de la NBA

LeBron James consigue su primera victoria en un debut | IMAGN IMAGES via Reuters

LeBron James había comenzado cuatro etapas de su carrera en la NBA con una derrota. Le ocurrió cuando llegó a Cleveland, cuando decidió unirse a Miami, en su regreso a los Cavaliers y durante su presentación con los Lakers. Pasaron 23 años desde aquella primera noche en Sacramento para que el estadounidense consiguiera cambiar esa historia. Esta vez, con la camiseta de los Philadelphia 76ers, el resultado fue diferente.

El 20 de octubre de 2026, James consiguió su primera victoria en un partido de debut con una franquicia de la NBA, luego de que Philadelphia derrotara 106-100 a los New York Knicks en el Madison Square Garden. El triunfo llegó en el inicio de su temporada número 24, en una noche en la que registró su menor cantidad de puntos en este tipo de encuentros, pero contribuyó a una remontada que terminó por marcar su presentación con los Sixers.

LeBron James consigue con Philadelphia su primera victoria en un debut de la NBA

El escenario estaba preparado para la celebración de Nueva York. Antes del encuentro, los Knicks recibieron sus anillos de campeones y levantaron el estandarte que reconocía el título conseguido la temporada anterior. Jalen Brunson se dirigió a los aficionados y recordó lo que había significado el campeonato para la ciudad.

Sin embargo, la ceremonia dio paso a un partido en el que Philadelphia terminó por quedarse con el resultado. Los 76ers, que incorporaron a LeBron James y Jaylen Brown para esta temporada, encontraron la manera de recuperarse después de estar diez puntos abajo durante la primera mitad.

Nueva York llegó al descanso con ventaja de 58-54, pero el desarrollo del encuentro cambió en el tercer periodo. Los Sixers cerraron ese cuarto con una racha de 11 puntos sin respuesta, culminada por un triple de Brown sobre la bocina que colocó el marcador 83-76.

Philadelphia mantuvo el impulso al comienzo del último cuarto. Tyrese Maxey completó una jugada de tres puntos para ampliar la diferencia a 87-78, aunque los Knicks todavía encontraron la manera de acercarse. Un triple de Karl-Anthony Towns dejó el marcador 96-95 y abrió la posibilidad de otra remontada. Joel Embiid respondió con un lanzamiento de tres puntos que permitió a los visitantes conservar la ventaja hasta asegurar el triunfo por 106-100.

Maxey encabezó la ofensiva de Philadelphia con 28 puntos, mientras que Brown aportó 19 unidades, ocho rebotes y seis asistencias en su presentación después de llegar procedente de Boston. Embiid terminó con 13 puntos, 11 rebotes y seis asistencias.

Los jugadores de la banca también participaron en la victoria. Anfernee Simons convirtió tres triples y Kentavious Caldwell-Pope agregó dos, aprovechando los espacios que dejó la defensa de Nueva York al concentrar su atención en los titulares de Philadelphia.

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Por los Knicks, Brunson anotó 21 puntos, aunque solamente convirtió seis de sus 19 intentos de campo. Towns registró 19 unidades y 12 rebotes. El equipo local terminó con un 37% de efectividad en tiros de campo y un 33.3% desde la línea de tres puntos.

De Cleveland a Philadelphia: los cinco debuts de LeBron James en la NBA

La victoria sobre los Knicks terminó con una secuencia que acompañó a James durante sus cambios de equipo. Hasta su llegada a Philadelphia, el estadounidense había perdido los cuatro partidos que marcaron el comienzo de sus distintas etapas en la liga.

Su historia comenzó el 29 de octubre de 2003, cuando debutó en la NBA con Cleveland Cavaliers frente a Sacramento Kings. A pesar de registrar 25 puntos, seis rebotes y nueve asistencias, su equipo cayó 106-92.

Siete años después, el 26 de octubre de 2010, James inició su etapa con Miami Heat ante Boston Celtics. Aquella noche consiguió 31 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias, pero Miami perdió 88-80.

El regreso a Cleveland tampoco terminó con una victoria. El 30 de octubre de 2014, los Cavaliers fueron derrotados 95-90 por New York Knicks, en un encuentro en el que LeBron registró 17 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias. Su llegada a Los Angeles Lakers, el 18 de octubre de 2018, mantuvo la tendencia. James consiguió 26 puntos, 12 rebotes y seis asistencias, aunque Portland Trail Blazers se impuso 128-119.

LeBron James con Lakers | Reuters

La quinta presentación llegó ocho años después, ahora con Philadelphia, y finalmente terminó con una victoria. El balance de James en estos encuentros quedó en una victoria y cuatro derrotas. Philadelphia se convirtió así en la primera franquicia con la que consiguió ganar el partido que marcó su incorporación al equipo.

LeBron James registra su menor cantidad de puntos en debuts

El triunfo de Philadelphia también dejó un contraste en las estadísticas individuales de James. Sus 14 puntos ante Nueva York representan su producción anotadora más baja en los cinco partidos de presentación que ha disputado con las distintas franquicias de su carrera.

En su debut con Miami, en 2010, consiguió su mayor cantidad de puntos en este tipo de encuentros, con 31. Le siguieron los 26 que anotó con los Lakers en 2018 y los 25 de su primera aparición con Cleveland en 2003.

Su regreso a los Cavaliers en 2014 había sido, hasta ahora, el partido con menor producción ofensiva, con 17 unidades. La presentación con los Sixers quedó tres puntos por debajo de ese registro.

Aunque su aportación en puntos disminuyó, James estuvo cerca de conseguir un doble-doble gracias a sus nueve rebotes. También registró siete asistencias, su segunda mayor cantidad en un debut, solamente por detrás de las nueve que repartió en su presentación de 2003.

En cuanto a la efectividad de campo, el 38.5% registrado ante los Knicks fue su segundo porcentaje más bajo en estos encuentros, únicamente por encima del 33.3% que consiguió en su regreso a Cleveland en 2014.

La comparación muestra que la primera victoria de James en un debut no coincidió con su actuación de mayor producción individual. En Philadelphia, el resultado estuvo acompañado por las aportaciones de Maxey, Brown, Embiid y los jugadores que ingresaron desde la banca.

Para James, la noche dejó una estadística que no había conseguido modificar durante más de dos décadas. Debutó con Cleveland, Miami y Los Angeles sin conocer la victoria en su primer partido. Incluso su regreso a los Cavaliers había terminado en derrota.

Con 14 puntos, nueve rebotes y siete asistencias, LeBron James inició su etapa con Philadelphia de una manera que no había experimentado en sus cuatro presentaciones anteriores: ganando.