León vs Chivas en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 16

León recibe a Chivas en la jornada 16 del Apertura 2026. La Fiera busca asegurar su lugar en Liguilla, mientras el Rebaño pelea por el liderato

Partidos en vivo: León vs Chivas | Claro Sports

La jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX presenta un enfrentamiento con implicaciones en ambos extremos de la zona de clasificación. León recibe a las Chivas de Guadalajara este domingo 8 de noviembre en el Estadio Nou Camp, en un partido donde los Esmeraldas necesitan puntos para asegurar su participación en la Liguilla, mientras que el Rebaño busca aprovechar la penúltima fecha para alcanzar el liderato general.

León ocupa la séptima posición con 22 puntos después de 15 partidos, producto de seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas. El conjunto dirigido por Javier Gandolfi depende de sus resultados para avanzar a la fase final: si gana sus dos compromisos restantes, contra Chivas y Santos Laguna, llegará a 28 unidades y asegurará su clasificación. En caso de dejar escapar puntos, deberá prestar atención a lo que suceda con Tijuana, Monterrey, Pumas y Querétaro.

Por su parte, Chivas llega como sublíder con 29 puntos, los mismos que América y Cruz Azul, aunque las Águilas ocupan la primera posición gracias a su diferencia de goles. Los dirigidos por Gabriel Milito ya tienen asegurado su boleto a los cuartos de final, pero necesitan una victoria que los acerque al primer puesto. El Guadalajara podría asumir el liderato si derrota a León y sus dos competidores directos no consiguen ganar sus respectivos encuentros.

El momento de ambos equipos también marca diferencias. Chivas llega después de vencer 4-2 al Atlante y 1-0 a Monterrey, con la posibilidad de conseguir su cuarta victoria consecutiva. León, en cambio, perdió 2-1 frente a Cruz Azul en la jornada anterior y ahora intentará aprovechar su condición de local. El resultado podría definir el panorama de La Fiera antes de visitar a Santos Laguna en la última fecha del campeonato.

Fecha, horario y dónde ver el León vs Chivas del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre León y Chivas se disputará el domingo 8 de noviembre de 2026 en el Estadio Nou Camp, en Guanajuato. El calendario del Guadalajara establece las 20:00 horas, tiempo del centro de México, como horario del encuentro, aunque otras guías de programación señalan las 20:10 horas.

La transmisión en México estará disponible a través de FOX One, plataforma de streaming que cuenta con los derechos de los partidos como local de León. El encuentro no tiene anunciada una transmisión por televisión abierta. Los aficionados deberán contar con acceso al servicio para seguir las acciones de la penúltima jornada de la fase regular.

Alineaciones probables del León vs Chivas para la jornada 16 de la Liga MX 2026

León podría utilizar una formación 4-3-3 con Óscar García en la portería, acompañado por Iván Moreno, Jhohan Romaña, Juan Guevara y Christopher Mora en defensa. En el mediocampo estarían Rodrigo Echeverría, Iván Rodríguez y Daniel Arcila, mientras que Edgar Guerra, Alfonso Alvarado e Ismael Díaz formarían el ataque. La alineación definitiva dependerá de las decisiones de Javier Gandolfi antes del encuentro.

Chivas mantendría la base que consiguió la victoria sobre Atlante, con Raúl Rangel en la portería; Diego Campillo, Luis Romo y Daniel Aguirre en defensa; Richard Ledezma, Omar Govea, Rubén González y Bryan González en el mediocampo; además de Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval en posiciones ofensivas. Gabriel Milito apostaría por repetir su once inicial, aunque las alineaciones oficiales se conocerán antes del silbatazo.

Antecedentes y últimos resultados del León vs Chivas en la Liga MX

El antecedente más reciente favorece a Chivas, que derrotó 5-0 a León el 18 de marzo de 2026, en uno de los resultados más amplios entre ambos durante los últimos torneos. Sin embargo, La Fiera ganó tres de los cinco enfrentamientos más recientes, por lo que el historial presenta un balance favorable para el equipo guanajuatense en ese periodo.

Estos son los últimos cinco resultados entre ambos equipos en la Liga MX:

18 de marzo de 2026: Chivas 5-0 León.

Chivas 5-0 León. 19 de julio de 2025: León 1-0 Chivas.

León 1-0 Chivas. 28 de enero de 2025: León 2-1 Chivas.

León 2-1 Chivas. 18 de septiembre de 2024: Chivas 2-0 León.

Chivas 2-0 León. 9 de marzo de 2024: Chivas 1-2 León.

El balance de esos cinco partidos registra tres triunfos para León y dos para Guadalajara, sin empates. Los Esmeraldas ganaron sus dos enfrentamientos contra el Rebaño durante 2025, mientras que Chivas se impuso en el compromiso más reciente. Ahora, ambos equipos llegan con necesidades distintas: uno busca su clasificación y el otro pretende terminar la fase regular en el primer puesto.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 16?

Chivas aparece como favorito para quedarse con los tres puntos de acuerdo con los momios de caliente.mx proporcionados para el encuentro. El Guadalajara presenta una cuota de +114, mientras que el triunfo de León paga +220 y el empate se encuentra en +255. Estas cifras reflejan una ventaja para el conjunto rojiblanco en el pronóstico previo.

Los momios para el partido son:

León: +220

Empate: +255

Chivas Guadalajara: +114

El favoritismo de Guadalajara responde a su posición en la tabla y a sus resultados recientes, aunque León tendrá la oportunidad de conseguir una victoria que lo acerque a los cuartos de final. El empate también podría mantener a los Esmeraldas en zona de clasificación, pero los obligaría a depender de una combinación de resultados durante el cierre del torneo. La Fiera buscará aprovechar la localía, mientras que Chivas intentará llegar a la última jornada con posibilidades de quedarse con el liderato general.