Tigres vs Cruz Azul en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 16

Cruz Azul visita a Tigres en la jornada 16 del Apertura 2026 con el liderato en la mira, mientras los felinos buscan cerrar con un triunfo tras quedar eliminados de la Liguilla

Partidos en vivo: Tigres vs Cruz Azul | Claro Sports

La jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX presenta un enfrentamiento entre dos equipos que atraviesan situaciones opuestas. Tigres recibirá a Cruz Azul este sábado 7 de noviembre en el Estadio Universitario, donde la Máquina buscará una victoria que le permita mantenerse en la pelea por el liderato general, mientras que los felinos intentarán cerrar su participación en casa con un triunfo, después de quedar eliminados de la lucha por la Liguilla.

Cruz Azul llega con su boleto asegurado a la fase final y ocupa la tercera posición de la clasificación con 29 puntos, los mismos que América y Chivas, primero y segundo, respectivamente, por diferencia de goles. El equipo dirigido por Joel Huiqui atraviesa una racha de cuatro victorias consecutivas y seis encuentros sin perder. En su compromiso más reciente superó 2-1 a León, con anotaciones de Andrés Montaño y José Paradela.

La situación de Tigres es distinta. El conjunto de Víctor Manuel Vucetich ocupa el lugar 15 de la tabla general con 15 unidades y ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la Liguilla. Los universitarios acumulan cuatro partidos sin ganar y vienen de sufrir una derrota de 3-0 frente a Pachuca, resultado que terminó con sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Aunque los objetivos de ambos clubes son diferentes, el encuentro puede tener consecuencias en la parte alta de la clasificación. Una victoria permitiría a Cruz Azul llegar a 32 puntos y presionar a América y Guadalajara en la disputa por el primer puesto. Para Tigres, el compromiso representa la oportunidad de cortar su racha sin triunfos y conseguir un resultado ante su afición, previo a la última jornada de la fase regular.

Fecha, horario y dónde ver el Tigres vs Cruz Azul del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Tigres y Cruz Azul se disputará el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La Liga MX confirmó una modificación al horario original, que estaba previsto para las 17:00 horas, por lo que el encuentro comenzará dos horas después.

La transmisión en vivo estará disponible por Azteca 7 en televisión abierta y FOX en televisión de paga, además de las plataformas digitales FOX One, la aplicación de TV Azteca Deportes y el sitio oficial de Azteca Deportes. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto, las incidencias y el resultado a través de Claro Sports.

Alineaciones probables del Tigres vs Cruz Azul para la jornada 16 de la Liga MX 2026

Víctor Manuel Vucetich podría realizar modificaciones en la alineación de Tigres, debido a la eliminación del equipo y la necesidad de sumar minutos para cumplir con la regla de menores. En el entrenamiento del miércoles 4 de noviembre, el técnico probó a Jaidyn Contreras y Henrique Simeone, mientras que Alan Franco no estará disponible por la expulsión que sufrió ante Pachuca.

Alineación probable de Tigres (4-3-3): Nahuel Guzmán; Jaidyn Contreras, Vladimir Loroña, Rafael Guerrero, Mauro Laínez; Henrique Simeone, César Araújo, Fernando Gorriarán; Juan Brunetta, Emiliano Gómez y Guillermo Martínez.

Joel Huiqui podría mantener la base que utilizó ante León, aunque jugadores como José Paradela, Nicolás Ibáñez y Carlos Rotondi también son opciones para el encuentro. Las alineaciones oficiales se conocerán antes del inicio del partido.

Alineación probable de Cruz Azul (5-4-1): Kevin Mier; Rogelio González, Amaury García, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos; Agustín Palavecino, Érik Lira, Andrés Montaño, Carlos Rodríguez y Gabriel Fernández.

Antecedentes y últimos resultados del Tigres vs Cruz Azul en la Liga MX

Los enfrentamientos recientes entre Tigres y Cruz Azul han tenido una tendencia favorable para el conjunto cementero. La Máquina no ha perdido ninguno de los últimos cinco partidos ante los universitarios, con dos victorias y tres empates, si se incluyen los encuentros de la Liga MX y la Concacaf Champions Cup.

Estos son los cinco antecedentes más recientes entre ambos equipos:

15 de febrero de 2026: Cruz Azul 2-1 Tigres | Clausura 2026.

Cruz Azul 2-1 Tigres | Clausura 2026. 6 de diciembre de 2025: Tigres 1-1 Cruz Azul | Semifinal de vuelta del Apertura 2025.

Tigres 1-1 Cruz Azul | Semifinal de vuelta del Apertura 2025. 3 de diciembre de 2025: Cruz Azul 1-1 Tigres | Semifinal de ida del Apertura 2025.

Cruz Azul 1-1 Tigres | Semifinal de ida del Apertura 2025. 4 de octubre de 2025: Tigres 1-1 Cruz Azul | Apertura 2025.

Tigres 1-1 Cruz Azul | Apertura 2025. 1 de mayo de 2025: Cruz Azul 1-0 Tigres | Concacaf Champions Cup.

Uno de los antecedentes más relevantes corresponde a las semifinales del Apertura 2025, cuando Tigres consiguió avanzar a la final después de empatar 1-1 en ambos partidos. El marcador global terminó 2-2, pero los universitarios obtuvieron el pase por su mejor posición en la clasificación general.

En el enfrentamiento más reciente, disputado durante el Clausura 2026, Cruz Azul se impuso 2-1 a Tigres en el Estadio Cuauhtémoc. El equipo cementero contó con un autogol de Joaquim y una anotación de Nicolás Ibáñez, mientras que Ángel Correa descontó para los regiomontanos.

Pronóstico y momios: ¿quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 16?

Cruz Azul parte como favorito para quedarse con la victoria en el Estadio Universitario, de acuerdo con los momios de caliente.mx. La casa de apuestas presenta una cuota de +128 para el triunfo cementero, mientras que Tigres aparece con +190 y el empate se encuentra en +265. Los momios pueden cambiar antes del encuentro.

Tigres UANL: +190

+190 Empate: +265

+265 Cruz Azul: +128

El pronóstico favorece a la Máquina por su racha de cuatro triunfos consecutivos y la diferencia de 14 puntos que mantiene sobre Tigres en la clasificación. Sin embargo, los universitarios buscarán aprovechar su condición de locales para cortar su serie de cuatro partidos sin ganar, en un encuentro que puede influir en la pelea por el liderato del Apertura 2026.