León vs América en vivo: ¿Cuándo se juega el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026?

América busca el podio por orgullo mientras León se juega el último boleto a la Concachampions 2027 en Houston

América y León, por el tercer lugar de la Leagues Cup | Imago7

El camino de los clubes mexicanos en la Leagues Cup 2026 llega a su desenlace con una jornada de pronóstico reservado. A pesar de la fuerte competencia contra las franquicias estadounidenses, el torneo cerrará con un acento completamente azteca, definiendo tanto la corona como el último peldaño del podio entre representantes del balompié nacional.

El primer plato fuerte de la cartelera en Texas pondrá cara a cara a las Águilas del América y a la Fiera del León. Más allá de cerrar con dignidad su participación internacional, el choque enfrenta dos realidades distintas: el orgullo de la plantilla azulcrema frente a la imperiosa necesidad de los esmeraldas por rescatar un premio de alto valor para su proyecto deportivo.

León vs América: ¿Cuándo se juega el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026?

La cita para definir al tercer lugar del torneo está programada para el domingo 6 de septiembre de 2026. Las acciones arrancarán en punto de las 16:00 horas (tiempo del centro de México).

El encuentro se llevará a cabo sobre el césped del Shell Energy Stadium, inmueble ubicado en Houston, Texas, que albergará la antesala de la gran final.

¿En dónde ver en vivo el León vs América? Partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026

La transmisión en vivo y las alternativas para dar seguimiento a este enfrentamiento estarán disponibles en las siguientes plataformas:

Televisión y Streaming: En exclusiva por la señal digital de Apple TV a nivel internacional, además de Imagen TV en México.

En exclusiva por la señal digital de a nivel internacional, además de Imagen TV en México. Cobertura minuto a minuto: Seguimiento web en vivo y análisis al momento a través de ClaroSports.com.

MÁS INFORMACIÓN: Así fue la dramática tanda de penales de Monterrey y América en la semifinal de la Leagues Cup

León vs América: ¿Cómo llegan los equipos de la Liga MX?

Ambas instituciones se presentan a este compromiso tras quedar al margen de la eliminatoria previa, aunque con metas opuestas en el terreno de juego.

Club América: El cuadro comandado por Guillermo Almada viene de tropezar desde los once pasos frente a Monterrey tras un empate a dos goles en los 90 minutos. Pese a que el equipo mantiene paso firme en el trámite regular de sus compromisos, el grupo buscará la victoria para cerrar su participación con una medalla que amortigüe la eliminación.

El cuadro comandado por Guillermo Almada viene de tropezar desde los once pasos frente a Monterrey tras un empate a dos goles en los 90 minutos. Pese a que el equipo mantiene paso firme en el trámite regular de sus compromisos, el grupo buscará la victoria para cerrar su participación con una medalla que amortigüe la eliminación. Club León: Tras ser superados por Toluca con marcador de 2-0 en semifinales, los Panzas Verdes llegan con la obligación de ganar. Para los leoneses, el duelo representa la última oportunidad de sellar su clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027, un premio que perderán de forma definitiva en caso de sufrir una derrota.

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