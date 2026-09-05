Mohamed estalla contra la organización de la final de la Leagues Cup: “Es inaceptable”

El técnico del Toluca cuestiona que la final y el partido por el tercer lugar compartan sede y fecha

Mohamed explota contra Leagues Cup antes de la final ante Monterrey. | Imago 7

Antonio Mohamed cuestionó la organización de la Leagues Cup 2026 antes de la final entre Toluca y Monterrey. El técnico de los Diablos Rojos mostró su desacuerdo con la decisión de programar el partido por el tercer lugar y la lucha por el título el mismo domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, situación que concentrará en un mismo inmueble a las aficiones de América, León, Rayados y Toluca.

La organización del torneo confirmó una doble cartelera para definir el podio. León y América abrirán la actividad a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en el duelo por el tercer puesto. Toluca y Monterrey disputarán la final a las 19:15 horas. Ambos encuentros tendrán como sede el Shell Energy Stadium.

Mohamed puso el tema sobre la mesa durante la conferencia previa al encuentro por el campeonato. Sus principales reparos se centraron en las condiciones del terreno de juego después del primer partido, el clima previsto para el compromiso que abrirá la jornada y la presencia de seguidores de cuatro clubes en un mismo recinto.

“Mañana se juegan dos partidos juntos, la verdad inaceptable de mi parte; cuatro aficiones juntas, un partido del tercer puesto con 40 grados de calor en la tarde, cancha pisoteada para la final”, declaró el entrenador del Toluca.

El técnico también planteó dudas sobre la distribución de boletos y el espacio disponible para los seguidores de los dos finalistas. Mohamed consideró que un partido por el campeonato debió ofrecer un escenario en el que las aficiones de Toluca y Monterrey tuvieran mayor presencia.

“Hubiera sido lindo que pudiéramos tener el placer de media cancha para Toluca y media cancha para Monterrey, y disfrutar las dos aficiones como se merecen”, señaló.

Mohamed espera que la cancha no condicione la final

La preocupación del entrenador también pasa por el estado del césped. El encuentro entre América y León comenzará poco más de tres horas antes de la final, por lo que el mismo campo recibirá dos partidos consecutivos. Mohamed evitó asegurar que estará en malas condiciones, pero expresó su deseo de que el terreno permita desarrollar el juego sin problemas.

“Esperamos que llegue bien a la final para que se pueda ver un buen espectáculo, y que dentro de la cancha no pase nada con las aficiones”, explicó.

La Leagues Cup estableció esta doble cartelera después de unas semifinales integradas por cuatro equipos de la Liga MX, algo que ocurre por primera vez desde que el torneo adoptó su formato actual en 2023. Toluca obtuvo su boleto tras derrotar 2-0 a León, mientras Monterrey eliminó al América en tanda de penales por 5-4 después de un empate 2-2.

Mohamed, sin embargo, también centró su mensaje en lo deportivo. El entrenador recordó que alcanzar la final formaba parte de los objetivos trazados por el club y dejó claro que ahora la meta es regresar a México con el título.

“Este era uno de los objetivos que nos habíamos planteado, el llegar al último partido, y ahora que estamos acá el objetivo es ganarla”, dijo. También reconoció los recursos de Rayados y señaló que Toluca necesitará ejecutar su plan para competir por la copa.

El entrenador destacó además la respuesta de su plantel ante las ausencias que ha tenido durante distintos tramos de la temporada. Paulinho ya forma parte del grupo, aunque Mohamed explicó que todavía no está para disputar todo el encuentro, mientras otros elementos continúan fuera de sus opciones.

Federico Viñas aparece como otra alternativa para el ataque. Mohamed explicó que el delantero puede competir por un lugar con Paulinho o compartir el frente ofensivo con él, una variante que amplía las opciones del Toluca para la final.

Hugo González quiere que Toluca haga historia ante Rayados

Hugo González también habló antes de enfrentar a Monterrey. El portero del Toluca reconoció el poder ofensivo de su exequipo, pero señaló que el trabajo de los Diablos se ha concentrado en su propia propuesta y en las tareas que deberán cumplir durante la final.

“Más que preocuparnos por ellos, nos ocupamos por lo que tenemos que hacer. Nos tocará enfrentarnos en esta final a un gran equipo, que no solo son los delanteros, sino todo el conjunto bien dirigido”, expresó el guardameta.

González también espera presencia de seguidores de Toluca en Houston pese a la cercanía de Monterrey con Texas. Para el arquero, el respaldo desde las tribunas puede convertirse en otro elemento durante la lucha por el campeonato.

El título tiene además un significado particular para los clubes mexicanos. Las ediciones de 2023, 2024 y 2025 bajo el formato actual terminaron con campeones de la MLS, por lo que Toluca o Monterrey se convertirá en el primer representante de la Liga MX que levante la copa durante esta etapa de la competencia.

“Va a ser importante tratar de ser el primer equipo mexicano que la gana”, declaró González. El portero añadió que Toluca tiene la oportunidad de “quedar en la historia como el primer equipo mexicano que la gana”.

Toluca y Monterrey resolverán el título este domingo después de una jornada que, antes de comenzar, ya generó el cuestionamiento de Mohamed por la decisión de colocar los dos partidos que definirán el podio en el mismo estadio.

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