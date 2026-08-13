LAFC vs Querétaro, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 3 , hoy 12 de agosto

LAFC vs Querétaro en vivo

¡Bienvenidos al minuto a minuto! La jornada 3 de la Leagues Cup 2026 continúa con el duelo entre LAFC y Querétaro en el BMO Stadium, donde el conjunto de Los Ángeles buscará asegurar su clasificación a la siguiente fase, mientras los Gallos Blancos afrontan su último compromiso del torneo.

LAFC llega con cinco puntos después de empatar 1-1 ante Chivas y quedarse con el punto extra en la tanda de penaltis, además de vencer 1-0 a Toluca con un gol de Eddie Segura en los últimos minutos. Con estos resultados, el equipo estadounidense mantiene sus posibilidades de avanzar y buscará cerrar la fase de grupos con otra victoria ante su público.

Del otro lado, Querétaro ya no tiene posibilidades de avanzar después de sufrir derrotas ante FC Dallas y Seattle Sounders. Los Gallos cayeron 2-0 frente al conjunto texano y posteriormente fueron superados 3-0 por Seattle, por lo que ahora intentarán despedirse de la competencia con una victoria que les permita cambiar la imagen mostrada durante el torneo.

Todo está listo en el BMO Stadium para un partido con objetivos distintos: LAFC necesita sumar para acercarse a la clasificación, mientras Querétaro buscará dar la sorpresa y cerrar su participación con un resultado positivo. Sigue todas las acciones, goles e incidencias en Claro Sports.