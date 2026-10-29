¿México es mejor que Jamaica? El debate de Alberto Lati que sacude al Tricolor

La sede en Monterrey provoca cuestionamientos sobre la ventaja deportiva del Tri y su rendimiento en la Concacaf

El estado físico de Mora y la exigencia generan debate | Imago7

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026, una eliminatoria que ha generado cuestionamientos sobre el nivel del equipo, la elección de Monterrey como sede y la disponibilidad de sus futbolistas. En este contexto, Alberto Lati participó en un debate dentro del programa de Claro Sports en W Radio sobre el papel de Gilberto Mora en el esquema de Rafael Márquez, la necesidad de administrar las cargas físicas del mediocampista de Xolos y las exigencias de un combinado nacional que buscará defender su título regional, pero que todavía no consigue una victoria bajo el mando de su nuevo entrenador.

Uno de los puntos centrales del análisis fue la importancia de Mora para el funcionamiento ofensivo de México, especialmente después de las molestias físicas que limitaron su participación con Tijuana y la selección durante las últimas semanas. Lati destacó la necesidad de contar con el futbolista en condiciones de competir al máximo nivel: “Rafa va a necesitar lo mejor, y hoy por hoy no hay un mediocampista que te dé lo que te da Mora al 100% y está sano”. La declaración colocó el estado físico del juvenil como uno de los asuntos a considerar antes de la eliminatoria frente a Jamaica.

Mora reapareció con Xolos el miércoles 28 de octubre ante América, después de atravesar un periodo de recuperación por molestias en la cadera. El futbolista, quien recientemente cumplió 18 años, disputó cerca de 40 minutos en el encuentro del Apertura 2026. Su entrenador, Sebastián Abreu, había explicado previamente que el club mantenía un seguimiento de sus cargas de trabajo y que era necesario respetar sus tiempos de recuperación. La disponibilidad del mediocampista para los compromisos de noviembre será uno de los factores que deberá evaluar Márquez, considerando su participación en la generación de juego del Tricolor.

La polémica por jugar el México vs Jamaica en Monterrey y no en el Estadio Azteca

México enfrentará a Jamaica el 14 de noviembre como visitante y disputará la vuelta el día 17 en el Gigante de Acero, una decisión que generó diferencias entre los participantes del debate: “¿No era mejor llevarlo al Estadio Azteca con la altura para hacerle lo más complicado posible las cosas al rival?”.

La discusión también incluyó al Estadio Nemesio Díez de Toluca como una alternativa para aprovechar la altura, pero Lati recalcó: “Espero que no dependamos de dónde jugamos para vencer a visita recíproca a un rival como Jamaica, que ni siquiera fue mundialista”.

La postura fue reforzada con otra declaración de otro miembro del panel: “México tiene que asumirse como favorito contra Jamaica en cualquiera de los 18 estadios, incluso jugando los dos partidos como visitantes”.

¿México es realmente superior a Jamaica? El debate sobre el nivel de la selección

El intercambio entre Alberto Lati y los demás analistas también abordó la diferencia entre las expectativas sobre México y los resultados obtenidos en la cancha. Uno de los cuestionamientos se centró en la percepción de superioridad que históricamente ha acompañado al Tricolor dentro de la Concacaf: “Llevamos mucho tiempo asumiendo fuera del Mundial que la Selección es algo que no es, y menos cuando se trata de eliminatoria. Llevamos mucho tiempo asumiendo que México está en un nivel que en la cancha no nos muestran”.

Frente a esas críticas, otro argumento se concentró en los títulos obtenidos recientemente por la Selección Mexicana. El Tricolor conquistó las Copas Oro de 2023 y 2025, además de conseguir su primer campeonato de Nations League en marzo de 2025, después de derrotar a Panamá en la final. En la mesa se destacó este antecedente: “Somos bicampeones actualmente de la Copa Oro; es el argumento más cercano para pensar que hoy México está en una mejor posición”. Los títulos fueron utilizados como referencia para contrastar el rendimiento reciente con las expectativas sobre el equipo de Rafa Márquez.

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La dificultad de las eliminatorias también formó parte de la discusión, especialmente por los antecedentes de México en los cuartos de final de la Nations League. En las ediciones 2023-24 y 2024-25, el Tricolor perdió 2-0 sus respectivos partidos de ida frente a Honduras y tuvo que remontar como local para conseguir su clasificación. “No es una eliminatoria sencilla. Se sufrió las dos veces anteriores con este formato… en las dos perdiendo y en las dos remontando”. En 2023, México necesitó una tanda de penaltis en el Estadio Azteca, mientras que un año después consiguió un triunfo de 4-0 en Toluca.