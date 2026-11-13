Jamaica vs México, en vivo cuartos de final Nations League: transmisión, resultado y goles hoy 14 de noviembre
La Selección Mexicana buscará llevarse la ventaja de Kingston en los cuartos de final de la Concacaf Nation League. Síguelo en Claro Sports Premium
Lesionados o supendidos: las bajas de México para el duelo ante Jamaica
Rafael Márquez llega sin ausencias o lesionados para el partido de ida de los cuartos de final. Contará con Gil Mora que se recuperó de su más reciente lesión. Mismo caso de Julián Quiñones. La baja importante es la de Raúl Jiménez, quien sigue recuperándose y no ha sido convocado tras su participación en el Mundial.
Antecedentes y últimos cinco resultados del Jamaica vs México
Los resultados recientes entre ambas selecciones se han decantando a favor de México tres victorias y dos empates. La última victoria de los Reggae Boyz fue en el 2017.
Jamaica 1-2 México | Eliminatorias Mundial 2022
Jamaica 1-1 México | Concacaf Nations League 2022
México 2-2 Jamaica | Concacaf Nations League 2023
Jamaica 0-3 México | Copa Oro 2023
México 1-0 Jamaica | Copa América 2024
¿Quiénes con los convocados de Jamaica ?
La Selección de Jamaica llega a este partido con varias ausencias de jugadores importantes como es el caso de Leon Bailey, Demarai Gray, Shamar Nicholson y Ian Fray. Contará con varios futbolistas provenientes de ligas como Estados Unidos e Inglaterra para buscar dar la sorpresa en la Nations League
Porteros (3)
Andre Blake — Philadelphia Union (Estados Unidos).
Amal Knight — Greenville Triumph SC (Estados Unidos).
Jahmali Waite — Tampa Bay Rowdies (Estados Unidos).
Defensas (8)
Richard King — St. Mirren (Escocia).
Miguel Freckleton — LASK (Austria).
Joel Latibeaudiere — Coventry City (Inglaterra).
Christopher Ainsworth — Cavalier FC (Jamaica).
Kyle Ming — Mount Pleasant FA (Jamaica).
Ronaldo Webster — Universitatea Craiova (Rumania).
Denzel Hall — Rotherham United (Inglaterra).
Damion Lowe — Dewa United (Indonesia).
Mediocampistas (6)
Courtney Clarke — Walsall FC (Inglaterra).
Kevon Lambert — Louisville City FC (Estados Unidos).
Karoy Anderson — Blackpool FC (Inglaterra).
Tyrese Hall — Tottenham Hotspur (Inglaterra).
Dwight Merrick — Montego Bay United (Jamaica).
Brandon Cover — Rotherham United (Inglaterra).
Delanteros (6)
Kaheim Dixon — FK Novi Pazar (Serbia).
Renaldo Cephas — Qarabağ FK (Azerbaiyán).
Javon East — Hapoel Be’er Sheva (Israel).
Tyreece Campbell — Charlton Athletic (Inglaterra).
Warner Brown — Mount Pleasant FA (Jamaica).
Khori Bennett — Colorado Springs Switchbacks FC (Estados Unidos).
¿A qué hora empieza la transmisión del Jamaica vs México en Claro Sports hoy 14 de noviembre?
El partido de Jamaica ante la Selección Mexicana dará inicio a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Claro Sports podrás seguir la previa desde las 17:00 horas, donde tendrás todos los detalles del juego, las reacciones y más en nuestra multiplataforma
Jamaica vs México, EN VIVO
¡Bienvenidos y bienvenidas! La Selección Mexicana vuelve a la actividad oficial este sábado 14 de noviembre cuando visite a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27 en el Estadio Nacional de Kingston. El equipo dirigido por Rafael Márquez buscará conseguir un resultado favorable en Kingston para tomar ventaja en la eliminatoria, que se definirá tres días después en Monterrey, cuando reciba al conjunto caribeño en el Gigante de Acero.
El encuentro marcará el debut oficial de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor. Después de cuatro partidos amistosos, en los que registró dos empates y dos derrotas, el estratega buscará su primera victoria al frente de la selección y dar el primer paso rumbo al Final Four, donde México intentará defender el título conquistado en 2025.
En el ataque mexicano, Julián Quiñones se perfila como una de las opciones para ocupar la titularidad, acompañado por Santiago Gimenez y Roberto ‘Piojo’ Alvarado. Además del debut oficial de Márquez, México tendrá el objetivo de mantener su dominio reciente sobre Jamaica. La última victoria de los Reggae Boyz ante el Tricolor se remonta al 23 de julio de 2017, cuando se impusieron 1-0 en las semifinales de la Copa Oro con un gol de Kemar Lawrence. Así que todo está listo para el partido, no se muevan de sus asientos que les traeremos la transmisión del partido por Claro Sports Premium. ¡COMENZAMOS!