Jamaica vs México, en vivo cuartos de final Nations League: transmisión, resultado y goles hoy 14 de noviembre

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Jamaica vs México, EN VIVO

¡Bienvenidos y bienvenidas! La Selección Mexicana vuelve a la actividad oficial este sábado 14 de noviembre cuando visite a Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27 en el Estadio Nacional de Kingston. El equipo dirigido por Rafael Márquez buscará conseguir un resultado favorable en Kingston para tomar ventaja en la eliminatoria, que se definirá tres días después en Monterrey, cuando reciba al conjunto caribeño en el Gigante de Acero.

El encuentro marcará el debut oficial de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor. Después de cuatro partidos amistosos, en los que registró dos empates y dos derrotas, el estratega buscará su primera victoria al frente de la selección y dar el primer paso rumbo al Final Four, donde México intentará defender el título conquistado en 2025.

En el ataque mexicano, Julián Quiñones se perfila como una de las opciones para ocupar la titularidad, acompañado por Santiago Gimenez y Roberto ‘Piojo’ Alvarado. Además del debut oficial de Márquez, México tendrá el objetivo de mantener su dominio reciente sobre Jamaica. La última victoria de los Reggae Boyz ante el Tricolor se remonta al 23 de julio de 2017, cuando se impusieron 1-0 en las semifinales de la Copa Oro con un gol de Kemar Lawrence. Así que todo está listo para el partido, no se muevan de sus asientos que les traeremos la transmisión del partido por Claro Sports Premium. ¡COMENZAMOS!