¿Qué necesita México para avanzar al Final Four de la Nations League?

Tras perder 3-2 en Kingston, el equipo de Rafael Márquez intentará aprovechar los dos goles que convirtió como visitante

Un triunfo por 1-0 o 2-1 daría el pase directo | Imago7

La Selección Mexicana perdió 3-2 ante Jamaica en Kingston el sábado 14 de noviembre, pero conserva posibilidades de avanzar al Final Four de la Concacaf Nations League 2026-27. El conjunto dirigido por Rafael Márquez llegó a estar abajo por tres anotaciones en el Estadio Nacional. Sin embargo, los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones redujeron la diferencia y dejaron la eliminatoria abierta antes del compromiso definitivo en territorio mexicano.

El resultado obliga al Tricolor a ganar en la vuelta del martes 17 de noviembre en Monterrey. La ventaja de Jamaica es de un tanto en el marcador global, aunque las dos anotaciones conseguidas como visitante pueden definir la clasificación. El reglamento de la Concacaf mantiene ese criterio como desempate, por lo que no todos los triunfos por un gol tendrán la misma consecuencia.

¿Qué resultados necesita la Selección Mexicana para clasificar al Final Four?

La primera regla es el marcador global: avanza el equipo que anote más goles entre los dos encuentros. Si ambos terminan igualados, la Concacaf utiliza los goles como visitante para definir al clasificado. México ya consiguió dos en Kingston, mientras que Jamaica todavía no tiene anotaciones fuera de casa, una condición decisiva para calcular los resultados del segundo duelo.

El Tricolor avanzará directamente si vence 1-0 o 2-1 a Jamaica. Con un 1-0, el global quedaría 3-3; con un 2-1, terminaría 4-4. En ambos casos, los dos goles marcados por México como visitante superarían los conseguidos por Jamaica en Monterrey, por lo que no serían necesarios tiempos extra ni una tanda de penales.

Cualquier victoria mexicana por dos o más goles de diferencia también asegurará el boleto al Final Four. Resultados como 2-0, 3-1 o 4-2 permitirían a la Selección Mexicana imponerse en el marcador global, independientemente del desempate. El equipo de Rafael Márquez no necesita ganar por tres goles; una diferencia de dos es suficiente para remontar el 3-2 de la ida.

Si la Selección Mexicana gana 3-2, la eliminatoria irá a tiempos extra. En ese escenario, el global sería 5-5 y ambos equipos acumularían dos tantos como visitantes. Se disputarían dos periodos adicionales de 15 minutos y, de persistir la igualdad, la clasificación se decidiría en penales. Durante la prórroga, el gol de visitante ya no se aplica como criterio de desempate.

¿Con qué resultados quedaría eliminada la Selección Mexicana?

Un empate o una nueva derrota dejarían eliminada a la Selección Mexicana, porque Jamaica conservaría la ventaja del marcador global. Pero también existiría eliminación con una victoria mexicana por 4-3, 5-4 o cualquier marcador superior por un solo gol: en esos casos, Jamaica igualaría el global y superaría las dos anotaciones visitantes que consiguió México en Kingston.

¿Cuándo y dónde se juega la vuelta entre la Selección Mexicana y Jamaica?

El partido de vuelta entre México y Jamaica está programado para el martes 17 de noviembre de 2026 a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Monterrey, en Guadalupe, Nuevo León. Ahí se definirá cuál de los dos equipos sigue en la disputa por el campeonato regional después de la derrota mexicana en Kingston.

El ganador de los cuartos de final obtendrá su clasificación al Final Four de la Nations League 2026-27, previsto del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Además, el equipo que avance conseguirá un boleto directo a la Copa Oro 2027. El perdedor de la serie deberá buscar su participación en ese torneo mediante la ronda preliminar, de acuerdo con la Concacaf.