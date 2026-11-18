Jesús Manuel Corona abrió el marcador en el Gigante de Acero y puso el global 3-3 ante Jamaica, con su primer gol con el Tricolor desde septiembre de 2021

Dulce regreso del Tecatito con la Selección Mexicana | Imago7

Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona terminó con una espera de más de cinco años sin marcar con la Selección Mexicana. El futbolista de Monterrey abrió el marcador en el Gigante de Acero durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 ante Jamaica, con una anotación que puso el 1-0 en el encuentro y empató 3-3 el marcador global.

El gol representó un momento importante para Corona, quien regresó al Tricolor después de casi cinco años de ausencia. Su última anotación con la camiseta nacional había llegado el 8 de septiembre de 2021, durante el empate 1-1 ante Panamá en las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Su regreso al marcador se produjo en un encuentro en el que México necesitaba una respuesta ofensiva para mantenerse con vida en la eliminatoria.

La Selección Mexicana llegó al compromiso con la obligación de remontar el 3-2 sufrido en Kingston, resultado que dejó al conjunto dirigido por Rafael Márquez en desventaja para el partido de vuelta. El tanto de Tecatito permitió equilibrar la serie y devolvió al equipo nacional la posibilidad de disputar la clasificación a las semifinales de la Nations League.

La anotación también tuvo un significado especial por producirse en Monterrey, ciudad donde Corona desarrolla su carrera con Rayados. El atacante encontró el gol con la Selección Mexicana en el mismo escenario donde disputa sus compromisos como local, ahora con la responsabilidad de contribuir a una remontada internacional.

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'Tecatito' Corona anota el primero en Monterrey y tiene a México en el #FinalFour momentáneamente



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¿Cuándo había sido el último gol de Tecatito Corona con México?

El 8 de septiembre de 2021 fue la última ocasión en la que Jesús Manuel Corona había marcado con la Selección Mexicana, durante el empate 1-1 ante Panamá en las eliminatorias mundialistas. Desde aquella fecha transcurrieron cinco años, dos meses y nueve días hasta su anotación contra Jamaica, una espera que terminó en un partido decisivo para el futuro del Tricolor en la Concacaf Nations League.

El regreso de Tecatito a la Selección Mexicana también representa una nueva oportunidad dentro del proceso encabezado por Rafael Márquez. El futbolista volvió a tener protagonismo en el ataque nacional y respondió con una anotación que modificó el desarrollo de la eliminatoria desde el marcador.

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Tecatito Corona devuelve a México a la pelea por las semifinales

Con el 1-0 en el Gigante de Acero, México consiguió igualar 3-3 el marcador global ante Jamaica, después de haber recibido tres goles en el encuentro de ida. La anotación permitió al Tricolor dejar atrás la desventaja inicial y afrontar el resto del partido con la posibilidad de conseguir el pase a las semifinales.

El tanto de Jesús Manuel Corona también confirmó la importancia de las variantes ofensivas elegidas por Rafael Márquez. El entrenador había anticipado que buscaría futbolistas con velocidad y capacidad para asociarse en ataque, con el objetivo de generar mayores oportunidades frente a la defensa jamaicana.

Tecatito Corona se convirtió así en uno de los protagonistas del México vs Jamaica, al terminar con una larga sequía goleadora y colocar nuevamente al Tricolor en la pelea por la clasificación. Su anotación significó el primer paso hacia la remontada en una noche en la que la Selección Mexicana buscaba evitar su eliminación de la Nations League 2026.

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