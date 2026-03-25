Los mexicanos en Grandes Ligas 2026: todos los jugadores en el Opening Day

Más allá de los nombres establecidos, también destaca el grupo de mexicanos que comenzará la campaña en ligas menores

Los mexicanos que inician la temporada en MLB | Reuters

El béisbol de Grandes Ligas levanta el telón este miércoles con una presencia mexicana que vuelve a llamar la atención dentro de los rosters de inicio. Para la temporada 2026, varios peloteros tricolores parten como piezas importantes en sus equipos, con roles definidos tanto en la ofensiva como en el pitcheo, en un contexto donde el talento nacional sigue ganando terreno en MLB.

A diferencia del Opening Day anterior, México contará con un representante más en comparación con 2025, además de una tendencia clara: el incremento de jugadores de posición en alineaciones titulares. Sin embargo, también se mantiene una problemática evidente, con pocos lanzadores abridores disponibles, un escenario que ya había pasado factura al combinado nacional en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En la Liga Americana, Jonathan Aranda encabeza la expectativa con los Tampa Bay Rays tras consolidarse como uno de los bates más consistentes del equipo. En Boston, Jarren Durán se perfila como un elemento clave en la ofensiva, mientras que Marcelo Mayer inicia su camino como titular en la segunda base con etiqueta de novato y aspiraciones a destacar en su primera campaña completa.

Toronto vuelve a tener protagonismo mexicano con Alejandro Kirk como uno de los receptores más confiables del circuito, además de Cody Ponce, quien regresa a las Grandes Ligas como parte de la rotación abridora tras su paso exitoso por Japón. En Minnesota, Taj Bradley y Anthony Banda aportarán profundidad al cuerpo de lanzadores, mientras que Isaac Paredes enfrentará competencia directa en Houston para encontrar turnos constantes.

En el Oeste, Randy Arozarena buscará retomar su mejor versión con Seattle, donde comparte protagonismo con Andrés Muñoz, uno de los cerradores más sólidos de la liga tras sus números del año pasado. Texas, por su parte, deposita confianza en Robert García como opción para asumir responsabilidades en la recta final de los encuentros.

La Liga Nacional también presenta nombres relevantes. Taijuan Walker intentará mantenerse en la rotación de Philadelphia, mientras que Ramón Urías y JoJo Romero se abren paso en St. Louis, este último con opciones de asumir el rol de cerrador. En Pittsburgh, José Urquidy apunta a contribuir desde el bullpen, mientras que Nick Gonzales tendrá una oportunidad importante para afianzarse en la segunda base.

Milwaukee seguirá contando con la defensiva de Joey Ortiz en el shortstop, en tanto que San Diego mantiene a Jeremiah Estrada como un brazo confiable en su bullpen. Colorado tendrá doble representación con Víctor Vodnik y Brenan Bernardino, quienes buscarán consolidarse en un entorno complicado para los lanzadores. En Arizona, Alek Thomas aparece como una opción constante en los jardines.

Más allá de los nombres establecidos, también destaca el grupo de mexicanos que comenzará la campaña en ligas menores. Jugadores como Alejandro Osuna, Javier Assad, Patrick Sandoval y Valente Bellozo buscarán una oportunidad durante la temporada, mientras que prospectos como Luis Gastélum, Sammy Natera y Jared Serna se mantienen en la antesala del debut. A esto se suman casos como el de Manny Rodríguez, quien continúa en recuperación, en un panorama que refleja tanto el crecimiento como los desafíos del talento mexicano en las Grandes Ligas.

Liga Americana

Tampa Bay Rays

Jonathan Aranda

Boston Red Sox

Jarren Durán

Marcelo Mayer

Toronto Blue Jays

Alejandro Kirk

Cody Ponce

Minnesota Twins

Taj Bradley

Anthony Banda

Houston Astros

Isaac Paredes

Texas Rangers

Robert García

Seattle Mariners

Randy Arozarena

Andrés Muñoz

Liga Nacional

Philadelphia Phillies

Taijuan Walker

St. Louis Cardinals

Ramón Urías

JoJo Romero

Pittsburgh Pirates

José Urquidy

Nick Gonzales

Milwaukee Brewers

Joey Ortiz

San Diego Padres

Jeremiah Estrada

Colorado Rockies

Víctor Vodnik

Brenan Bernardino

Arizona Diamondbacks

Alek Thomas

Mexicanos en ligas menores (con posibilidad de subir)

Alejandro Osuna (Rangers)

Javier Assad (Cubs)

Patrick Sandoval (Red Sox)

Valente Bellozo (Rockies)

Omar Cruz (Padres)

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