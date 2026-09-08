Se terminó la espera: Aaron Judge vuelve al lineup de Yankees tras casi tres meses fuera por fractura

El capitán fue activado tras superar una fractura de costilla y podrá reaparecer ante Colorado en el Yankee Stadium

Aaron Judge regresa con Yankees. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Aaron Judge está listo para regresar a la actividad con los New York Yankees después de permanecer casi tres meses fuera por una fractura de costilla. El capitán fue activado de la lista de lesionados de 60 días y podrá reincorporarse al equipo para la serie de tres partidos ante los Colorado Rockies en el Yankee Stadium.

Su vuelta se produce en un momento clave para Nueva York, que entra en la recta final de la temporada regular con posibilidades de pelear por el título de la División Este de la Liga Americana y asegurar un lugar en la postemporada. Los Yankees tienen marca de 81-62 y se encuentran a cuatro juegos de Tampa Bay, mientras Boston también participa en la lucha por los puestos de comodín.

Judge no disputa un encuentro de Grandes Ligas desde el 31 de mayo. El jardinero comenzó a presentar molestias desde abril, después de lastimarse al intentar una atrapada durante un partido en Houston. La fractura terminó por detener su temporada y obligó a los Yankees a afrontar buena parte del calendario sin una de sus principales figuras ofensivas.

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Judge evitó una rehabilitación en Ligas Menores

El proceso de recuperación avanzó durante agosto, cuando Judge recibió autorización para retomar las actividades de béisbol. El capitán pasó de trabajar con el tee y recibir lanzamientos suaves a realizar prácticas de bateo, enfrentar máquinas de alta velocidad, correr las bases y completar ejercicios defensivos en los jardines.

El lunes dio otro paso al enfrentar pitcheo en vivo en el Yankee Stadium por primera vez desde la lesión. Su evolución permitió que los Yankees determinaran que no necesitaba una asignación de rehabilitación en Ligas Menores antes de volver al roster.

Aaron Boone, manager de Nueva York, anticipó que el equipo podría administrar sus primeras apariciones mientras recupera ritmo competitivo. Una de las posibilidades es utilizarlo entre cinco y siete entradas antes de retirarlo de algunos encuentros durante esta primera etapa.

Los Yankees tampoco planean limitarlo exclusivamente al papel de bateador designado. Judge volverá a desempeñarse como jardinero derecho, aunque el cuerpo técnico buscará reducir riesgos, especialmente en jugadas que puedan obligarlo a lanzarse de cabeza o comprometer nuevamente la zona afectada.

¿Cómo le fue a Yankees durante la ausencia de Aaron Judge?

Nueva York logró mantenerse en competencia pese a la baja de su capitán, aunque su producción ofensiva disminuyó durante ese periodo. Antes del último partido de Judge, los Yankees tenían marca de 36-23; posteriormente sumaron 45 victorias en los siguientes 84 encuentros que disputaron sin él.

La ausencia también se reflejó en las estadísticas colectivas. El promedio de bateo del equipo pasó de .243 antes de la lesión a .227 durante el periodo sin Judge, mientras que el OPS cayó de .770 a .681. Los Yankees mantuvieron su capacidad para conectar cuadrangulares, pero encontraron mayores dificultades para sostener la producción ofensiva.

Judge fue colocado en la lista de lesionados el 5 de junio con una línea ofensiva de .248/.375/.533, además de 17 cuadrangulares y 38 carreras impulsadas. El tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana buscará ahora recuperar ritmo después de una ausencia que interrumpió su temporada.

El propio pelotero reconoció que una de las principales interrogantes será la adaptación después de varios meses sin actividad competitiva, aunque aseguró que no le preocupa demasiado recuperar el poder o la velocidad de su bate. Su prioridad será reencontrar sensaciones conforme vuelva a participar de manera regular.

Con 19 partidos por disputar en la temporada regular, el regreso de Judge amplía las alternativas de unos Yankees que afrontan las últimas semanas con la postemporada en juego. La serie ante Colorado marcará el inicio de una nueva etapa para el capitán, cuyo rendimiento será uno de los puntos a seguir en el cierre de la campaña.

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