Aaron Judge vuelve a lesionarse tras su regreso a Yankees y se pierde el cierre de temporada

El pelotero fue colocado nuevamente en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla derecha

Aaron Judge se vuelve a lesionar y queda fuera IMAGN IMAGES via Reuters

Los New York Yankees volverán a prescindir de Aaron Judge durante la recta final de la temporada regular. El equipo anunció que el jardinero será colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en la pantorrilla derecha.

La baja llega pocos días después de su regreso a las Grandes Ligas tras permanecer fuera por una fractura en una costilla. Judge había vuelto a la alineación el 8 de septiembre ante los Colorado Rockies, pero ahora deberá detener nuevamente su actividad mientras los Yankees evalúan su recuperación.

El movimiento será realizado el sábado y podrá hacerse retroactivo al jueves, por lo que, bajo ese escenario, el jugador podría estar disponible para el último partido de la temporada regular, programado para el 27 de septiembre.

Aaron Judge vuelve a sufrir una lesión tras su regreso

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Judge abandonó el encuentro del miércoles ante los Minnesota Twins después de presentar rigidez en la parte baja de la pierna derecha. Una entrada antes había tenido que desplazarse hacia los jardines para intentar capturar una pelota, aunque no mostró dificultades durante la jugada.

El propio jugador explicó después del encuentro que había sentido las primeras molestias desde la primera entrada y que decidió continuar para intentar permanecer en el partido.

“Intenté seguir y ver cuánto tiempo podíamos aguantar, porque estos partidos son importantes en esta parte de la temporada. Pero después de hablarlo, pensé que lo correcto era salir para no perjudicar al equipo en el campo o en las bases”, explicó.

La lesión representa otro periodo de inactividad para Judge, quien pasó más de tres meses fuera debido a una fractura en la costilla derecha que, de acuerdo con los reportes, sufrió el 26 de abril durante un partido en Houston.

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El jugador continuó participando con la lesión durante aproximadamente un mes antes de ingresar a la lista de lesionados después del encuentro del 31 de mayo frente a los Athletics.

El regreso de Judge duró seis partidos

Judge volvió a la actividad sin pasar por una asignación de rehabilitación en las Ligas Menores. Su regreso ocurrió el 8 de septiembre ante Colorado, pero tuvo dificultades para recuperar su producción ofensiva durante los encuentros posteriores.

En sus primeros seis partidos después de regresar registró cuatro imparables en 23 turnos, con un cuadrangular. Posteriormente disputó un séptimo encuentro antes de sufrir la molestia en la pantorrilla. Desde su vuelta, terminó con 4 hits en 26 turnos, 13 ponches y un extrabase.

Antes de su nueva lesión, Judge había participado en 66 partidos durante la temporada y registraba un promedio de bateo de .241, con 18 cuadrangulares y 41 carreras producidas.

Yankees afrontan el cierre sin Judge

La baja de Judge llega cuando Nueva York ya aseguró al menos un lugar en el Comodín de la Liga Americana, aunque todavía mantiene actividad en la pelea por el liderato de la División Este. Los Yankees se encuentran cinco juegos por detrás de los Tampa Bay Rays, líderes de la división, al comenzar la jornada del viernes.

Judge, actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana y tres veces ganador del premio, tendrá ahora que enfocarse en su recuperación. Los Yankees, mientras tanto, deberán afrontar los últimos encuentros de la temporada regular sin una de sus principales piezas ofensivas y con la posibilidad de que su regreso ocurra hasta los últimos días del calendario.

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