La batalla contra la Selección Mexicana, la “cereza en el pastel” para Harry Kane de camino al Balón de Oro

El delantero registró un gol y una asistencia ante el Tricolor, números que, sumado a lo hecho en partidos previos subieron sus bonos en busca del premio individual

Los números obtenidos contra México jugaron a favor de ‘Hurrikane’

Harry Kane cerró un año que lo llevó hasta el Balón de Oro 2026, después de una temporada en la que tuvo protagonismo con la selección de Inglaterra durante la Copa del Mundo disputada en México, Estados Unidos y Canadá. En el recorrido inglés, el delantero vivió uno de sus partidos más relevantes ante la Selección Mexicana, anfitrión del torneo, al que Inglaterra enfrentó en el Estadio Ciudad de México para avanzar a los cuartos de final y continuar su camino en la competencia.

El delantero disputó siete partidos con la selección inglesa, todos ellos como titular; y uno de los capítulos centrales de su Mundial ocurrió en el Coloso de Santa Úrsula, donde el selectivo europeo enfrentó a la escuadra Tricolor, anfitriona del torneo, en los octavos de final. El partido exigió una respuesta del conjunto inglés, que encontró en Kane una de las vías para superar el planteamiento mexicano y avanzar a los cuartos de final.

El delantero convirtió el penal que colocó el 1-3 parcial para Inglaterra y también participó en una de las jugadas que terminaron con el doblete de Jude Bellingham. Su asistencia llegó durante el primer tiempo, en un tramo en el que los ingleses consiguieron marcar dos veces en cuestión de segundos, algo que comprometió las opciones de los locales.

Kane puede presumir que metió gol en la ‘Catedral del fútbol mundial’ | Imago7

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Si bien el partido concluyó con triunfo inglés por 3-2 y con la obtención del pase a los cuartos de final, diversos elementos del conjunto de los “Tres Leones”, incluido ‘Hurrikane’ revelaron que el partido fue uno de los más complicados en sus carreras.

En concreto, el atacante del Bayern Múnich colocó el triunfo ante México entre sus preferidos. “Sin duda es uno de mis partidos favoritos con la camiseta de Inglaterra”, señaló en un video publicado en sus redes sociales. El delantero destacó el trabajo colectivo que permitió a Inglaterra superar el compromiso.

“Superamos muchas adversidades durante el partido. Peleamos de la forma en que lo hicimos, pusimos el cuerpo, hubo compañeros cubriendo cada centímetro del campo. Fue increíble formar parte de algo así”, explicó Kane después de la victoria.

El recorrido de Inglaterra incluyó ocho encuentros en la Copa del Mundo, desde la fase de grupos hasta el partido por el tercer puesto. La selección inglesa enfrentó a Croacia, Ghana y Panamá durante la primera etapa; posteriormente superó a República Democrática del Congo y México, antes de medirse con Noruega, Argentina y Francia en las rondas finales.

Dentro de ese recorrido, Kane mantuvo presencia en el once inglés en siete partidos, pero su actuación ante México adquiere un peso particular dentro de ese recorrido. Inglaterra visitó el estadio de los anfitriones y encontró un partido en el que necesitó resolver situaciones de presión (sobre todo por la expulsión de Jarell Quansah). Kane respondió con un gol desde el punto penal y una asistencia, dos acciones que tuvieron incidencia directa en la clasificación inglesa.

Así firmó Kane el último gol del partido | Imago7

En total, Kane vio participación en 654 minutos, repartidos en siete partidos, mismos en los que consiguió seis goles y una asistencia. Destaca el hecho de que el atacante ya no apareció en el triunfo 2-1 ante Noruega ni en la derrota 2-1 ante Argentina, mientras que en el juego por el tercer lugar ante Francia se quedó sin ver minutos. Dicha situación hace que la última gran participación del delantero fuera ante México en la capital del país.

La historia de Kane en esta Copa del Mundo quedó marcada por su presencia en los partidos de Inglaterra y por las acciones que protagonizó durante el camino hacia las últimas fases. El penal y la asistencia frente a México resumen una actuación que tuvo incidencia en uno de los partidos que definieron el recorrido inglés, mientras sus registros de participación completaron el expediente que posteriormente lo llevó a ser reconocido como Balón de Oro.