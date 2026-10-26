Balón de Oro 2026: lista completa de todos los ganadores

Lamine Yamal se convirtió en el primer futbolista en recibir uno de los premios de la ceremonia que se celebra en el Teatro London Palladium

Ganadores del Balón de Oro 2026 | AFP: Franck Fife

El Balón de Oro celebró su 70 aniversario este 26 de octubre con una ceremonia especial en el Teatro London Palladium, recinto que albergó por primera vez la entrega de este prestigioso galardón fuera de Francia. La edición de este año despertó una expectativa particular ante la falta de un favorito indiscutible para conquistar el premio, con figuras como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane e incluso Lionel Messi entre los nombres que acapararon la atención en la previa de la gala.

Sin embargo, la ceremonia sufrió varios retrasos antes de su inicio. La organización, encabezada por France Football, informó en distintos momentos sobre las demoras, aunque no precisó los motivos. A la par, diversos videos difundidos en redes sociales mostraron disturbios en los alrededores del inmueble, una situación que añadió incertidumbre a la antesala del evento. Hasta el momento, no existe información oficial que esclarezca las causas de estos incidentes ni su posible relación con los retrasos de la gala.

Balón de Oro Varonil: ranking al momento

Jude Bellingham (Real Madrid) Pau Cubarsí (Barcelona) Achraf Hakimi (PSG) Vitinha (PSG) Declan Rice (Arsenal) Ferran Torres (PSG) Vinícius Júnior (Real Madrid) Marc Cucurella (Real Madrid) João Neves (PSG) Willian Pacho (PSG) Gabriel Magalhães (Arsenal) Lautaro Martínez (Inter) Nuno Mendes (PSG) Luis Díaz (Bayern Munich) Marquinhos (PSG) Dayot Upamecano (Bayern Munich) Bruno Fernandes (Manchester United) Julián Quiñones (Al Qadsiah) Sadio Mané (Al Nassr) y William Saliba (Arsenal)

Mejor entrenador del fútbol varonil: Luis de la Fuente (España)

Luis de la Fuente recibió el premio a Mejor Entrenador del Año. El estratega de 65 años llevó a España a la conquista del Mundial 2026, con una victoria por 1-0 ante Argentina en la gran final, y amplió así una trayectoria que ya incluye la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League 2023. Bajo su dirección, la Roja recuperó el protagonismo en el fútbol internacional con una generación encabezada por Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams y Rodri, figuras clave de un proyecto que combina juventud, experiencia y vocación ofensiva.

Durante la ceremonia, Rodri y Lamine Yamal se levantaron para felicitar al seleccionador, quien destacó el valor colectivo del reconocimiento y agradeció a su cuerpo técnico, a la Real Federación Española de Fútbol, a su presidente Rafa Louzán, a Aitor Karanka y a su familia. “Recibir este premio es un auténtico honor. Estar entre los nominados es un orgullo”, expresó Luis de la Fuente, quien también subrayó la importancia del aprendizaje constante y del trabajo en equipo para mantener el éxito. “El éxito nunca es definitivo sin una capacidad para seguir aprendiendo. Este premio es una motivación para seguir creciendo. El éxito nos hace visibles, el trabajo en equipo nos hace invencibles”.

Mejor entrenador del fútbol femenil: Pere Romeu (Barcelona)

El entrenador del FC Barcelona, Pere Romeu, recibió el premio al mejor director técnico de la temporada 2025-2026 durante la ceremonia celebrada en el London Palladium Theatre. El estratega español obtuvo el reconocimiento tras conquistar cuatro títulos con el conjunto blaugrana: LaLiga, la UEFA Women’s Champions League, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. En la votación, superó a Jonatan Giráldez, Andrée Jeglertz, Nils Nielsen y Elena Sadiku, quienes también aspiraban al galardón.

Mejor jugadora joven: Vicky López (Barcelona)

El emotivo reconocimiento a Vicky López | Reuters

Vicky López se consagró como el mejor talento femenil del mundo en 2026 y sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria con el Barcelona. La futbolista española recibió el galardón de manos de Lucy Bronze, histórica defensora inglesa y campeona de Europa con su selección. A sus 20 años, la mediocampista conquistó este premio por segunda ocasión, gracias a su calidad técnica, visión de juego y capacidad ofensiva, cualidades que la consolidaron como una de las grandes promesas del fútbol internacional tras sus actuaciones en la temporada 2025-2026.

Mejor jugador joven: Lamine Yamal (Barcelona)

Lamine Yamal fue el primero en recibir un premio | Reuters

Lamine Yamal se convirtió en uno de los primeros protagonistas de la ceremonia del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres, tras conquistar el premio al mejor jugador joven del fútbol mundial. Andriy Shevchenko, histórico delantero ucraniano y ganador del Balón de Oro en 2004, fue el encargado de entregar el galardón al futbolista del Barcelona, quien a sus 19 años suma una nueva distinción individual después de una temporada destacada con el conjunto blaugrana y la selección española, con la que conquistó el Mundial 2026.