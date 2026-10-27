¡El Mundial no basta! Harry Kane confirma que el Balón de Oro y la Copa del Mundo tienen caminos distintos

Leo Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric también conquistaron el galardón pese a no consagrarse con sus respectivos equipos nacionales

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 sin necesidad de conquistar la Copa del Mundo. El delantero del Bayern Munich recibió el reconocimiento durante la ceremonia celebrada en Londres, después de una temporada en la que combinó su producción goleadora con los títulos del conjunto alemán y el tercer lugar de Inglaterra en el Mundial.

Su elección volvió a mostrar que el campeonato de selecciones no determina por sí solo al ganador del premio individual. La actuación mundialista puede fortalecer una candidatura, pero el desempeño con el club también forma parte de la evaluación. La historia incluye ganadores que fueron campeones del mundo, otros que perdieron la final e incluso uno cuya selección no participó en el torneo.

Desde la creación del reconocimiento en 1956 se han disputado 18 Mundiales, entre Suecia 1958 y la edición de 2026. En siete de esos ciclos, el Balón de Oro correspondiente quedó en manos de un campeón mundial, con una precisión: el título de Lionel Messi en Qatar 2022 se valoró en la premiación de 2023. El galardón, además, tuvo una interrupción en 2020 por la pandemia de COVID-19.

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Harry Kane, el mejor futbolista del Mundo | Claro Sports

Kevin Keegan ganó el Balón de Oro sin participar en Argentina 1978

Kevin Keegan representa uno de los ejemplos más claros de que disputar el Mundial tampoco es un requisito para ganar el Balón de Oro. En 1978, el atacante inglés recibió el reconocimiento como jugador del Hamburgo, pese a que Inglaterra no logró clasificarse para el torneo celebrado en Argentina. Su candidatura se construyó fuera de la competencia de selecciones.

El caso tiene un contexto indispensable: Argentina conquistó aquella Copa del Mundo, pero sus futbolistas no podían competir por el premio bajo las reglas vigentes. El Balón de Oro estaba reservado a jugadores europeos, por lo que la ausencia de un campeón argentino entre sus ganadores no puede explicarse únicamente mediante una comparación de rendimientos.

Otros resultados también separaron ambos reconocimientos. Raymond Kopa ganó el Balón de Oro de 1958 tras terminar tercero con Francia; Josef Masopust lo obtuvo en 1962 como subcampeón con Checoslovaquia; Gerd Müller fue tercero con Alemania Federal en 1970, y Johan Cruyff perdió la final de 1974 con Países Bajos. Ninguno necesitó levantar la Copa del Mundo para recibir el galardón individual.

Futbolistas no europeos compiten por el Balón de Oro a partir de 1995

La apertura del premio a futbolistas de cualquier nacionalidad ocurrió en 1995, no en 1994, año mundialista. Inicialmente se mantuvo la condición de jugar en un club europeo; en 2007 desapareció también esa restricción. George Weah, de Liberia, ganó la edición de 1995 y se convirtió en el primer vencedor bajo la ampliación de elegibilidad.

Esta diferencia impide interpretar todas las ediciones mundialistas con el mismo criterio. Pelé y Diego Maradona no fueron elegibles para el premio competitivo cuando conquistaron sus Mundiales. Lo mismo ocurrió con Romário en 1994, año en el que Brasil fue campeón y Hristo Stoichkov ganó el Balón de Oro después de alcanzar el cuarto puesto con Bulgaria.

Con las reglas abiertas a distintas nacionalidades, sí hubo una secuencia de campeones mundiales que también recibieron el reconocimiento: Zinedine Zidane en 1998, Ronaldo en 2002 y Fabio Cannavaro en 2006. Antes lo habían conseguido Bobby Charlton en 1966, Paolo Rossi en 1982 y Lothar Matthäus en 1990; Messi completó ese grupo con el premio de 2023 tras su título en Qatar.

Harry Kane se une a Messi y Cristiano como los mejores del mundo sin ganar el Mundial

Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2010 aunque Argentina quedó eliminada en cuartos de final de Sudáfrica. Los españoles Andrés Iniesta y Xavi Hernández, campeones del torneo, terminaron segundo y tercero. En 2014, Cristiano Ronaldo obtuvo el premio pese a que Portugal no superó la fase de grupos; Manuel Neuer, campeón con Alemania, ocupó el tercer puesto.

Luka Modric añadió otro antecedente en 2018: recibió el galardón después de llevar a Croacia al subcampeonato. Qatar exige una lectura distinta por el cambio del premio a una evaluación por temporada: Karim Benzema ganó el Balón de Oro 2022 antes del Mundial, mientras que Messi recibió el de 2023 con su actuación mundialista dentro del periodo evaluado. Por ello, no corresponde presentar el triunfo de Benzema como una derrota de los campeones argentinos en esa votación.

Kane se incorporó en 2026 a esa relación de ganadores sin título mundial en el ciclo correspondiente. El inglés se ganó el reconocimiento gracias a la campaña más goleadora de su carrera. El capitán de Inglaterra acumuló 73 goles y ocho asistencias en 65 partidos entre el Bayern Munich y su selección, con una participación directa en el marcador cada 64 minutos. De ese total, 61 anotaciones llegaron en 51 encuentros con el conjunto alemán, al que ayudó a conquistar el triplete nacional: Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa.

Su desempeño también se tradujo en reconocimientos individuales. Los 36 goles que marcó en la Bundesliga le permitieron obtener su segunda Bota de Oro europea consecutiva, además del premio a Futbolista del Año en Alemania y el récord como el jugador que necesitó menos partidos para alcanzar las 100 anotaciones en la liga alemana. Con Inglaterra, contribuyó al tercer lugar en el Mundial 2026 con seis tantos y elevó a 15 su registro en fases finales de grandes torneos, la mayor cifra de un futbolista de su país.

Aunque Inglaterra no levantó la Copa del Mundo, Kane reunió goles, regularidad y títulos colectivos para sostener su candidatura. El triplete con el Bayern y su aportación durante el Mundial completaron una temporada cuyo alcance fue más allá de un solo torneo. Su elección refuerza la idea que atraviesa la historia del premio: ganar el Mundial puede impulsar una candidatura, pero no constituye un requisito ni garantiza conquistar el Balón de Oro.