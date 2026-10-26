Luis Díaz se ubica 24.° en el Balón de Oro: el lugar del colombiano en la élite mundial

El guajiro, de rendimiento destacado en el Bayern Munich, ya conoce su posición final previo al inicio de la gala.

Luis Díaz en la posición 24° del Balón de Oro | Claro Sports

Ya hay posición definida para Luis Díaz en la ceremonia del Balón de Oro. El extremo izquierdo del Bayern Munich y la Selección Colombia, horas después de que arribara a Londres para la premiación, ya conoció la casilla en la que cierra en la disputa por el galardón individual más importante del mundo. Cerró en la casilla 24, que no es la mejor que ha obtenido en su carrera.

Así lo anunció el portal francés de L’Équipe a tres horas de iniciarse el evento de manera oficial. Superó a jugadores como Marquinhos del París Saint-Germain (25°), Dayot Upamecano del Bayern Munich (26°), Bruno Fernandes del Manchester United (27°), Julián Quiñones del Al-Qadsiah (28°), Sadio Mané del Al Nassr y William Saliba del Arsenal (29°).

El balance final de ‘Lucho’, quien venía actuando en su primera temporada con los bávaros, fue de 26 goles y 19 asistencias en 50 apariciones. Conquistó todo a nivel doméstico, como la Bundesliga, Copa Alemana y la Supercopa. A eso se le suma una presencia en semifinales de la Champions League.

MÁS INFORMACIÓN: Luis Díaz arriba a Londres para la gala del Balón de Oro

🇨🇴 Luis Diaz est classé 24e au Ballon d’Or hommes 2026 #ballondor https://t.co/u0sjtZg6Cp — L’Équipe (@lequipe) October 26, 2026

¿Qué le faltó a Luis Díaz para estar más arriba?

Pudo estar más arriba en el escalafón. Sin embargo, quizás le castigó su rendimiento en la Copa del Mundo con la Selección Colombia, donde marcó un gol ante Uzbekistán pero no logró dar el salto de calidad esperado en fases avanzadas. La ‘Tricolor’ quedó eliminada en los octavos de final sin aparición directa del guajiro.

De hecho no es su mejor ubicación personal. El extremo izquierdo quedó de 17° en la campaña de 2022, cuando disputó la final de Champions con el Liverpool frente al Real Madrid. Su galardón fue compartido con Casemiro y Dusan Vlahovic.

La noticia es recibida por Díaz en medio de un proceso de recuperación. El pasado miércoles 21 de octubre sufrió un desgarro muscular en el partido de Champions League frente al Arsenal, por lo que tendrá un estimado de un mes para volver a las canchas. Dicho problema no fue impedimento para que acudiera a la gala en suelo inglés.

Los mejores resultados para Colombia en el Balón de Oro

Posición °5: Falcao García (2012).

Falcao García (2012). Posición °6: Faustino Asprilla (1993).

Faustino Asprilla (1993). Posición °8: James Rodríguez (2014).

James Rodríguez (2014). Posición °11: Falcao García (2013).

Falcao García (2013). Posición °17: Luis Díaz (2022).

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