México se despide del Mundial Femenil sub 17 tras caer ante Nigeria pese a una reacción tardía

La selección dirigida por Miguel Gamero cayó 2-1 en los octavos de final de Marruecos 2026; Emily Delgado marcó el descuento en los últimos minutos

El Tri femenil cayó en octavos de final | @Miseleccionfem

Nigeria 2 V 1 México SEDE: Complejo de Fútbol Mohammed VI

La Selección Mexicana Femenil sub 17 quedó eliminada del Mundial de Marruecos 2026 después de caer 2-1 frente a Nigeria en los octavos de final, disputados este jueves 29 de octubre en el Complejo de Fútbol Mohammed VI. El equipo dirigido por Miguel Gamero comenzó con oportunidades para adelantarse, pero los errores defensivos y la presión del conjunto africano terminaron por marcar el desarrollo del encuentro.

Oluebube Umejiaku y Mary Dunstan anotaron los goles de Nigeria, mientras que Emily Delgado consiguió descontar durante el tiempo agregado para devolverle la esperanza al Tricolor. Sin embargo, la reacción mexicana llegó demasiado tarde y las africanas conservaron la ventaja para asegurar su clasificación a los cuartos de final del torneo.

México llegó a esta eliminatoria después de finalizar en el segundo lugar del Grupo F, con seis puntos producto de sus victorias ante Chile y Australia, además de una derrota frente a España. Nigeria también avanzó como segunda de su sector, tras superar a Puerto Rico y a Corea del Norte, vigente campeona del mundo.

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México perdona en el arranque y Nigeria aprovecha un error defensivo

El Tricolor comenzó el encuentro con mayor presencia ofensiva y apenas al minuto 4 generó su primera oportunidad. Citlalli Reyes recibió un servicio dentro del área y consiguió rematar, aunque la defensa nigeriana desvió el balón a tiro de esquina. Dos minutos después, la propia Reyes quedó frente a la portera Jane Ijirigho, pero su disparo careció de potencia y terminó en las manos de la guardameta.

Después de los primeros 15 minutos, Nigeria comenzó a recuperar terreno y a complicar la salida mexicana. Las africanas adelantaron sus líneas y encontraron espacios para acercarse a la portería de Ania López. Oluebube Umejiaku y Oluwakemi Adegbuyi encabezaron las aproximaciones, mientras México perdió continuidad en sus ataques y pasó varios minutos sin conseguir ingresar al área rival.

La presión nigeriana encontró recompensa al minuto 39, cuando Valeria Figueroa no consiguió despejar un balón dentro del área mexicana y Umejiaku aprovechó la oportunidad para vencer a Ania López y establecer el 1-0. La jugada fue revisada por el VAR debido a una posible infracción de Tosin Rafiu sobre Zoe Sánchez, pero el cuerpo arbitral validó la anotación.

Antes del descanso, México sufrió otra complicación con la lesión de Mia Urbano, quien abandonó el terreno de juego en camilla al minuto 44 después de recibir un fuerte contacto en la pierna. Nicole Jiménez ingresó en su lugar y, durante el tiempo agregado, Natalia Pérez tuvo una oportunidad para empatar, aunque su disparo fue rechazado por Ijirigho. El conjunto africano conservó la ventaja hasta el final del primer tiempo.

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Nigeria amplía la ventaja y Emily Delgado devuelve la esperanza a México

Para la segunda mitad, Miguel Gamero realizó una modificación con el ingreso de Naomi Rojo por Bianka Arredondo. México intentó recuperar la posesión y al minuto 55 encontró una oportunidad mediante Zoe Sánchez, quien recibió un servicio de Citlalli Reyes y sacó un disparo que pasó por un costado de la portería nigeriana. Sin embargo, el Tricolor continuó encontrando dificultades para superar la presión de su rival.

Al minuto 70 llegó el segundo golpe para México. Precious Oscar, quien había ingresado cinco minutos antes, realizó un disparo que Ania López rechazó con los puños. El balón quedó en poder de Mary Dunstan, quien remató desde fuera del área y aprovechó que la portera mexicana estaba fuera de posición para establecer el 2-0. El VAR revisó una posible falta previa, pero nuevamente confirmó la anotación.

Con dos goles de desventaja, Gamero modificó su ataque con los ingresos de Shaddai Núñez y Kemberly García al minuto 75. La situación se complicó cuando Fernanda Monroy recibió una tarjeta amarilla después de una entrada revisada por el videoarbitraje. Kemberly García estuvo cerca de recortar distancias al minuto 88, con un disparo desde fuera del área que obligó a Ijirigho a intervenir para mantener su portería sin goles.

La insistencia mexicana finalmente tuvo recompensa al minuto 99, durante el tiempo agregado. Tras un tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área nigeriana, Emily Delgado recuperó el balón, consiguió controlarlo y sacó un disparo que terminó en el fondo de las redes. El gol estableció el 2-1 y permitió que México mantuviera sus posibilidades de igualar el encuentro.

En los últimos instantes, el partido volvió a detenerse por una revisión del VAR después de que Valeria Figueroa derribara a Chidera Chidi dentro del área mexicana. Aunque inicialmente existía la posibilidad de un penalti para Nigeria, la acción quedó invalidada por fuera de lugar de la atacante africana. México intentó aprovechar los minutos restantes, pero no consiguió otro gol y terminó su participación en los octavos de final del Mundial Femenil sub 17 de Marruecos 2026.