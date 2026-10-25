Citlalli Reyes extiende su récord histórico y México avanza a octavos del Mundial Femenil sub 17

La capitana mexicana marcó el gol del triunfo ante Australia, llegó a 13 partidos en el torneo y aseguró el segundo lugar del Grupo F

La selección azteca enfrentará a Nigeria en octavos de final | @Miseleccionfem

México cerró la fase de grupos del Mundial Femenil sub 17 con una victoria por 1-0 sobre Australia, resultado que aseguró el segundo lugar del Grupo F y el boleto a los octavos de final. Citlalli Reyes volvió a ser protagonista al marcar el único gol del encuentro y extender su récord como la jugadora con más apariciones en la historia de la competición.

El conjunto mexicano tomó la iniciativa desde los primeros minutos y acumuló aproximaciones mediante Mia Urbano, Natalia Pérez, Zoe Sánchez y la capitana. La insistencia encontró recompensa al minuto 35, en una acción construida por el costado derecho que terminó con una definición precisa de la número 10.

MÁS INFORMACIÓN: México remonta ante Chile y toma el control de su destino en el Mundial sub 17

Pérez recibió por la banda derecha y mandó un pase raso hacia el centro, a la altura de la media luna. Mia Urbano amagó con disparar, pero dejó correr la pelota para la llegada de Citlalli, quien remató de primera intención desde fuera del área. Su disparo salió bajo y pegado al poste izquierdo de la arquera para establecer el 1-0.

Fue el segundo gol de Reyes en esta edición del torneo. México mantuvo el control durante buena parte del complemento y generó varias oportunidades para ampliar la ventaja, especialmente después del ingreso de Nicole Jimenez al minuto 62. La escuadra tricolor continuó atacando hasta los últimos minutos, aunque el marcador ya no volvió a moverse.

Citlalli Reyes extiende su récord histórico en el Mundial Femenil sub 17

Con su aparición número 13, Citlalli Reyes amplió su récord como la futbolista con más partidos disputados en la historia del Mundial Femenil sub 17.

Además, llegó a cinco goles en la competición a lo largo de sus participaciones. Marcó frente a Corea del Norte en 2024, Países Bajos y Camerún en 2025, mientras que en la edición de 2026 ya anotó contra Chile y Australia.

España terminó como líder del Grupo F con paso perfecto y nueve puntos después de golear a Chile en la última jornada. México quedó en el segundo puesto con seis unidades, producto de sus victorias frente a Chile y Australia y la derrota contra el conjunto español.

México enfrentará a Nigeria en octavos de final

El siguiente obstáculo para el Tricolor será Nigeria. El conjunto africano también avanzó con seis puntos como segundo de su sector después de comenzar el torneo con una derrota por 2-1 ante Polonia y recuperarse con triunfos de 2-0 frente a Puerto Rico y 3-1 contra Corea del Norte, que terminó como líder del grupo.

México y Nigeria se enfrentarán el próximo 29 de octubre en Salé, con un lugar en los cuartos de final en juego.