¿Quién es Armando León? El goleador mexicano en Croacia que podría sorprender en la convocatoria de Rafa Márquez

El atacante de 26 años milita en el NK Osijek de Croacia y habría sido reservado para enfrentar a Jamaica en la Nations League

Armando León sería convocado con el Tri | Imago7

La Selección Mexicana se prepara para regresar a la actividad oficial después del Mundial 2026 y Rafael Márquez podría presentar una sorpresa en su convocatoria para enfrentar a Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Se trata de Armando León, delantero mexicano de 26 años que juega en el NK Osijek de Croacia y cuyo nombre habría sido incluido entre los futbolistas reservados por la Dirección de Selecciones Nacionales.

De acuerdo con la información obtenida por Claro Sports, el cuerpo técnico del Tricolor tendría contemplado al atacante para la Fecha FIFA de noviembre. Aunque su presencia todavía no está confirmada en una convocatoria oficial, la posibilidad de verlo con México ha generado interés debido a su trayectoria fuera de la Liga MX y a los números que ha conseguido desde su llegada al fútbol europeo.

La posible incorporación de León surge en un momento en el que Márquez busca alternativas para fortalecer el ataque mexicano. La lesión de Raúl Jiménez y las dudas que han dejado otros delanteros abren la posibilidad de observar nuevos perfiles. En ese escenario, el futbolista del Osijek representa una opción distinta por sus características físicas, su posición como centrodelantero y su experiencia reciente en Europa.

¿Quién es Armando León, el delantero mexicano que juega en Croacia?

Armando León Reséndez nació el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California, y se desempeña como delantero centro. Con una estatura cercana a los 1.89 metros, el atacante comenzó su formación en las fuerzas básicas del Pachuca antes de incorporarse al Club León, institución con la que recibió sus primeras oportunidades en la Primera División mexicana.

Su debut en la Liga MX llegó el 8 de marzo de 2020 frente a FC Juárez, cuando todavía pertenecía a los Esmeraldas. Aquella presentación incluyó su primer gol en el máximo circuito, después de aprovechar una jugada colectiva dentro del área. Sin embargo, no consiguió establecerse en el primer equipo y terminó su etapa con La Fiera con apenas nueve partidos oficiales y una anotación.

La falta de continuidad lo llevó a buscar minutos en otras categorías del fútbol mexicano. En su recorrido también aparecen Mineros de Zacatecas y Alebrijes de Oaxaca, antes de tomar una decisión que modificó su carrera: salir de México en 2024 para incorporarse al Rangers FC de Andorra, un proyecto vinculado al exfutbolista mexicano Marco Fabián.

De Andorra a Croacia: los goles que pusieron a Armando León en el radar

En el fútbol andorrano encontró la regularidad que no había conseguido en México. Con el Rangers FC se convirtió en una de las principales opciones ofensivas del equipo y participó en el ascenso a Primera División. Durante su estancia registró 43 goles en 56 partidos, una producción equivalente a 0.77 anotaciones por encuentro que le permitió atraer la atención de otros clubes europeos.

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León también tuvo una etapa con el FC Santa Coloma, con el que disputó encuentros de clasificación para la UEFA Conference League. En esa competencia consiguió marcar frente al Borac Banja Luka, antes de recibir una nueva oportunidad en el verano de 2026. El NK Osijek lo invitó a realizar la pretemporada y posteriormente concretó su incorporación, con un contrato por una campaña y opción de ampliarlo por otra.

El delantero no tardó en responder en Croacia. Durante sus primeras jornadas consiguió un doblete ante Rudeš, marcó frente al Rijeka y volvió a anotar dos veces contra el Dinamo Zagreb. El 17 de octubre alcanzó seis goles en sus primeros 10 partidos de liga, después de convertir mediante una volea frente al HNK Gorica. Ese rendimiento lo colocó entre los mexicanos con mayor producción ofensiva durante el comienzo de la temporada europea.

¿Cómo juega Armando León y qué podría aportar a la selección mexicana?

A diferencia de los atacantes que suelen buscar espacios por los costados, Armando León tiene como posición principal la de centrodelantero y destaca por su presencia física dentro del área. Su estatura le permite ofrecer una referencia para recibir centros y disputar balones con los defensores, mientras que su perfil de pierna derecha lo convierte en una alternativa para finalizar jugadas cerca de la portería.

Sus anotaciones recientes permiten identificar algunas de sus principales características. Ante Rijeka aprovechó un servicio dentro del área para superar al guardameta, mientras que frente al HNK Gorica convirtió con una volea después de un tiro de esquina. Estas acciones muestran capacidad para atacar los espacios de remate, anticipar a los defensores y resolver jugadas con pocos contactos. Su historial goleador también refleja una tendencia a jugar cerca del arco contrario.

Para Rafael Márquez, su posible incorporación ofrecería un perfil de delantero que puede funcionar como referencia central, especialmente en partidos que requieran presencia dentro del área. No obstante, su rendimiento en Croacia no garantiza una adaptación inmediata a la selección mexicana, donde tendría que competir por un lugar con futbolistas de mayor experiencia internacional y responder a las exigencias del sistema de juego del entrenador.

¿Armando León jugará con México ante Jamaica en la Concacaf Nations League?

La selección mexicana tiene programado su primer enfrentamiento ante Jamaica para el 14 de noviembre de 2026, dentro de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El encuentro marcará el comienzo de la participación oficial de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor, después de los compromisos amistosos que disputó desde su llegada al banquillo.

Por ahora, el nombre de Armando León debe mantenerse como una posibilidad y no como un convocado confirmado. La lista definitiva determinará si el atacante del NK Osijek tendrá su primera oportunidad con la selección mayor. Su historia, que comenzó con escasos minutos en la Liga MX y continuó con goles en Andorra y Croacia, podría abrirle las puertas a una nueva etapa en su carrera.