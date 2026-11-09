Armando León celebra su convocatoria a la Selección Mexicana: “Es un gran orgullo, un sueño”

El delantero explicó que intentó mantener la calma y concentrarse primero en el partido que tenía por disputar antes de comenzar a pensar en su llamado al Tri

El delantero brilla en Croacia y espera hacerlo en el Tri | Imago7

Rafael Márquez y la Selección Mexicana hicieron cimbrar al gremio deportivo mexicano tras dar a conocer el llamado del delantero mexicano Armando León, quien está destacando en las filas del NK Osijek de la Liga de Croacia.

El canterano de los Esmeraldas de León recibió la confirmación de su convocatoria al conjunto Tricolor y aseguró que vivió el momento junto a integrantes del club, mientras intentaba mantener la concentración para cumplir primero con el compromiso de su club ante el Hajduk Split en la jornada 13 de la Primera División.

“Estaba con la gente del club y pasaban muchas cosas por mi cabeza, pero traté de mantener la calma”, explicó León en exclusiva para Claro Sports, al recordar cómo recibió la confirmación. El atacante señaló que, pese a la noticia, su prioridad en ese momento era disputar el partido que tenía programado con su equipo.

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León reconoció que la convocatoria le produjo alegría, pero explicó que prefirió enfocarse primero en su actuación con el club. “Obviamente estoy muy, muy contento, muy feliz, pero lo primero y más importante era jugar”, comentó el delantero.

Una vez terminado ese compromiso, el atacante pudo comenzar a dimensionar lo que representa su llamado al representativo mexicano, lo que sin duda describe como un sueño. “Ahora, desde ahora, puedo pensar en selección. Es un sueño. Es un gran orgullo para mí poder representar a mi país de esta manera”, afirmó al ser cuestionado sobre la convocatoria.

Aunado a ello, León aseguró que afrontará esta oportunidad desde el trabajo y con disposición para cumplir las funciones que le solicite el cuerpo técnico. “Voy a trabajar desde lo que me pidan para tratar de ayudar en todo lo que pueda”, declaró. Con esas palabras, el delantero dejó claro que su siguiente objetivo será incorporarse a la Selección Mexicana y comenzar a destacar para que su experiencia no quede en una simple anécdota.

¿Cuáles son los números actuales de Armando León?

Armando León suma 13 partidos disputados en el campeonato de liga, con 5 goles y 2 asistencias. El delantero acumula 1,082 minutos en cancha durante la temporada.

En cuanto a disciplina, registra 4 tarjetas amarillas, sin expulsiones por doble amarilla ni tarjetas rojas. Su registro actual queda así:

Partidos: 13

Goles: 5

Asistencias: 2

Minutos: 1,082

Tarjetas amarillas: 4

Tarjetas rojas: 0

En el torneo de Copa solo suma 45 minutos en un partido disputado y suma una tarjeta amarilla.

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