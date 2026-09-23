México vs Colombia en vivo: fecha y dónde ver el primer partido del Tri en la era de Rafa Márquez

Rafael Márquez comenzará su etapa al frente del Tricolor ante Colombia con una convocatoria marcada por ausencias y nuevos nombres

México vs Colombia en vivo: horario y dónde ver | Claro Sports

La Selección Mexicana inicia una nueva era bajo la dirección de Rafael Márquez. El conjunto Tricolor tendrá su primera prueba ante Colombia en un partido amistoso que se disputará el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

El primer llamado del nuevo entrenador también presenta ausencias dentro del plantel. Raúl Jiménez, Julián Quiñones y César Montes no fueron considerados debido a situaciones físicas, mientras que futbolistas como Edson Álvarez y César ‘Chino’ Huerta quedaron fuera de la convocatoria al no contar con ritmo de competencia con sus respectivos clubes. Por lo que tendrá que tomar mano de nombres como Armando Gónzalez, Santiago Gimenez y Gilberto Mora.

México tendrá una serie de encuentros de preparación en territorio estadounidense durante las primeras Fechas FIFA del nuevo ciclo, antes de regresar al país en noviembre para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

México vs Colombia: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido del Tri

El partido entre México y Colombia se disputará el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, escenario donde Rafael Márquez comenzará a evaluar a los futbolistas considerados para este nuevo proceso.

El entrenador del Tricolor contará con jugadores que estuvieron presentes en el Mundial, además de elementos jóvenes provenientes de la Liga MX que buscan integrarse al equipo nacional.

Fecha: 26 de septiembre

Horario: 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México

Dónde ver: Claro Sports Premium en YouTube

¿Dónde ver en vivo el México vs Colombia, el primer partido con Rafael Márquez como DT?

El encuentro entre la Selección Mexicana y Colombia podrá seguirse en México a través de Claro Sports Premium en YouTube. En Colombia, la transmisión estará disponible por Caracol y RCN en televisión, mientras que la opción vía streaming será a través de Ditu.

México vs Colombia: posibles alineaciones

A falta de confirmarse el once inicial de Rafael Márquez para su debut al frente del Tricolor, algunos futbolistas podrían tener participación ante Colombia, entre ellos Johan Vásquez, Erik Lira y Roberto Alvarado.

Por su parte, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo podría presentar la siguiente alineación para el encuentro en Estados Unidos:

Colombia: Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Gustavo Puerta, Jhon Arias, Richard Ríos; Yaser Asprilla, Carlos Gómez y Luis Suárez.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Con Claro Sports Premium, los aficionados podrán seguir los partidos de la Selección Mexicana, además de tener acceso a encuentros de futbolistas mexicanos que militan en el extranjero, como Armando ‘La Hormiga’ González en la Superliga y Copa de Grecia, así como Santiago Gimenez en la Liga de Portugal.

La plataforma también contará con competencias internacionales como la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, con transmisiones y contenido adicional para quienes buscan seguir más eventos deportivos desde un mismo espacio.

Algunos contenidos podrán contratarse de manera individual mediante el sistema Pay Per View (PPV) con un costo de 14.50 pesos mexicanos, disponible a través de la aplicación de Claro Sports para Smart TV y en Claro Video.

Para realizar la contratación de la membresía se recomienda utilizar un navegador web. En dispositivos Apple, las compras efectuadas mediante iOS o el sistema de pagos de Apple pueden incluir cargos adicionales establecidos por la plataforma.

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