Balón de Oro 2026 en vivo: Nos acercamos al Top 10
El máximo premio del fútbol se entrega este lunes en Londres, Inglaterra; sigue minuto a minuto todas las reacciones de los ganadores
Luis de la Fuente llega al Palladium Theatre de Londres
Luis de la Fuente llegó al Palladium Theatre de Londres para la gala del Balón de Oro 2026, donde parte como uno de los favoritos para conquistar el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador del mundo. El seleccionador de España acude a la ceremonia después de conquistar la Copa del Mundo de la FIFA 2026, título que se suma a sus éxitos al frente de la Roja. Desde diciembre de 2022 dirige al combinado español, con el que tiene contrato hasta 2032.
El técnico español ha construido una trayectoria marcada por los títulos internacionales, entre los que destacan el Mundial 2026, la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League 2022-23. Antes de asumir el mando de la selección absoluta, conquistó la Eurocopa sub 21 en 2019 y la sub 19 en 2015, además de obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estos resultados respaldan su candidatura al reconocimiento individual que se entrega este lunes 26 de octubre en Londres.
¡Pau Cubarsí se coloca en el puesto número 12 del Balón de Oro 2026!
El joven defensor del Barcelona, de apenas 19 años, se instala a las puertas del Top 10 después de una temporada en la que conquistó títulos tanto con su club como con la selección española. Cubarsí fue campeón de LaLiga y de la Supercopa de España con el conjunto blaugrana, además de participar en 48 partidos oficiales, 45 de ellos como titular. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó durante el Mundial 2026, donde fue una de las piezas fundamentales de la selección que levantó el trofeo tras vencer a Argentina en la final. El central disputó los ocho partidos de España y contribuyó a que el equipo mantuviera su portería imbatida en siete encuentros, recibiendo únicamente un gol durante todo el torneo. Estas actuaciones le permitieron conquistar el premio al Mejor Jugador Joven del Mundial, convirtiéndose en el primer defensor en recibir esta distinción.
¡Achraf Hakimi se queda con el puesto número 13 del Balón de Oro 2026!
El lateral marroquí del Paris Saint-Germain continúa con la presencia del equipo francés en la clasificación masculina y obtiene un reconocimiento después de una temporada en la que combinó sus responsabilidades defensivas con una importante aportación ofensiva. Hakimi disputó 49 partidos, marcó cuatro goles y repartió 17 asistencias durante la campaña 2025-2026, números destacados para un futbolista de su posición. Además, fue parte del PSG que conquistó la Champions League y la Ligue 1, mientras que en el torneo continental terminó como uno de los máximos asistentes, con seis pases de gol. A nivel internacional, también sumó a su palmarés la Copa Africana de Naciones 2025 con Marruecos.
¡Vitinha se ubica en el puesto número 14 del Balón de Oro 2026!
El mediocampista portugués del Paris Saint-Germain aparece entre los 15 mejores futbolistas del mundo después de una campaña en la que fue protagonista de los éxitos del conjunto francés. Vitinha conquistó la Champions League 2025-2026 y fue elegido el mejor jugador de la final ante el Arsenal, reconocimiento que recibió por su capacidad para controlar el ritmo del partido y conducir el juego ofensivo de su equipo. Durante esa edición del torneo continental, el portugués disputó 17 encuentros, marcó seis goles y repartió una asistencia, además de participar en 29 compromisos de la Ligue 1, donde registró siete pases de gol. El mediocampista suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria, aunque en esta ocasión queda fuera de los primeros diez lugares de la clasificación del Balón de Oro.
¡Declan Rice ingresa al Top 15 del Balón de Oro 2026!
El mediocampista inglés del Arsenal se queda con la posición número 15 después de una temporada histórica para los Gunners, quienes conquistaron la Premier League por primera vez en 22 años y alcanzaron la final de la UEFA Champions League. Rice fue uno de los protagonistas del conjunto dirigido por Mikel Arteta, al disputar 55 encuentros en todas las competencias, registrar cinco goles y repartir nueve asistencias. Además, destacó por su capacidad de recuperación, con 239 balones recuperados y 91 entradas, las cifras más altas de su equipo en ambos apartados.
¡El héroe de España en el Mundial 2026 ocupa el puesto 16 del Balón de Oro!
Ferran Torres aparece entre los mejores futbolistas del planeta después de una temporada en la que escribió su nombre en la historia de la selección española. El delantero marcó el gol que le dio a España su segunda Copa del Mundo, al conseguir la anotación del triunfo por 1-0 frente a Argentina en la final disputada el 19 de julio en Nueva Jersey. Ferran ingresó de cambio al minuto 62 y, ya en la prórroga, aprovechó una asistencia de Nico Williams para definir el encuentro al minuto 106. Su actuación también le permitió ser reconocido como el mejor jugador de aquella final. A nivel de clubes, registró 21 goles en 49 partidos con el Barcelona durante la temporada 2025-2026, antes de incorporarse al Paris Saint-Germain.
¡Vinicius Junior se queda con el puesto número 17 del Balón de Oro 2026!
El delantero brasileño del Real Madrid aparece fuera de los primeros 15 lugares de la clasificación, pese a registrar 28 goles en 65 partidos entre clubes y selección durante la temporada 2025-2026. El atacante disputó 36 encuentros de LaLiga, en los que consiguió 16 anotaciones, mientras que en la Champions League sumó cinco goles en 14 compromisos. Además, participó en el Mundial 2026 con Brasil, donde marcó cuatro tantos. Sin embargo, la ausencia de títulos colectivos con el conjunto merengue terminó por acompañar una campaña de contrastes.
¡Caos en el Balón de Oro 2026 por una supuesta filtración de los ganadores!
A unas horas de la ceremonia que se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres, la página oficial del galardón provocó una polémica al publicar anticipadamente varias noticias que anunciaban a distintos futbolistas como vencedores del premio individual más importante del fútbol mundial. Entre los protagonistas aparecieron Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, tres de los principales candidatos de esta edición.
Lo sorprendente es que los tres futbolistas aparecían como ganadores en artículos diferentes. En el caso de Lamine Yamal, la publicación celebraba que se convertiría en el futbolista más joven de la historia en conquistar el Balón de Oro, mientras que los textos dedicados a Mbappé y Kane también destacaban sus méritos y los presentaban como nuevos campeones. Las publicaciones comenzaron a circular en redes sociales y desataron especulaciones sobre una posible filtración del resultado.
Sin embargo, esto no significa que se haya revelado al verdadero ganador del Balón de Oro 2026. La existencia de artículos que proclamaban vencedores a tres candidatos distintos apunta a que se trataba de contenidos preparados con anticipación para publicarse una vez conocido el resultado oficial. Por ahora, la identidad del ganador continúa sin confirmarse y será durante la gala en el London Palladium cuando se despejen las dudas.
El PSG se pierde la gala del Balón de Oro por segundo año consecutivo
El Paris Saint-Germain se quedará sin representación de sus estrellas en la ceremonia del Balón de Oro por segundo año consecutivo. La Ligue 1 anunció este viernes 23 de octubre que el partido ante el Olympique Lyon, correspondiente a la jornada 8 del campeonato francés, fue reprogramado para el lunes 26 de octubre, el mismo día en que se celebrará la gala en Londres.
La decisión responde a las manifestaciones previstas en la capital francesa durante el fin de semana, que obligaron a las autoridades a modificar el calendario por motivos de seguridad. El encuentro, originalmente programado para el domingo 25 de octubre, se disputará el lunes a las 20:30 horas locales (13:30 del centro de México), apenas media hora antes del inicio de la ceremonia del Balón de Oro. Lee aquí: ¿Por qué se aplazó el PSG vs Lyon de la Ligue 1?
¡Un mexicano entre los mejores del mundo! Julián Quiñones acaba en el puesto 28 del Balón de Oro
Julián Quiñones ocupó el puesto 28 en el Balón de Oro 2026, unas horas antes de la ceremonia que se celebrará este 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. La organización del premio, que otorga France Football, anunció la posición del delantero mexicano a través de sus redes sociales, en reconocimiento a sus actuaciones durante la temporada pasada con el Al Qadisiya y la Selección Mexicana.
Como ya es tradición en las últimas ediciones del galardón que distingue al mejor futbolista de la temporada, las redes sociales del Balón de Oro comenzaron a revelar las posiciones de los 30 nominados. Los lugares más destacados se darán a conocer durante la ceremonia, aunque la cuenta regresiva comenzó desde antes en las plataformas digitales.
El atacante mexicano terminó en el puesto 28 tras registrar 41 goles y cinco asistencias en 46 partidos durante la campaña pasada tanto en su club como en el Tricolor . Su contundencia frente al arco le permitió conquistar el título de goleo de la Saudi Pro League con 33 anotaciones, cifra con la que superó a figuras como Cristiano Ronaldo en una competición que ha ganado protagonismo como alternativa y rival del futbol europeo. Lee la nota completa aquí.
¡Cucurella se posiciona en el número 18!
El lateral español del Real Madrid aparece entre los 20 mejores futbolistas del mundo después de una temporada marcada por sus actuaciones con el Chelsea y la selección española. Cucurella disputó 65 partidos, registró dos goles y siete asistencias durante el periodo evaluado, números que acompañan su desempeño defensivo y su participación en la conquista del Mundial 2026 con España, selección con la que disputó todos los minutos del torneo. En la Premier League 2025-26, el defensor acumuló 34 encuentros, un gol y cuatro asistencias con el Chelsea, antes de concretar su fichaje por el Real Madrid en junio de 2026.
¡Sale el lugar número 19: Joao Neves!
l mediocampista portugués del Paris Saint-Germain continúa con la presencia del conjunto francés entre los mejores futbolistas del mundo, después de una temporada en la que conquistó la UEFA Champions League, la Ligue 1, la Copa Intercontinental y la Supercopa de Francia. El jugador de 22 años fue parte importante del segundo título consecutivo del PSG en la Champions League, torneo en el que disputó 14 encuentros, marcó dos goles y repartió tres asistencias. Además, contribuyó con cinco anotaciones en el campeonato francés y participó con la selección de Portugal en el Mundial 2026.
Scarlett Camberos hace historia
Scarlett Camberos escribió una página en la historia del fútbol mexicano al finalizar en el lugar 21 de la clasificación del Balón de Oro Femenil 2026. La delantera del América se convirtió en la primera futbolista mexicana en recibir una nominación al reconocimiento que entrega France Football y aseguró un sitio entre las 30 jugadoras consideradas para el premio individual.
La posición de Camberos se dio a conocer este lunes 26 de octubre, durante la publicación de los resultados de la votación, previo a la ceremonia celebrada en el London Palladium de Londres, Inglaterra. La atacante de las Águilas y de la selección mexicana apareció en el puesto 21 del ranking mundial, después de una temporada en la que conquistó tres títulos con el conjunto azulcrema.
El reconocimiento llegó después de una campaña 2025-26 en la que Camberos conquistó el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, la Concacaf W Champions Cup y el Campeón de Campeonas. Sus actuaciones fueron parte de los argumentos que respaldaron su candidatura frente a futbolistas de equipos como Barcelona, Arsenal, Bayern Munich, Manchester City y Real Madrid.
¡Comienza el Top 20 con William Pacho!
El defensor ecuatoriano del Paris Saint-Germain ocupa el puesto número 20 de la clasificación masculina y se convierte en el primer futbolista de Ecuador que aparece en el ranking de esta edición. El central recibe este reconocimiento por sus actuaciones con el conjunto parisino, donde se ha consolidado como una pieza importante de la defensa. Pacho es el tercer jugador del PSG que aparece en la lista hasta el momento, después de Nuno Mendes, ubicado en el puesto 23, y Marquinhos, quien terminó en la posición 25.
¡Gabriel Magalhaes ocupa el puesto número 21 del Balón de Oro 2026!
El defensor brasileño del Arsenal se convierte en el segundo futbolista de los Gunners que aparece en la clasificación masculina de esta edición, después de que su compañero William Saliba fuera ubicado en el lugar 29, empatado con Sadio Mané. Magalhaes se queda a un solo puesto de ingresar al Top 20, un reconocimiento a su desempeño como uno de los referentes de la defensa del conjunto londinense.
¡Lautaro Martínez ocupa el puesto número 22 del Balón de Oro 2026!
El delantero y capitán del Inter de Milán se convierte en el primer futbolista argentino que aparece en la clasificación masculina de esta edición del premio que entrega France Football. El atacante sudamericano, referente ofensivo del conjunto italiano y de la selección argentina, vuelve a formar parte del reconocimiento individual más importante del fútbol mundial gracias a sus actuaciones durante la temporada.
¡Nuno Mendes ocupa el puesto número 23 del Balón de Oro 2026!
El lateral portugués del Paris Saint-Germain se coloca entre los 25 mejores futbolistas del mundo en la clasificación del premio que entrega France Football. El defensor recibe este reconocimiento tras una temporada en la que destacó por su participación tanto en labores defensivas como ofensivas, además de su capacidad para incorporarse al ataque desde la banda izquierda. Mendes se convierte en el segundo futbolista del PSG que aparece en la clasificación hasta el momento, después de que su compañero y capitán, Marquinhos, fuera anunciado en el puesto 25.
¡Luis Díaz ocupa el puesto número 24 del Balón de Oro 2026!
El extremo colombiano del Bayern Munich aparece entre los 25 mejores futbolistas del mundo en la clasificación del premio que entrega France Football. El atacante sudamericano recibe este reconocimiento después de sus actuaciones durante la temporada, en la que su velocidad, capacidad de desborde y aportación ofensiva lo mantuvieron entre los jugadores destacados del fútbol europeo. Con la aparición de Luis Díaz, continúa la revelación del ranking masculino del Balón de Oro 2026, en una ceremonia que todavía tiene pendiente anunciar a los integrantes del Top 20
¡Marquinhos ocupa el puesto número 25 del Balón de Oro 2026!
El defensor brasileño y capitán del Paris Saint-Germain se instala entre los 25 mejores futbolistas del mundo en la clasificación del reconocimiento que entrega France Football. El central recibe esta distinción después de una temporada en la que mantuvo su papel como referente de la defensa y uno de los líderes del conjunto parisino, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Marquinhos supera en la votación a Dayot Upamecano (26), Bruno Fernandes (27) y al mexicano Julián Quiñones (28), mientras que Sadio Mané y William Saliba comparten el puesto 29. Con el anuncio del brasileño, la clasificación masculina continúa avanzando hacia las primeras 20 posiciones.
¡Dayot Upamecano se queda con el puesto número 26 del Balón de Oro 2026!
El defensor francés del Bayern Munich aparece entre los 30 mejores futbolistas del mundo en la clasificación del galardón que entrega France Football. El central recibe este reconocimiento por sus actuaciones durante la temporada, en la que se consolidó como una de las piezas de la defensa del conjunto bávaro. Upamecano supera en la votación a Bruno Fernandes, quien terminó en la posición 27, y al mexicano Julián Quiñones, ubicado en el puesto 28, mientras que Sadio Mané y William Saliba comparten el lugar 29.
¡Bruno Fernandes ocupa el puesto número 27 del Balón de Oro 2026!
El mediocampista portugués del Manchester United aparece en la clasificación del prestigioso galardón que entrega France Football, después de una temporada en la que sus actuaciones le permitieron figurar entre los 30 mejores futbolistas del mundo. Fernandes termina un lugar por encima del mexicano Julián Quiñones, quien ocupa la posición 28, mientras que el senegalés Sadio Mané y el francés William Saliba comparten el puesto 29. Con este anuncio, la lista masculina continúa tomando forma durante la ceremonia que se celebra en Londres, donde todavía falta conocer las posiciones de las principales figuras del fútbol internacional y, por supuesto, al ganador del Balón de Oro 2026.
¡Comienzan a revelarse las posiciones del Balón de Oro 2026!
La clasificación varonil empieza a tomar forma y los primeros nombres en aparecer son los de Sadio Mané y William Saliba, quienes comparten el puesto número 29 de la votación. El delantero senegalés del Al Nassr y el defensor francés del Arsenal terminan igualados en la clasificación del reconocimiento individual que entrega France Football. Ambos futbolistas quedan justo por detrás del mexicano Julián Quiñones, quien ocupa la posición 28, por lo que el atacante de la selección mexicana supera a dos figuras del fútbol internacional en su aparición entre los 30 nominados. La ceremonia continúa en Londres, donde se darán a conocer progresivamente los puestos restantes hasta revelar al ganador del Balón de Oro 2026.
Quiñones aparece en el ranking en el puesto 28
El delantero de la selección mexicana aparece entre los 30 mejores futbolistas del mundo y consigue un reconocimiento a sus actuaciones durante la temporada. El atacante, que actualmente milita en el fútbol de Arabia Saudita, se hace presente en la clasificación al terminar en la posición 28 de la votación, un resultado que le permite colocar su nombre junto al de algunas de las principales figuras del fútbol mundial. Con este reconocimiento suma un nuevo capítulo a su trayectoria profesional y confirma la presencia de México en la ceremonia del Balón de Oro 2026, donde Scarlett Camberos también fue ubicada en el puesto 21 de la categoría femenil.
¡Scarlett Camberos se ubica en el puesto número 21!
La futbolista mexicana hace historia al aparecer entre las 30 mejores jugadoras del mundo en una de las premiaciones más importantes del fútbol internacional. La atacante consigue un reconocimiento a sus actuaciones durante la temporada y confirma su presencia entre las figuras más destacadas del balompié femenil. Camberos termina en la posición 21 de la clasificación, un resultado que representa un logro importante para su carrera y para el fútbol mexicano, que vuelve a tener representación en la élite internacional. Aunque la mexicana queda fuera de los primeros 20 lugares, su nominación y posición final reflejan el crecimiento de su trayectoria y la proyección que ha conseguido en el escenario mundial.
¿Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026?
Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane y Lionel Messi destacan entre los principales candidatos para conquistar el Balón de Oro 2026, en una edición que llega sin un favorito indiscutible. La competencia por el máximo reconocimiento individual promete ser una de las más disputadas, especialmente por las actuaciones de los nominados durante la temporada y su participación en el Mundial 2026.
Mbappé y Lamine Yamal aparecen entre los grandes protagonistas de la contienda, mientras que Harry Kane y Lionel Messi también figuran entre los aspirantes al galardón. A ellos se suman futbolistas como Ousmane Dembélé, Erling Haaland y Vinícius Júnior, quienes forman parte de la lista de 30 nominados.
México también tendrá representación en la categoría masculina con Julián Quiñones, quien consiguió una nominación después de su participación con la selección mexicana en el Mundial 2026. Por su parte, Scarlett Camberos competirá por el Balón de Oro femenil, mientras que el América Femenil figura entre los clubes nominados. Los ganadores se darán a conocer durante la ceremonia de este lunes en Londres.
Ceremonia del Balón de Oro 2026: ¿Dónde ver en vivo la gala?
La ceremonia del Balón de Oro 2026 podrá verse en vivo a través de DAZN, plataforma de streaming que ofrecerá la transmisión de la premiación mediante una suscripción de pago. Los aficionados mexicanos podrán seguir la entrega de los reconocimientos desde las 14:00 horas, tiempo del centro del país.
Además, Claro Sports contará con una cobertura especial de la gala del Balón de Oro 2026, con información en tiempo real, resultados, análisis y todos los detalles de la premiación. A través de nuestro minuto a minuto podrás conocer a los ganadores de cada categoría, las principales declaraciones y las sorpresas de la ceremonia.
¿A qué hora es la gala del Balón de Oro 2026? Horario desde México
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se celebrará este lunes 26 de octubre a partir de las 14:00 horas, tiempo del centro de México. La edición número 70 del reconocimiento organizado por France Football tendrá como escenario el London Palladium Theatre, en Londres, Inglaterra, que por primera vez albergará la premiación fuera de territorio francés.
La gala reunirá a las principales figuras del fútbol internacional para reconocer a los mejores jugadores, entrenadores y clubes de la temporada. La ceremonia tendrá un significado especial al celebrarse 70 años después de la primera entrega del galardón, conquistado por Stanley Matthews en 1956.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Balón de Oro 2026!
¡El fútbol mundial está de fiesta! Este lunes 26 de octubre se celebra la edición número 70 del Balón de Oro 2026, que por primera vez en su historia se entregará fuera de Francia. El London Palladium Theatre, en Inglaterra, será el escenario de una ceremonia que reunirá a las principales figuras del balompié internacional para reconocer a los mejores de la temporada.
Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane y Lionel Messi destacan entre los candidatos al máximo reconocimiento individual, en una edición que también contará con presencia mexicana gracias a las nominaciones de Julián Quiñones, Scarlett Camberos y el América Femenil en sus respectivas categorías.
En Claro Sports te damos la bienvenida a nuestra cobertura EN VIVO, donde podrás seguir todos los detalles de la gala, que comenzará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Desde la llegada de las estrellas y la entrega de los primeros reconocimientos hasta el anuncio de los ganadores del Balón de Oro masculino y femenino. ¡No te pierdas ningún detalle de la gran fiesta del fútbol mundial!