Balón de Oro 2026 en vivo: Nos acercamos al Top 10

¡Caos en el Balón de Oro 2026 por una supuesta filtración de los ganadores!

A unas horas de la ceremonia que se celebrará este lunes 26 de octubre en Londres, la página oficial del galardón provocó una polémica al publicar anticipadamente varias noticias que anunciaban a distintos futbolistas como vencedores del premio individual más importante del fútbol mundial. Entre los protagonistas aparecieron Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, tres de los principales candidatos de esta edición.

Lo sorprendente es que los tres futbolistas aparecían como ganadores en artículos diferentes. En el caso de Lamine Yamal, la publicación celebraba que se convertiría en el futbolista más joven de la historia en conquistar el Balón de Oro, mientras que los textos dedicados a Mbappé y Kane también destacaban sus méritos y los presentaban como nuevos campeones. Las publicaciones comenzaron a circular en redes sociales y desataron especulaciones sobre una posible filtración del resultado.

Sin embargo, esto no significa que se haya revelado al verdadero ganador del Balón de Oro 2026. La existencia de artículos que proclamaban vencedores a tres candidatos distintos apunta a que se trataba de contenidos preparados con anticipación para publicarse una vez conocido el resultado oficial. Por ahora, la identidad del ganador continúa sin confirmarse y será durante la gala en el London Palladium cuando se despejen las dudas.