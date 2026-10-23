Messi recibe el Premio Princesa de Asturias de los Deportes: ¿Qué otros reconocimientos ha tenido fuera del fútbol?
El argentino recibió el importante reconocimiento por su trayectoria, impacto social y labor humanitaria
Lionel Messi sumó uno de los reconocimientos más importantes de su carrera, pero esta vez lejos de las canchas. El futbolista argentino recibió este viernes 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, durante una ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España, donde fue distinguido por su trayectoria deportiva y su compromiso con causas sociales y humanitarias.
El capitán del Inter Miami acudió acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo, y recibió el galardón de manos de la princesa Leonor de Borbón, en un acto que contó con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia. Su aparición provocó una de las mayores ovaciones de la ceremonia, en la que la heredera al trono español destacó la capacidad del argentino para convertir lo extraordinario en algo habitual y anteponer el juego colectivo al reconocimiento individual.
Messi se convirtió en el primer futbolista que obtiene este premio de manera individual, un logro que amplía su legado más allá de sus ocho Balones de Oro y sus numerosos campeonatos. Aunque el reconocimiento había distinguido anteriormente a figuras del fútbol como Iker Casillas y Xavi Hernández, premiados conjuntamente en 2012, la elección del argentino representa un nuevo capítulo en la historia del galardón, que también considera la influencia social y los valores de los deportistas.
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¿Qué premia el Princesa de Asturias de los Deportes y por qué lo ganó Messi?
Los Premios Princesa de Asturias fueron creados en 1981 para distinguir aportaciones relevantes a la sociedad en diferentes disciplinas, mientras que la categoría de Deportes comenzó a entregarse en 1987. De acuerdo con la Fundación Princesa de Asturias, este reconocimiento distingue trayectorias que contribuyen al desarrollo del deporte y que, por su dimensión social, representan un ejemplo de los beneficios de la actividad física para las personas.
El premio forma parte de ocho categorías que también incluyen Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional y Concordia. Cada ganador recibe una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50 mil euros, elementos que también corresponden al reconocimiento concedido a Messi.
La elección del argentino se anunció el 3 de junio de 2026, después de la deliberación de un jurado presidido por la exnadadora paralímpica Teresa Perales. La decisión consideró tanto sus logros deportivos como su comportamiento, humildad, constancia y compromiso con el trabajo en equipo, además de sus aportaciones humanitarias. El futbolista fue elegido entre 27 candidaturas procedentes de 12 nacionalidades.
En el apartado deportivo, Messi construyó una trayectoria que incluye la conquista del Mundial de Qatar 2022 con Argentina, las Copas América de 2021 y 2024 y numerosos campeonatos con el Barcelona. Su capacidad para mantenerse entre los futbolistas más destacados durante más de dos décadas fue uno de los argumentos para concederle una distinción que anteriormente recibieron figuras como Rafael Nadal, Michael Schumacher y Serena Williams, ganadora en 2025.
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Sin embargo, su trabajo fuera de las canchas también fue determinante para recibir el premio. A través de la Fundación Leo Messi, creada para mejorar las oportunidades de niños en situación de vulnerabilidad, el argentino ha respaldado proyectos relacionados con la salud y la educación. Estas iniciativas, junto con su participación en campañas internacionales, fueron consideradas por el jurado como una parte fundamental de su legado y de su influencia entre las nuevas generaciones.
¿Qué otros premios y reconocimientos ha recibido Messi fuera del fútbol?
Uno de los reconocimientos institucionales más importantes llegó el 4 de enero de 2025, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, distinguió a Lionel Messi con la Medalla Presidencial de la Libertad. Se trata de la máxima condecoración civil estadounidense, destinada a personalidades que realizan contribuciones relevantes a la sociedad. El argentino fue incluido entre 19 homenajeados, aunque no asistió a la ceremonia en la Casa Blanca por compromisos previamente adquiridos.
Otro reconocimiento llegó en 2023, cuando la revista estadounidense TIME nombró a Messi Deportista del Año. La publicación destacó su influencia internacional y, especialmente, el impacto que provocó su llegada al Inter Miami. Además de sus actuaciones deportivas, valoró su capacidad para atraer nuevas audiencias, aumentar el interés por la MLS y transformar la presencia del fútbol en el mercado estadounidense.
En el ámbito del deporte internacional, pero fuera de los premios exclusivos del fútbol, Messi ganó dos veces el Premio Laureus al Mejor Deportista Varonil del Año, en 2020 y 2023. En la primera ocasión compartió el galardón con el piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton, mientras que en la segunda se convirtió nuevamente en el vencedor de una categoría que reúne a representantes de distintas disciplinas deportivas.
Su trayectoria solidaria también le permitió asumir una responsabilidad internacional en marzo de 2010, cuando UNICEF lo nombró Embajador de Buena Voluntad. Aunque no se trata de un premio competitivo, esta designación reconoce su participación en iniciativas de protección a la infancia. Desde entonces, Messi ha contribuido a campañas de sensibilización sobre salud, educación y derechos de los niños, además de apoyar acciones humanitarias como las desarrolladas en Haití después del terremoto de aquel año.
Todos los premios y reconocimientos de Lionel Messi fuera del fútbol
Lionel Messi ha recibido numerosos galardones de carácter civil, humanitario, cultural y deportivo que no son exclusivos del fútbol. Esta es una lista amplia de las distinciones:
Premios deportivos internacionales y multidisciplinares
|Año
|Premio o reconocimiento
|2007
|Deportista del Año de Sports Illustrated Latino
|2009
|Premio MARCA Leyenda
|2011 y 2022
|Campeón de Campeones de L’Équipe, elegido entre deportistas de diferentes disciplinas
|2011, 2021, 2022 y 2023
|Olimpia de Oro, reconocimiento al mejor deportista argentino del año
|2011, 2014 y 2022
|Mejor Deportista Varonil de Latinoamérica y el Caribe
|2012 y 2015
|Premio ESPY al Mejor Deportista Internacional, concedido por ESPN
|2014
|Premio Juventud al Deportista de Alto Voltaje
|2019
|Premio AS del Deporte
|2019, 2021 y 2022
|Mejor Atleta Varonil de AIPS América
|2020 y 2023
|Premio Laureus al Mejor Deportista Varonil del Mundo
|2020
|Premio Konex de Brillante, como mejor deportista argentino de la década
|2020
|Champion for Peace of the Year
|2022
|Estrella Deportiva Mundial del Año de la BBC
|2022
|Atleta del Año de The Sporting News
|2023
|Deportista del Año de la revista TIME
|2023
|Premio ESPY a la Mejor Actuación en una Final de Campeonato
|2026
|Premio Princesa de Asturias de los Deportes
Condecoraciones civiles, académicas y reconocimientos humanitarios
|Año
|Distinción
|2008
|Trofeo Comunidad Iberoamericana
|2010
|Embajador de Buena Voluntad de UNICEF
|2011
|Ciudadano ilustre y embajador de Rosario
|2019
|Creu de Sant Jordi
|2022
|Ciudadano ilustre de Funes
|2025
|Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos
|2025
|Llaves de la ciudad de Miami
|2026
|Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires
|2026
|Medalla del Tricentenario de Rosario