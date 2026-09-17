¿Messi puede ganar otro Balón de Oro? Casemiro responde tras conquistar la Campeones Cup

El mediocampista brasileño recibió una asistencia de Messi ante Cruz Azul y después respondió sobre sus opciones al Balón de Oro

Casemiro terminó la noche de la Campeones Cup con un título, un gol contra Cruz Azul y una declaración que volvió a meter a Lionel Messi en la discusión por el Balón de Oro 2026. Después del triunfo 2-0 del Inter Miami sobre La Máquina, el mediocampista brasileño respaldó la candidatura de su compañero y aseguró que lo realizado por el argentino durante el último Mundial mantiene abierta cualquier posibilidad alrededor del premio.

El partido también volvió a conectar directamente a ambos futbolistas. Messi abrió el marcador al minuto 24 con un remate de cabeza que significó su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami, mientras que Casemiro apareció en la segunda mitad para establecer el 2-0. El brasileño convirtió mediante otro cabezazo después de un servicio del argentino desde el tiro de esquina.

Casemiro mete a Messi en la discusión por el Balón de Oro

Después del encuentro, Casemiro fue cuestionado sobre las posibilidades de Messi para quedarse nuevamente con el Balón de Oro. El exjugador del Real Madrid evitó anticipar el resultado de la votación, aunque reconoció abiertamente que quiere ver a su compañero recibir el reconocimiento: “Todos sabemos que con él siempre es posible. Él probó eso en el Mundial. Pero no me toca a mí hablar. Claro que sí, siempre quieres que el compañero gane y, claro está que quiero que gane, pero eso le toca a la gente, a las votaciones”.

La declaración llega mientras Messi aparece entre los candidatos al Balón de Oro 2026 y después de conducir a Argentina hasta la final de la Copa del Mundo. Para Casemiro, precisamente lo ocurrido en el Mundial es uno de los argumentos que mantienen al argentino dentro de la conversación, pese a competir con futbolistas que desarrollan su temporada en las principales ligas de Europa.

El brasileño también habló de lo que significa compartir vestidor con Messi después de haberlo enfrentado durante años en España y en partidos entre Brasil y Argentina: “Lo tenemos que disfrutar porque no sabemos hasta cuándo vamos a tener esto, pero hay que seguir disfrutando, porque es algo increíble. Es increíble lo que hizo y lo que sigue haciendo para el fútbol”, expresó Casemiro tras conquistar la Campeones Cup.

Casemiro agradece jugar con Messi tras castigar a Cruz Azul

La relación deportiva entre ambos también ha comenzado a reflejarse en el marcador. Casemiro ya había anotado recientemente con asistencias de Messi y ante Cruz Azul volvió a repetirse la conexión a balón parado. El argentino ejecutó el tiro de esquina y el brasileño apareció dentro del área para marcar el segundo tanto, una fórmula que Inter Miami ha utilizado durante las últimas semanas.

Al explicar lo que representa tener al argentino en el equipo, Casemiro insistió en una idea que ha repetido desde su llegada a Miami: “Para nosotros, lo único es decir gracias, seguir disfrutando, porque sigue siendo el mejor. No me canso de hablarlo: lo probó en el Mundial y lo sigue probando aquí en la MLS. Con él siempre es mucho más fácil”, señaló el mediocampista brasileño.

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Sus palabras mantienen una línea que comenzó desde su incorporación al club. En julio, cuando fue presentado por Inter Miami, Casemiro incluso calificó a Messi como “uno de los dioses, si no el Dios del fútbol” y reconoció que una de las razones para aceptar el proyecto de Miami era la oportunidad de jugar junto al argentino, después de haberlo tenido como rival durante buena parte de su carrera.

Santiago Reguilón revela la mentalidad de Messi

La figura de Lionel Messi también fue reconocida por Santiago Reguilón después de la conquista de la Campeones Cup por parte del Inter Miami. El defensor español destacó la mentalidad del argentino y aseguró que, pese a todo lo que ha conseguido durante su carrera, mantiene la misma intención de continuar sumando títulos.

“Es un hombre que lo ha ganado todo, pero quiere seguir ganando. Como dije, es una lección de una persona acostumbrada a la victoria, es ganador por naturaleza, y eso es lo que ha hecho a lo largo de su carrera”, señaló Reguilón tras la victoria ante Cruz Azul.

El futbolista del Inter Miami explicó que compartir vestidor con Messi representa una oportunidad de aprendizaje para sus compañeros: “Y nosotros solo podemos absorberlo todo: cada idea, cada palabra, cada pequeño detalle que dice, porque es increíble”, mencionó el español al referirse a la influencia del delantero argentino dentro del equipo.

Reguilón también resaltó que el deseo de competir de Messi permanece vigente pese a los títulos obtenidos a lo largo de su trayectoria: “Francamente, que siga con esas ganas de ganar títulos, y ese hambre… no sé, lo encuentro realmente extraordinario”.

El español agregó que la carrera del argentino representa un caso poco común dentro del fútbol mundial: “Cualquiera normal que hubiera logrado un tercio de lo que él ha hecho, o un cuarto, o incluso el 1% de eso, diría: He construido mi carrera y se acabó”, comentó sobre la actitud de Messi después de conquistar prácticamente todos los títulos disponibles a nivel de clubes y selección.

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