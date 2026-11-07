Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Inter Miami vs Charlotte FC? Resultado de la MLS 2026

No te pierdas todas las acciones de este emocionante partido desde la cancha del Nu Stadium

Sigue el Inter Miami vs Charlotte, en vivo. | Claro Sports

Lionel Messi y el Inter Miami reciben al Charlotte FC este sábado 7 de noviembre de 2026, en un partido correspondiente al Decision Day, la última jornada de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). Ambos clubes tienen asegurada su clasificación a los playoffs, pero necesitan sumar puntos para definir su posición en la Conferencia Este y las condiciones con las que disputarán la fase final.

Inter Miami ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este con 59 puntos, producto de 16 victorias, 11 empates y seis derrotas. Charlotte FC aparece en la quinta posición con 53 unidades. El conjunto de Florida busca asegurar el subliderato, mientras que su rival necesita una victoria y un resultado favorable en el partido del Chicago Fire para terminar entre los cuatro primeros.

El encuentro también representa una oportunidad para Messi, quien encabeza la tabla de goleo de la MLS 2026 con 26 anotaciones y 16 asistencias. El argentino mantiene una ventaja de cuatro goles sobre Petar Musa, del FC Dallas, y podría convertirse en el primer futbolista de la historia de la competición que obtiene la Bota de Oro en dos temporadas consecutivas.

Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs Charlotte FC

El Inter Miami vs Charlotte FC se disputará este sábado 7 de noviembre a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, en el Nu Stadium de Miami, Florida. El compromiso corresponde a la última jornada del calendario regular y será uno de los encuentros que definirán las posiciones de los equipos clasificados a los playoffs de la Conferencia Este.

La transmisión del partido estará disponible en México a través de Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de la MLS. Desde la temporada 2026, todos los encuentros están incluidos en la suscripción a Apple TV, sin necesidad de contratar por separado MLS Season Pass. Además, en Claro Sports te llevamos nuestro tradicional minuto a minuto, con goles, estadísticas y acciones del partido.

MLS 2026: alineaciones del Inter Miami vs Charlotte FC, al momento

El Inter Miami de Cristian González podría presentar a Messi, Luis Suárez y Germán Berterame en el ataque, con Rodrigo De Paul como uno de los encargados de organizar el mediocampo. Por su parte, Dean Smith contempla a Idan Toklomati y Pep Biel entre las alternativas ofensivas del Charlotte FC.

Inter Miami: Dayne St. Clair, Gonzalo Luján, Casemiro, Micael, Sergio Reguilón, Rodrigo De Paul, David Ayala, Matías Galarza, Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.

Charlotte FC: Kristijan Kahlina, Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler, Harry Toffolo, Ashley Westwood, Djibril Diani, Rodolfo Aloko, Pep Biel, Liel Abada e Idan Toklomati.

Antecedentes del Inter Miami vs Charlotte FC y últimos resultados en la MLS

El enfrentamiento más reciente entre Inter Miami y Charlotte FC terminó con un empate 0-0 el 14 de marzo de 2026, en el Bank of America Stadium. Durante la temporada 2025, Charlotte consiguió una victoria por 3-0 como local, el 13 de septiembre, mientras que el equipo de Florida había ganado 1-0 en marzo de ese año. En sus nueve enfrentamientos de temporada regular de la MLS desde 2022, cada equipo suma tres victorias y los tres partidos restantes terminaron empatados.

Ambos llegan al Decision Day después de conseguir resultados que mantienen sus objetivos en la clasificación. Inter Miami derrotó 2-1 al New England Revolution el 1 de noviembre, con goles de Germán Berterame y Lionel Messi. Antes había empatado 2-2 con Cincinnati y perdido 2-0 frente a New York Red Bulls. Charlotte FC, por su parte, acumula dos victorias consecutivas por 4-0 ante CF Montréal y Orlando City, con ocho goles a favor y ninguno en contra en esos compromisos.

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

Inter Miami aparece como favorito para ganar el encuentro ante Charlotte FC, de acuerdo con los momios de Caliente.mx. La condición de local, su posición en la Conferencia Este y las cifras ofensivas de Messi son factores que respaldan al conjunto de Florida, aunque Charlotte llega después de dos partidos sin recibir gol. Los momios del Inter Miami vs Charlotte FC son: