Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el New York City FC vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026

New York City FC e Inter Miami se enfrentan en la MLS 2026 en un partido que reúne a dos equipos con objetivos inmediatos en la Conferencia Este. El antecedente más reciente entre ambos remite a la final de conferencia de 2025, donde el conjunto de Florida se impuso con claridad en su camino hacia el título, un resultado que redefine el contexto competitivo de este nuevo cruce en temporada regular.

El encuentro llega con escenarios contrastantes. New York City FC se presenta como líder del sector, con producción ofensiva constante y un rendimiento sólido como local en el Yankee Stadium. Inter Miami, por su parte, busca estabilidad tras un arranque irregular, con dependencia ofensiva en Lionel Messi y ajustes pendientes en la generación de juego, en un calendario que ha exigido rotación y gestión física tras su participación reciente en Concachampions.