Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el New York City FC vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026
Duelo directo por el liderato del Este con antecedentes recientes que elevan la exigencia competitiva en la Conferencia
New York City FC e Inter Miami se enfrentan en la MLS 2026 en un partido que reúne a dos equipos con objetivos inmediatos en la Conferencia Este. El antecedente más reciente entre ambos remite a la final de conferencia de 2025, donde el conjunto de Florida se impuso con claridad en su camino hacia el título, un resultado que redefine el contexto competitivo de este nuevo cruce en temporada regular.
El encuentro llega con escenarios contrastantes. New York City FC se presenta como líder del sector, con producción ofensiva constante y un rendimiento sólido como local en el Yankee Stadium. Inter Miami, por su parte, busca estabilidad tras un arranque irregular, con dependencia ofensiva en Lionel Messi y ajustes pendientes en la generación de juego, en un calendario que ha exigido rotación y gestión física tras su participación reciente en Concachampions.
Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el New York City FC vs Inter Miami
El partido entre New York City FC e Inter Miami se jugará el domingo 22 de marzo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro se disputará en el Yankee Stadium, escenario donde NYCFC ha mantenido un rendimiento consistente en sus compromisos más recientes.
La transmisión será exclusiva a través de Apple TV mediante el MLS Season Pass, servicio disponible a nivel mundial y que requiere una suscripción activa para acceder al partido en vivo. Además, sigue todas las acciones del encuentro, con actualizaciones en tiempo real y estadísticas en vivo a través del minuto a minuto de Claro Sports.
MLS 2026: alineaciones del New York City FC vs Inter Miami, al momento
New York City FC: Freese; Gray, Martins, Trewin, O’Toole; O´Neill, Moralez, Parks; Ojeda, Fernández, Wolf.
Inter Miami: St. Clair; Mura, Luján, Micael, Allen; De Paul, Bright; Allende, Messi, Silvetti; Berterame.
Antecedentes del New York City FC y últimos resultados en la MLS
La rivalidad entre el Inter Miami y el New York City FC puede dividirse en tres etapas. En los inicios del equipo de las Garzas, el conjunto de la Gran Manzana ganó siete de los primeros ocho enfrentamientos entre 2020 y 2023. A partir de 2023, se abrió un periodo de mayor equilibrio, marcado por una racha de cuatro empates consecutivos que se extendió hasta 2025.
Finalmente, desde 2025, el Inter Miami ha impuesto condiciones con resultados contundentes. La primera goleada llegó en la fecha 34 de la temporada regular 2024, cuando el equipo de Florida venció 4-0 como visitante. Posteriormente, ambos se enfrentaron en la final de la Conferencia Este, donde Inter Miami volvió a golear 5-1 para avanzar a la MLS Cup.
Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?
De acuerdo con las cuotas de Caliente.mx, New York City FC parte como ligero favorito con +130, respaldado por su condición de local y su rendimiento reciente en el Yankee Stadium. El empate se ubica en +265, reflejando un margen competitivo relativamente equilibrado entre ambos equipos.
Inter Miami aparece con una cuota de +184, ligeramente por detrás en las probabilidades. A pesar de contar con figuras como Lionel Messi, su irregularidad ofensiva y el desgaste acumulado tras la Concachampions influyen en la valoración previa al encuentro.