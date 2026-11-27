El Tri avanza en primer lugar gracias a una mayor diferencia de goles, tras cerrar la fase de grupos con siete puntos, invicto y sin recibir anotaciones

El equipo de Jurgen Castañeda avanza en primer lugar | @miseleccionsubs

La selección mexicana aseguró el liderato del Grupo K del Mundial sub 17 Qatar 2026 tras empatar 0-0 con Venezuela, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos, disputado este viernes 27 de noviembre en el complejo deportivo Aspire Zone de Doha. El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda cerró la primera ronda sin conocer la derrota.

El Tricolor terminó con siete puntos, producto de dos victorias y un empate, misma cantidad de unidades que la Vinotinto. Sin embargo, la diferencia de goles de +5 del combinado mexicano, por el +2 de los sudamericanos, permitió a los representantes nacionales quedarse con la primera posición del sector y avanzar a los dieciseisavos de final.

José Corona y el VAR, protagonistas del primer tiempo

Venezuela tomó la iniciativa durante los primeros minutos del encuentro. Al 6’, Marco Riera intentó sorprender a José Corona con un disparo desde la mitad del campo, pero el guardameta mexicano retrocedió para quedarse con el esférico. Tres minutos después, Ángel Mota puso nuevamente a prueba al hijo de Jesús Corona, quien controló el remate del futbolista sudamericano.

El conjunto mexicano sufrió una baja al minuto 19, luego de que Adonai Valdez abandonara el terreno de juego en camilla tras un choque accidental con Da’vian Kimbrough durante un tiro de esquina de Venezuela. Alan Hernández ingresó en su lugar, mientras que Edy Lugo registró el primer disparo del Tricolor al 21’, sin mayores complicaciones para Sebastián Angulo.

México recuperó terreno conforme avanzó el encuentro y encontró espacios cerca del área venezolana. Al minuto 38, Saulo Tejeda cayó dentro del área tras una acción con Ángel Mota, situación que provocó una revisión arbitral. Después de analizar las imágenes durante varios minutos, el árbitro determinó que no existían argumentos para señalar la pena máxima a favor del combinado nacional.

¿Era penal? 🔥 Tejeda cae en el área, se revisa en el VAR pero el silbante determina que no hay falta ❌ #ElMejorFutEnTUDN https://t.co/xyh7RHpCBw — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 27, 2026

La primera mitad concluyó sin anotaciones, pese a que ambos equipos tuvieron oportunidades para abrir el marcador. México registró el 58% de la posesión del balón, aunque Venezuela acumuló seis disparos, tres de ellos a portería, por tres remates y uno al arco del conjunto mexicano.

México mantiene su portería imbatida y se queda con el liderato

La Vinotinto volvió a generar peligro tras la reanudación del encuentro, con un disparo desde fuera del área y un par de tiros de esquina que exigieron la intervención de José Corona. México respondió con ataques por los costados y una serie de servicios al área, aunque Enmanuel Brito impidió que el Tricolor aprovechara el juego aéreo. Jürgen Castañeda modificó su planteamiento con los ingresos de Miguel Rivera y Matthew Arana.

El conjunto mexicano encontró mayor profundidad durante el último tramo del compromiso. Al minuto 75, Gerson Gutiérrez remató de cabeza tras un servicio de Miguel Rivera, pero su intento careció de potencia. Poco después, André Godínez estuvo cerca de recibir una segunda tarjeta amarilla por una acción sobre Ángel Mota, aunque el árbitro descartó la infracción tras revisar las imágenes. José Corona volvió a intervenir en los minutos finales para cortar un centro venezolano y preservar el empate.

¡Piden roja! 😱 Fernando Aristeguieta pide una falta de Godinez pero el árbitro no cambia su decisión ❌ #ElMejorFutEnTUDN https://t.co/pNd7CdP5QZ — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 27, 2026

Así, México concluyó la fase de grupos con siete puntos, cinco goles a favor y ninguno en contra, después de vencer 1-0 a Rumania, golear 4-0 a Camerún e igualar con Venezuela.

¿Contra quién y cuándo juega México los dieciseisavos de final del Mundial sub 17?

La selección mexicana enfrentará a Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial sub 17 Qatar 2026, en un duelo que pondrá frente a frente a dos representantes del continente americano. El compromiso se disputará el próximo lunes 30 de noviembre a las 9:00 horas, tiempo del centro de México, en el Campo 2 del complejo deportivo Aspire Zone de Doha.

El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda buscará mantener su invicto en la competencia y conseguir su boleto a los octavos de final. A partir de esta instancia, el Tricolor no tendrá margen de error, pues una derrota significará su eliminación del certamen en el que aspira a conquistar su tercer título mundial de la categoría.