Venezuela vs México en vivo: resultado, goles y estadísticas del Mundial sub 17, al momento: ¡Alineaciones confirmadas!
Venezuela y México jugarán la jornada 3 de la fase de grupos del Mundial sub 17 en el Aspire Zone con el objetivo de ganar el liderato del Grupo K
Alineaciones del Venezuela vs México, al momento: jornada 3 Mundial sub 17
Venezuela: Sebastián Angulo, Enmanuel Brito, Ángel Mota, Andrew Rasquin, Jhosmar Martínez, Jesús Barrios, Marco Riera, Deverson García, Daniel Chirinos y José Gamboa, Carlos Bello.
México: José Corona, Dylan Martínez, André Godínez, Adonai Valdez, Gerson Gutiérrez, Edy Lugo, Alberto Cisneros, Ángel Reyes, Jesús Orduño, Davian Kimbrough y Saulo Tejeda.
¡México enfrenta a Venezuela en Doha!
La Selección Mexicana afronta este viernes 27 de noviembre un partido clave ante Venezuela, en el cierre de la fase de grupos del Mundial sub 17 Qatar 2026. El encuentro, definirá al líder del Grupo K, pues ambos equipos llegan con paso perfecto, seis puntos y el boleto asegurado a los dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda inició su camino con una victoria de 1-0 sobre Rumania, gracias al gol de Adán Sánchez, y después firmó una contundente goleada de 4-0 ante Camerún. Por su parte, la Vinotinto también superó a sus dos rivales.
Más allá de mantener el invicto, México tiene ante sí la oportunidad de cerrar la primera ronda en la cima de su sector y acceder a un cruce más favorable en la siguiente instancia. Adán Sánchez destaca como uno de los referentes ofensivos del Tricolor, que también tiene como objetivo dar un paso firme en su aspiración por conquistar el tercer título mundial de la categoría, después de los campeonatos de Perú 2005 y México 2011.
¿A qué hora juega Venezuela vs México y dónde ver en vivo el Mundial sub 17?
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México: 10:00 horas. | TUDN y VIX.
Estados Unidos: 11:00 horas ET, 08:00 horas PT. | Fox Sports y fuboTV.
Últimos resultados del Venezuela vs México sub 17
La Selección Mexicana y Venezuela apenas se han enfrentado en tres ocasiones en la categoría sub 17, con un saldo favorable para la Vinotinto. En partidos amistosos internacionales, el conjunto sudamericano consiguió dos victorias ante el Tricolor; sin embargo, ambas selecciones también cuentan con un antecedente directo en una Copa del Mundo de esta categoría, donde el resultado fue distinto.
El enfrentamiento tuvo lugar en el Mundial sub 17 de Indonesia 2023, cuando México y Venezuela empataron 2-2. Stephano Carrillo y Luis Ortiz marcaron los goles para el conjunto mexicano, mientras que Alejandro Cichero y Nicola Profeta hicieron lo propio por el equipo venezolano. De esta manera, el balance entre ambas selecciones registra dos triunfos para la Vinotinto y un empate.
México 2-2 Venezuela | Mundial Sub 17 2023 | Fase de Grupos | 15/11/2023.
Venezuela 1-0 México | Amistoso internacional | Fecha FIFA | 17/05/2025.
Venezuela 2-1 México | Amistoso internacional | Fecha FIFA | 23/05/2025.