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¡México enfrenta a Venezuela en Doha!

La Selección Mexicana afronta este viernes 27 de noviembre un partido clave ante Venezuela, en el cierre de la fase de grupos del Mundial sub 17 Qatar 2026. El encuentro, definirá al líder del Grupo K, pues ambos equipos llegan con paso perfecto, seis puntos y el boleto asegurado a los dieciseisavos de final. El conjunto dirigido por Jürgen Castañeda inició su camino con una victoria de 1-0 sobre Rumania, gracias al gol de Adán Sánchez, y después firmó una contundente goleada de 4-0 ante Camerún. Por su parte, la Vinotinto también superó a sus dos rivales.

Más allá de mantener el invicto, México tiene ante sí la oportunidad de cerrar la primera ronda en la cima de su sector y acceder a un cruce más favorable en la siguiente instancia. Adán Sánchez destaca como uno de los referentes ofensivos del Tricolor, que también tiene como objetivo dar un paso firme en su aspiración por conquistar el tercer título mundial de la categoría, después de los campeonatos de Perú 2005 y México 2011.