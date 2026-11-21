México 0-0 Rumania: en vivo el debut del Tri en el Mundial sub 17 de Qatar
La Selección Mexicana inicia su camino en Qatar 2026 ante Rumania. Sigue el debut del Tri, las alineaciones, los goles y el resultado
¡Rumania vuelve a quedarse cerca del gol!
Goncear recibe el balón en la frontal del área, recorta a un defensor mexicano y consigue abrirse espacio para sacar un disparo que pasa apenas por encima del larguero. El conjunto rumano ha tomado la iniciativa en los últimos minutos y comienza a generar las oportunidades más peligrosas del encuentro.
Rumania gana terreno y amenaza al contragolpe
Los contragolpes de Rumania comienzan a generar cada vez más peligro. México no ha conseguido aprovechar sus momentos de superioridad ni traducir su dominio en oportunidades claras, mientras que el conjunto europeo encuentra espacios para avanzar con velocidad y pisa el área mexicana con mayor frecuencia.
¡Advierte Rumania!
Goncear recibe por la banda derecha, recorta hacia el centro y busca el segundo poste de Corona con un disparo desde dentro del área. La pelota pasa apenas desviada, a un costado del arco mexicano.
México sigue dominando
El Tri juega con calma y circula el balón desde el fondo, buscando la manera de superar la presión rival. Rumania ha realizado un buen trabajo para cerrar las líneas de pase en el mediocampo, lo que obliga a los mexicanos a recurrir a los balones largos para conectar directamente con sus delanteros y tratar de ganar terreno.
¡CERCAAAAAAAA!
Sánchez manda un centro peligroso al área que supera la salida guardameta rumano. Godínez aparece solo al segundo poste, pero no consigue darle dirección de portería a su remate ante el poco espacio disponible. El balón termina por salir del campo y Rumania reanudará con un saque de meta.
Matei no puede continuar
Cosmin Matei no puede continuar en el encuentro debido a las molestias en la pierna derecha y abandona el terreno de juego. Erik Manaila ingresa en su lugar, en una modificación obligada para el conjunto del Viejo Continente.
Rumania prepara su primer cambio por lesión
Cosmin Matei cae al césped y presenta molestias en la parte posterior de la pierna derecha. El futbolista rumano abandona el terreno de juego para recibir atención médica, mientras el cuerpo técnico de la escuadra europea prepara su primera modificación del encuentro.
¡Gol anulado a México!
Álvaro Velázquez busca a Jonathan de la Fuente con un balón largo dividido. El mediocampista mexicano gana el duelo ante su marcador y manda la pelota al fondo de la red, pero el árbitro señala una falta en la disputa y anula la anotación del Tri.
El Tri apuesta por el juego vertical
La escuadra azteca intenta hacer daño a través de la velocidad y profundidad de sus extremos. Los mexicanos recurren constantemente a los balones largos para buscar a Sánchez y Arana por las bandas, aunque hasta el momento ninguno ha conseguido generar una oportunidad clara de peligro en territorio rival.
¡Venezuela es líder del Grupo K!
La Vinotinto se impuso 2-1 a Camerún en el primer partido del sector, con goles de Roman Lozada y Santiago Sánchez, resultado que le permite colocarse en la primera posición. Por su parte, el conjunto africano sufrió la expulsión de Eric Bolo, quien se perderá el encuentro ante México en la segunda jornada.
México presiona y dificulta la salida de Rumania
El Tri mantiene la presión alta, aunque Rumania comienza a jugar con mayor calma y la posesión del balón se reparte entre ambas selecciones. Los mexicanos cierran los espacios y dificultan la salida de su rival, que se ve obligado a recurrir a despejes largos para evitar pérdidas en su propio campo.
¡México toma el control del partido!
El Tri domina la posesión del balón y mantiene una presión alta que le permite recuperar rápidamente tras cada pérdida. Los mexicanos buscan aprovechar su dominio territorial para generar espacios en la defensa rumana, aunque todavía no consiguen fabricar una oportunidad clara de gol.
Gheorghe Hagi, presente para apoyar a su selección
La leyenda del fútbol rumano se encuentra en las gradas para seguir de cerca la actuación de su selección. Considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de su país, Hagi fue la gran figura de la generación que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos 1994 y ahora acompaña a las nuevas promesas del fútbol rumano.
¡Se acerca México!
Adán Sánchez recupera el balón en una zona de peligro y filtra un pase para Davin Kimbrough, quien queda frente al arco y saca un disparo que se desvía en un defensor. ¡Tiro de esquina para México!
¡Arranca el partido en Doha!
¡México y Rumania ya juegan su primer partido del Mundial sub 17 Qatar 2026! El Tri, dirigido por Jürgen Castañeda, busca comenzar con una victoria su participación en el Grupo K, que también comparte con Camerún y Venezuela.
México en los Mundiales sub 17: dos títulos y una historia de protagonismo
La selección mexicana es una de las más exitosas en la historia de los Mundiales sub 17, con dos títulos, conquistados en Perú 2005 y México 2011. En su primera coronación, el equipo dirigido por Jesús Ramírez derrotó 3-0 a Brasil en la final, mientras que seis años después, bajo las órdenes de Raúl Gutiérrez, el Tri aprovechó su condición de anfitrión para vencer 2-0 a Uruguay en el Estadio Azteca. México también alcanzó las finales de Emiratos Árabes Unidos 2013 y Brasil 2019, aunque terminó como subcampeón en ambas ediciones.
En su participación más reciente antes de Qatar 2026, México quedó eliminado en los octavos de final de Indonesia 2023, tras perder 5-0 frente a Mali. Ahora, en la edición de 2026, el combinado dirigido por Jürgen Castañeda comparte el Grupo K con Rumania, Camerún y Venezuela, con el objetivo de recuperar protagonismo internacional y buscar su tercera corona en la categoría.
Alineación confirmada de México para enfrentar a Rumania
José Corona; Alan Hernández, Dylan Martínez, André Godinez, Gerson Gutiérrez, Álvaro Velázquez; Jonathan de la Fuente, Ángel Reyes; Adán Sánchez, Matthew Arana, Davian Kimbrough.
Antecedentes del México vs Rumania y últimos resultados
México y Rumania se enfrentarán por primera vez en la historia de los Mundiales sub 17. La selección europea debuta en esta categoría después de conseguir su clasificación en las eliminatorias de la UEFA, donde superó a Portugal e Islandia dentro del Grupo A2. El Tricolor, por su parte, afrontará su decimosexta participación en 21 ediciones del campeonato, con dos títulos en su historial.
En la categoría mayor existen cinco antecedentes entre ambas selecciones, con un balance favorable para México de cuatro victorias y una derrota. El enfrentamiento más reciente se disputó en enero del año 2000 y terminó con triunfo mexicano por 3-1. Sin embargo, ninguno de esos resultados corresponde a la categoría sub 17, por lo que el partido de Qatar marcará el primer antecedente mundialista juvenil entre los dos países.
Después del debut, El Tri enfrentará a Camerún el martes 24 de noviembre, a las 07:30 horas, y cerrará la fase de grupos frente a Venezuela el viernes 27, a las 10:00 horas, ambos en tiempo del centro de México.
Alineaciones probables: así juega México en la jornada 1 del Mundial sub 17
La Selección Mexicana cuenta con una generación que combina futbolistas de las fuerzas básicas de la Liga MX con elementos que militan en Estados Unidos y Europa. Uno de los principales nombres es Santiago Cisneros, mediocampista del León que fue incluido por el diario británico The Guardian entre los 60 talentos más destacados del fútbol mundial nacidos en 2009. También sobresale Saulo Tejeda, jugador del Dinamo Zagreb de Croacia, quien aporta experiencia en el fútbol europeo y representa otra de las alternativas para el mediocampo mexicano.
En el ataque destaca Da’vian Kimbrough, delantero del FC Dallas que hizo historia en Estados Unidos al debutar profesionalmente con Sacramento Republic a los 13 años, siete meses y 13 días. El atacante registra 13 goles en 20 partidos con las categorías sub 15 y sub 17 de México, de acuerdo con las cifras difundidas por su club. Otra de las opciones ofensivas es Adán Sánchez, futbolista de Monterrey que anotó cinco goles durante las eliminatorias mundialistas y buscará mantener su capacidad goleadora en Qatar.
Alineación probable de México ante Rumania: José Miguel Corona; Dylan Martínez, Álvaro Velázquez, Alan Hernández, Gerson Gutiérrez; Miguel Rivera, Jonathan de la Fuente, Ángel Reyes; Matthew Arana, Da´vian Kimbrough, Adán Sánchez
Esta fue la alineación utilizada por Jürgen Castañeda en el último partido amistoso de preparación, frente a Costa de Marfil, por lo que sirve como referencia para el debut mundialista. El once titular definitivo se conocerá antes del encuentro.
Fecha, horario y dónde ver en vivo el México vs Rumania del Mundial sub 17 Qatar 2026
El encuentro entre México y Rumania se disputará este sábado 21 de noviembre, a las 09:30 horas, tiempo del centro de México, en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, Qatar. El partido corresponde a la primera jornada del Grupo K y representa el debut de ambas selecciones en la edición 2026 del torneo.
Los aficionados podrán seguir el encuentro en territorio mexicano a través de Canal 9, por televisión abierta; TUDN, en televisión de paga; y ViX, mediante streaming. Además, Claro Sports ofrecerá la cobertura en directo con las acciones más importantes, las alineaciones, los goles y el resultado.
México inicia su camino en Doha
La Selección Mexicana comienza este sábado 21 de noviembre su participación en el Mundial sub 17 de Qatar 2026, cuando enfrente a Rumania en la primera jornada del Grupo K. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda buscará iniciar con una victoria su camino hacia el tercer campeonato de la categoría, después de los títulos conquistados en 2005 y 2011. El encuentro se disputará en el complejo Aspire Zone, donde el Tricolor intentará trasladar al escenario mundialista el rendimiento que mostró durante las eliminatorias de Concacaf.
México consiguió su clasificación con cuatro victorias, 20 goles a favor y solamente dos en contra, registros que le permitieron terminar invicto su proceso clasificatorio. Ahora enfrentará a una selección rumana que participa por primera vez en esta competencia, antes de medirse con Camerún y Venezuela en sus siguientes compromisos. Los dos primeros lugares de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, conseguirán su boleto a los dieciseisavos de final.