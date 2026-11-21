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Antecedentes del México vs Rumania y últimos resultados

México y Rumania se enfrentarán por primera vez en la historia de los Mundiales sub 17. La selección europea debuta en esta categoría después de conseguir su clasificación en las eliminatorias de la UEFA, donde superó a Portugal e Islandia dentro del Grupo A2. El Tricolor, por su parte, afrontará su decimosexta participación en 21 ediciones del campeonato, con dos títulos en su historial.

En la categoría mayor existen cinco antecedentes entre ambas selecciones, con un balance favorable para México de cuatro victorias y una derrota. El enfrentamiento más reciente se disputó en enero del año 2000 y terminó con triunfo mexicano por 3-1. Sin embargo, ninguno de esos resultados corresponde a la categoría sub 17, por lo que el partido de Qatar marcará el primer antecedente mundialista juvenil entre los dos países.

Después del debut, El Tri enfrentará a Camerún el martes 24 de noviembre, a las 07:30 horas, y cerrará la fase de grupos frente a Venezuela el viernes 27, a las 10:00 horas, ambos en tiempo del centro de México.