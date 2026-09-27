México vs Perú: ¿Cuándo es el próximo partido amistoso del Tricolor de Fecha FIFA y dónde ver en vivo?

México enfrenta a Perú el 29 de septiembre en Nueva Jersey, en el segundo partido de Rafa Márquez al frente del Tricolor durante la Fecha FIFA

Partidos en vivo: México vs Perú | Claro Sports

La Selección Mexicana continúa con el arranque del proceso de Rafael Márquez y tendrá poco tiempo para preparar su segundo compromiso de la Fecha FIFA de septiembre. Después de enfrentar a Colombia en Baltimore, el Tricolor viajará a Nueva Jersey para medirse a Perú, en otro encuentro de preparación rumbo al ciclo mundialista de 2030.

México empató frente a Colombia en el primer partido de Márquez como director técnico de la selección mayor. Gilberto Mora volvió a ocupar un papel importante en el equipo nacional y consiguió el gol del empate, además de estrenar su cuenta goleadora con la camiseta del Tricolor en esta nueva etapa.

El conjunto mexicano llegará al segundo partido con modificaciones respecto al grupo que estuvo disponible ante Colombia. Debido a que la Jornada 10 del Apertura 2026 coincidió con el inicio de la concentración, la Federación Mexicana de Futbol acordó limitar inicialmente la cantidad de seleccionados de algunos clubes de la Liga MX. Para el duelo ante Perú, Márquez podrá disponer de una plantilla más amplia.

Perú también llegará con actividad reciente, luego de caer frente a Estados Unidos en su primer encuentro de esta ventana internacional. De esta manera, México y la selección peruana se encontrarán tres días después de sus respectivos primeros amistosos, con ambos cuerpos técnicos en una etapa de evaluación y ajustes.

¿Cuándo y dónde es el México vs Perú por la Fecha FIFA de septiembre 2026?

El México vs Perú se disputará el martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, inmueble ubicado en Harrison. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La Federación Mexicana de Futbol incluye el encuentro dentro de su calendario oficial de partidos de preparación.

Claro Sports inicia su cobertura con previa desde las 17:00 horas, partido a las 19:00 y análisis posterior desde las 21:00 horas. Después de enfrentar a Perú, México continuará su gira contra Estados Unidos el 3 de octubre en Phoenix y Chile el 6 de octubre en Los Ángeles.

¿Quién transmite en vivo el próximo partido de la Selección de México y dónde ver por TV y online?

Para seguiir el México vs Perú, la mejor opción es Claro Sports Premium a través del canal oficial de Claro Sports en YouTube. La plataforma forma parte del acuerdo mediante el cual Claro Sports transmitirá partidos del Tricolor durante los ciclos mundialistas rumbo a 2030 y 2034, incluidos amistosos, encuentros de eliminatorias como local y partidos de Liga de Naciones de Concacaf.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

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Últimos resultados del México vs Perú: Antecedentes y quién manda

México cuenta con ventaja en el historial utilizado por Claro Sports para esta serie. Ambas selecciones registran 16 enfrentamientos, con siete victorias mexicanas, cinco triunfos peruanos y cuatro empates. Además, el Tricolor acumula tres partidos consecutivos sin perder contra la selección sudamericana.

El antecedente más reciente ocurrió en septiembre de 2022 en el Rose Bowl, cuando México derrotó 1-0 a Perú con un gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano al minuto 85. Antes empataron 1-1 en 2015 y 0-0 en 2013. Perú ganó 1-0 en la Copa América de 2011, mientras que México se impuso 4-0 en un amistoso disputado en 2008.

Alineación probable de la Selección Mexicana para el siguiente partido amistoso ante Perú

Rafael Márquez tendrá nuevas alternativas para elaborar su segundo once. Diego Campillo, Luis Romo y Hugo Camberos tienen previsto incorporarse a la concentración directamente en Nueva Jersey después de cumplir con sus compromisos de la Jornada 10 de la Liga MX. De esta forma, el cuerpo técnico podrá trabajar con un grupo más completo para enfrentar a Perú.

La llegada de esos jugadores abre la posibilidad de realizar rotaciones después del partido ante Colombia. Luis Romo aparece como una alternativa para reforzar el mediocampo, mientras Diego Campillo puede ampliar las opciones defensivas y Hugo Camberos ofrece variantes para el ataque. Márquez había trabajado desde el inicio de la concentración con un sistema 4-3-3.

A falta de los entrenamientos previos y de conocer el estado físico del plantel, una alineación probable de México ante Perú podría estar integrada por: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Diego Campillo, Jesús Gallardo; Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Santiago Gimenez y Hugo Camberos. La presencia de los futbolistas que se incorporarán en Nueva Jersey permitirá a Márquez modificar varias posiciones y repartir minutos durante el segundo encuentro de su etapa como seleccionador.

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