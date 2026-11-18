El Mundial sub 17 Qatar 2026 inicia el 19 de noviembre. Consulta fechas, horarios, rivales de México, grupos y dónde ver los partidos en vivo

Mundial Sub 17 Qatar 2026 en vivo | FIFA

La Copa Mundial sub 17 de la FIFA Qatar 2026 está por comenzar y la Selección Mexicana se prepara para una nueva participación en el torneo juvenil. La competencia arrancará el jueves 19 de noviembre y terminará el domingo 13 de diciembre, con la presencia de 48 selecciones que buscarán conquistar el campeonato mundial en territorio qatarí.

El conjunto mexicano, dirigido por Jürgen Castañeda, intentará recuperar protagonismo en una categoría donde presume dos títulos mundiales, conseguidos en Perú 2005 y México 2011. La selección nacional llega con una convocatoria de 21 futbolistas, incluidos jugadores que militan en clubes de México, Estados Unidos y Europa, con la intención de superar sus actuaciones recientes.

México quedó ubicado en el Grupo K junto a Rumania, Camerún y Venezuela, tres selecciones que buscarán avanzar a la fase de eliminación directa. El Tricolor comenzará su participación el sábado 21 de noviembre frente al representativo rumano, después enfrentará al conjunto africano y cerrará la primera ronda contra la selección venezolana.

La edición de 2026 será la segunda que se dispute con 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, formato que se estrenó en 2025. Los partidos se desarrollarán principalmente en el complejo Aspire Zone de Doha, mientras que la final está programada para el 13 de diciembre. Los aficionados mexicanos podrán seguir los encuentros del Tricolor por televisión abierta, de paga y streaming.

¿Cuándo empieza el Mundial sub 17 de la FIFA Qatar 2026?

El Mundial sub 17 Qatar 2026 comenzará el jueves 19 de noviembre y concluirá el domingo 13 de diciembre. La FIFA programó un total de 104 partidos, con encuentros que se disputarán en ocho canchas del complejo Aspire Zone, ubicado en Al Rayyan, cerca de Doha. La final se celebrará en el estadio Ahmad bin Ali.

El certamen tendrá una fase de grupos en la que cada selección disputará tres partidos. Los dos primeros lugares de cada sector, además de los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia comenzarán las eliminatorias directas hasta definir al campeón, que sucederá a Portugal, ganador del título mundial en 2025.

¿Cuándo juega México en el Mundial sub 17 Qatar 2026 y contra quién? Calendario de partidos

La Selección Mexicana sub 17 debutará el sábado 21 de noviembre ante Rumania, a las 09:30 horas, tiempo del centro de México. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda continuará su participación el martes 24 frente a Camerún, mientras que el viernes 27 cerrará la fase de grupos contra Venezuela. Los tres encuentros tendrán como sede el complejo Aspire Zone.

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Calendario de México en la fase de grupos:

Fecha Partido Horario CDMX Sábado 21 de noviembre México vs Rumania 09:30 Martes 24 de noviembre México vs Camerún 07:30 Viernes 27 de noviembre Venezuela vs México 10:00

El conjunto nacional llegó a Qatar el martes 17 de noviembre, después de completar una gira de preparación por Emiratos Árabes Unidos. Entre los futbolistas convocados destacan Da’vian Kimbrough, del FC Dallas, y Saulo Tejeda, del Dinamo Zagreb. El objetivo inmediato será conseguir uno de los dos boletos directos del Grupo K a la siguiente ronda, aunque también existe la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros.

Lista de clasificados del Mundial sub 17 2026

La Copa Mundial sub 17 reunirá a 48 selecciones de las seis confederaciones internacionales, además de Qatar como anfitrión. Entre los participantes aparecen Argentina, Brasil, Francia, España y México. Portugal, vigente campeón mundial, no consiguió clasificarse, por lo que habrá un nuevo monarca en esta edición.

Una de las novedades es la participación de República Dominicana en sustitución de Estados Unidos, luego de que la federación estadounidense se retirara del torneo. La FIFA confirmó el cambio el 12 de noviembre y asignó a la selección caribeña un lugar en el Grupo J, donde compartirá sector con Montenegro, Chile y Argelia.

Las 48 selecciones clasificadas por confederación:

Confederación Selecciones Anfitrión (1) Qatar Asia – AFC (8) Australia, China, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam África – CAF (10) Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Malí, Marruecos, Mozambique, Senegal, Tanzania y Uganda Concacaf (8) Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y República Dominicana Sudamérica – Conmebol (7) Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela Oceanía – OFC (3) Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda Europa – UEFA (11) Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, Irlanda, Rumania, Serbia y España

¿Cómo quedaron los grupos del Mundial sub 17 Qatar 2026?

El sorteo realizado por la FIFA el pasado 21 de mayo en Zúrich estableció 12 grupos integrados por cuatro selecciones. México quedó en el Grupo K, mientras que otros sectores presentan enfrentamientos como España contra Marruecos, Francia frente a Uruguay y Japón ante Colombia. La primera fase determinará a los 32 equipos que continuarán en la lucha por el campeonato.

Grupos completos del Mundial Sub 17 Qatar 2026:

Grupo Selecciones A Qatar, Panamá, Egipto y Grecia B Corea del Sur, Uganda, Nueva Caledonia y Ecuador C Argentina, Australia, Mozambique y Dinamarca D Francia, Haití, Arabia Saudita y Uruguay E Italia, Jamaica, Costa de Marfil y Uzbekistán F Senegal, Croacia, Cuba y Tayikistán G Malí, Nueva Zelanda, Bélgica y Vietnam H España, China, Fiyi y Marruecos I Brasil, Irlanda, Tanzania y Costa Rica J República Dominicana, Montenegro, Chile y Argelia K México, Rumania, Camerún y Venezuela L Japón, Colombia, Serbia y Honduras

Para México, el desafío será superar una fase en la que se enfrentará a dos selecciones de Europa y África, además de un rival sudamericano. Rumania disputará su primera Copa Mundial de la categoría, mientras que Camerún y Venezuela cuentan con antecedentes en el torneo. Un lugar entre los dos primeros del Grupo K garantizaría el pase del Tricolor a los dieciseisavos de final, sin depender de otros resultados.

¿Dónde ver en vivo a México en el Mundial sub 17 Qatar 2026?

Los aficionados podrán seguir los tres partidos de la Selección Mexicana sub 17 a través de Canal 9, TUDN y la plataforma ViX, que cuentan con la transmisión anunciada para México. Los encuentros contra Rumania, Camerún y Venezuela estarán disponibles en estas opciones, con horarios programados por la mañana en el centro del país.

Estas son las opciones de transmisión confirmadas para los partidos de México:

Televisión abierta: Canal 9.

Canal 9. Televisión de paga: TUDN.

TUDN. Streaming: ViX.

El primer encuentro será México contra Rumania el sábado 21 de noviembre, a las 09:30 horas, mientras que los siguientes compromisos se disputarán el 24 y 27 del mismo mes. En caso de avanzar a la ronda de eliminación directa, los próximos rivales y horarios de la selección dependerán de su posición en la tabla y de los cruces establecidos por la FIFA.