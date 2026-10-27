Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays, en vivo la MLB: fecha, horario y dónde ver el Juego 4 de la Serie Mundial 2026

Los Cerveceros le dieron una paliza a sus rivales y están a una sola victoria de conquistar el Clásico de Otoño con barrida

Brewers vs Rays, horario y dónde ver el Juego 4 | Claro Sports

Se reanudaron las acciones en la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas después de un día de inactividad, comenzando la rivalidad en Florida tras iniciar en Milwaukee. En el Juego 3 los Brewers le dieron una paliza de 10-1 a Rays en el Tropicana Field para ponerse 3-0 arriba en el Clásico de Otoño, por lo que está a una sola victoria de conquistar el primer título en su historia.

Es por ello que algunos aficionados ya están esperando el cuarto y, posiblemente, el último duelo de la serie entre el ganador del banderín de la Liga Nacional contra el de la Liga Americana. Los Cerveceros necesitan el triunfo para hacer historia; mientras que los de Florida deberán remar contracorriente para evitar la barrida y gestar la mayor remontada en la última instancia de la MLB.

Los Rays volverán a jugar en el Tropicana Field en el Juego 4 de la Serie Mundial 2026, donde deberán sacar pecho como locales para quedarse con la victoria y recortar distancias ante unos Brewers que mostraron un gran poder con el bate en este tercer encuentro.

Brewers vs Rays en vivo: fecha y horario del Juego 4 de la Serie Mundial de la MLB 2026

El Juego 4 entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays se llevará a cabo este martes 27 de octubre en el Tropicana Field, en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que en la noche se podrá dar a conocer al ganador de este duelo o al nuevo campeón de la Major League Baseball.

¿Dónde ver en vivo el Juego 4 de la Serie Mundial de la MLB 2026, Brewers vs Rays?

Claro Sports tendrá la mejor cobertura del Juego 4 del Clásico de Otoño de la MLB con el minuto a minuto del encuentro en la Florida. Así como la crónica y todo lo relevante que ocurre alrededor del partido de béisbol, como la actividad de los mexicanos en esta rivalidad que define al campeón del juego de pelota en Estados Unidos.

Si no te quieres perder ningún detalle del cuarto duelo, tienes que seguir la señal de TUDN, Fox y ESPN. Así como también de las plataformas de streaming como Fox ONE y Disney+, las cuales requieren de una cuenta activa y una suscripción de pago.

Brewers vs Rays: ¿Cómo llegan al Juego 4 de la Serie Mundial de la MLB?

Los Milwaukee Brewers llegan al cuarto juego de la Serie Mundial 2026 con el ánimo por todo lo alto, sobre todo por tener una ventaja de 3-0. El solo tener que sumar un nuevo triunfo para conquistar su primer título de Grandes Ligas genera ilusión en la afición y los peloteros, por lo que buscarían repetir la paliza conseguida esta noche en Florida.

Por su parte, los Rays llegan con la desilusión de una nueva derrota en la serie. Por lo que tendrán que tirar de orgullo para reducir la diferencia y mantenerse con vida en la pelea por el campeonato en el béisbol de los Estados Unidos, pues cabe recordar que es una de las franquicias que nunca han levantado el Trofeo del Comisionado de la MLB.

MÁS INFORMACIÓN: Los Brewers pegan primero en la Serie Mundial tras vencer a Rays con cierre cardíaco en la novena entrada

Calendario completo de la Serie Mundial de la MLB 2026: fechas, horarios y dónde ver

La Serie Mundial 2026 podría terminar este martes 27 de octubre, en caso de que los Tampa Bay Rays no reaccionen en el Tropicana Field. De lo contrario, se tendría que llevar a cabo el quinto juego, de nueva cuenta en Florida, pero el miércoles 28 de este mes. En el caso de que la novena de la península de Estados Unidos reaccione y empate la rivalidad a tres juegos, el Clásico de Otoño terminaría hasta el sábado 31.

Viernes 23 de octubre Tampa Bay Rays 2- 3 Milwaukee Brewers | CRÓNICA

Sábado 24 de octubre Tampa Bay Rays 4- 5 Milwaukee Brewers | CRÓNICA

Lunes 26 de octubre Milwaukee Brewers 10 -1 Tampa Bay Rays | CRÓNICA

Martes 27 de octubre Milwaukee Brewers en Tampa Bay Rays | 18:00 horas MX | Fox ONE, ESPN y TUDN

Miércoles 28 de octubre *Milwaukee Brewers en Tampa Bay Rays | 18:00 horas MX | Fox ONE, ESPN y TUDN

Viernes 30 de octubre *Tampa Bay Rays en Milwaukee Brewers | 18:00 horas MX | Fox ONE, ESPN y TUDN

Sábado 31 de octubre *Tampa Bay Rays en Milwaukee Brewers | 18:00 horas MX | Fox ONE, ESPN y TUDN



*En caso de ser necesario.