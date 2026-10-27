¡A un triunfo de la gloria! Brewers aplastan a Rays y ponen 3-0 la Serie Mundial

Los Cerveceros desataron una ofensiva de ocho carreras en la quinta entrada para imponerse 10-1 en el Tropicana Field; Jonathan Aranda consumió el último turno del encuentro

Tampa, mal y de malas en la Serie Mundial | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Los Brewers de Milwaukee están a una victoria de conquistar la Serie Mundial 2026. Los Cerveceros dieron un golpe en el Tropicana Field tras aplastar 10-1 a los Rays de Tampa Bay en el Juego 3, resultado que les permitió tomar una ventaja de 3-0 en la serie. Una ofensiva de ocho carreras durante la quinta entrada terminó por sentenciar el encuentro, mientras que el mexicano Jonathan Aranda comenzó en la banca, ingresó como bateador emergente y fue el encargado de consumir el último turno de la noche.

El encuentro marcó el regreso de la Serie Mundial al Tropicana Field, inmueble que sufrió daños por el paso del huracán Milton en octubre de 2024. Después de un proceso de reconstrucción que obligó a los Rays a disputar la temporada 2025 fuera de su estadio, el recinto volvió a recibir un partido por el campeonato de las Grandes Ligas. Sin embargo, la celebración terminó por convertirse en una noche complicada para los aficionados locales, que vieron a su equipo quedarse sin respuesta ante la ofensiva de Milwaukee.

Las primeras dos entradas estuvieron marcadas por el trabajo de los lanzadores y las intervenciones defensivas. Milwaukee consiguió colocar corredores en circulación, pero Tampa Bay evitó las anotaciones. Chandler Simpson protagonizó una atrapada ante un batazo de Sal Frelick en el segundo episodio, mientras Garrett Mitchell fue retirado cuando intentaba robarse la segunda base. Los Rays también tuvieron oportunidades para abrir el marcador, aunque no lograron aprovecharlas frente al abridor Robert Gasser.

Milwaukee rompe el empate y toma el control ante los Rays

La primera diferencia apareció en la parte alta de la tercera entrada. Jackson Chourio conectó un sencillo, avanzó hasta la segunda base y posteriormente llegó al plato gracias a un imparable de Christian Yelich. La ofensiva de los Cerveceros continuó con William Contreras, quien pegó una línea hacia el jardín derecho que permitió a Jake Bauers anotar la segunda carrera. El receptor venezolano fue puesto out cuando intentaba llegar a segunda, pero Milwaukee ya había establecido una ventaja de 2-0.

Tampa Bay buscó reaccionar durante sus siguientes turnos, aunque sus bateadores encontraron dificultades para superar el pitcheo visitante. Robert Gasser mantuvo controlada la ofensiva de los Rays y recibió el respaldo de una defensa que convirtió los contactos en eliminados. Los Cerveceros retiraron en orden a sus rivales durante la tercera y cuarta entradas, mientras la diferencia permaneció en dos carreras y el partido todavía ofrecía posibilidades de reacción para los locales.

Brewers desatan una ofensiva de ocho carreras en la quinta entrada

El quinto episodio cambió por completo el desarrollo del encuentro. Milwaukee colocó corredores en las bases y un reto exitoso de los Cerveceros permitió revertir un out forzado sobre Christian Yelich en segunda, con lo que William Contreras consiguió un sencillo dentro del cuadro y los visitantes llenaron las almohadillas. La decisión abrió el camino para una ofensiva que terminó por desbordar al cuerpo de lanzadores de Tampa Bay.

Brice Turang fue el encargado de encender el ataque con un sencillo que permitió anotar a Jackson Chourio y Christian Yelich, para colocar la pizarra 4-0. La ofensiva continuó con Garrett Mitchell, quien conectó otro imparable hacia el jardín izquierdo y produjo la quinta carrera con la anotación de William Contreras. Los Rays intentaron detener el daño con modificaciones desde el bullpen, pero ninguno de los movimientos consiguió frenar a los bateadores visitantes.

La situación empeoró cuando Cooper Pratt conectó un doblete que permitió anotar a Turang y Mitchell, después de un batazo desviado por el antesalista Junior Caminero. Sal Frelick agregó otra carrera con un doblete productor, mientras David Hamilton impulsó una más con un sencillo hacia el jardín central. La décima anotación llegó gracias a un doblete de Jackson Chourio, que llevó a Hamilton hasta el plato y completó una quinta entrada de ocho carreras para Milwaukee.

Jonathan Aranda ingresa como emergente y Tampa Bay evita la blanqueada

Con una desventaja de diez carreras, Tampa Bay intentó contener el daño durante la segunda mitad del encuentro. Garrett Cleavinger ingresó al montículo en la séptima entrada y retiró en orden a los tres bateadores que enfrentó, mientras que Antonio Senzatela tomó el lugar de Robert Gasser para continuar con el trabajo de Milwaukee. Los Rays tampoco lograron producir carreras en ese episodio, pese a las modificaciones realizadas por su manager Kevin Cash.

Uno de los movimientos más esperados por la afición mexicana llegó durante la parte baja de la séptima entrada. Jonathan Aranda ingresó como bateador emergente en sustitución de Ryan Vilade, después de comenzar el encuentro en la banca por una decisión estratégica del cuerpo técnico. El tijuanense conectó un elevado corto hacia la tercera base, donde Joey Ortiz realizó la atrapada para conseguir el segundo out. Aranda permaneció en el encuentro y posteriormente participó a la defensiva desde la primera base.

Milwaukee mantuvo el control de la pizarra durante las últimas entradas, mientras Tampa Bay continuó sin encontrar espacios para generar daño. Los Cerveceros llegaron al noveno episodio con una ventaja de 10-0 y Brandon Woodruff ingresó para encargarse del cierre. Sin embargo, los Rays consiguieron evitar la blanqueada cuando Cedric Mullins conectó un sencillo y posteriormente anotó gracias a un doblete de Yandy Díaz hacia el jardín central, con el que los locales colocaron el marcador 10-1.

La última oportunidad de Tampa Bay quedó en manos del mexicano Jonathan Aranda, quien conectó un rodado hacia la segunda base, donde Brice Turang recogió la pelota y lanzó a Jake Bauers para completar el out número 27. Con esa jugada terminó el encuentro y Milwaukee selló una victoria que lo coloca a un triunfo del campeonato. Los Brewers dominan 3-0 la Serie Mundial 2026 y tendrán la oportunidad de completar la barrida en el Juego 4, mientras los Rays están obligados a ganar para evitar que la celebración de sus rivales se concrete en el Tropicana Field.

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