¿Se puede remontar un 0-3 en la Serie Mundial? El antecedente que da esperanza a los Rays

Tampa Bay está a una derrota de perder el título ante Milwaukee, pero una remontada de Boston en 2004 demuestra que la hazaña es posible en MLB

Aranda y Tampa, contra la historia en la Serie Mundial | Claro Sports

Los Tampa Bay Rays están contra las cuerdas en la Serie Mundial 2026. Después de sufrir una derrota de 10-1 ante los Milwaukee Brewers en el Juego 3, el conjunto de Florida quedó con una desventaja de 0-3 y necesita ganar cuatro encuentros consecutivos para conquistar el campeonato. La situación plantea una pregunta que ha acompañado a distintas generaciones del béisbol: ¿alguna vez un equipo ha conseguido remontar semejante diferencia en el Clásico de Otoño?

La respuesta es no. Ninguna franquicia ha logrado recuperarse de una desventaja de 0-3 para ganar una Serie Mundial en la historia de las Grandes Ligas. Todos los equipos que comenzaron una final con tres victorias consecutivas terminaron por conquistar el título, un antecedente que coloca a Milwaukee a las puertas del campeonato y deja a Tampa Bay frente a un desafío que ningún otro club ha conseguido superar.

Sin embargo, existe una remontada que mantiene abierta la posibilidad de presenciar algo inédito. En 2004, los Boston Red Sox consiguieron recuperarse de un 0-3 ante los New York Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Aquella eliminatoria se convirtió en uno de los episodios más recordados de la postemporada y representa, hasta ahora, la única ocasión en la que un equipo de MLB ha ganado cuatro partidos consecutivos después de perder los primeros tres de una serie al mejor de siete.

¿Algún equipo ha remontado un 0-3 en la historia de la Serie Mundial?

La historia del béisbol muestra lo complicado que resulta recuperarse después de tres derrotas consecutivas. Hasta las Series de Campeonato de 2026, un total de 43 equipos habían conseguido una ventaja de 3-0 en series de postemporada al mejor de siete partidos, y 42 terminaron por ganar la eliminatoria. De esas series, 33 concluyeron mediante una barrida, mientras que otras seis necesitaron solamente cinco encuentros para definirse.

El antecedente más reciente dentro de una Serie Mundial ocurrió en 2024, cuando Los Angeles Dodgers ganaron los primeros tres juegos ante los New York Yankees. El conjunto neoyorquino consiguió evitar la barrida con una victoria de 11-4 en el cuarto encuentro, pero terminó por perder el quinto partido y el campeonato. El resultado confirmó una tendencia histórica: ningún equipo ha logrado llevar hasta el séptimo juego una Serie Mundial después de comenzar con tres derrotas.

Aunque las remontadas desde un 0-3 no existen en el historial del Clásico de Otoño, seis equipos sí han conseguido recuperarse de una desventaja de 1-3 para conquistar el título. El caso más reciente fue el de los Chicago Cubs en 2016, quienes derrotaron a Cleveland en siete encuentros y terminaron con una espera de 108 años sin ganar una Serie Mundial. Aquella remontada demuestra que es posible ganar tres partidos consecutivos cuando el margen de error desaparece.

¿Cómo lograron los Boston Red Sox remontar un 0-3 ante Yankees en 2004?

La historia cambió en octubre de 2004, cuando Boston parecía destinado a sufrir una nueva eliminación frente a su principal rival. Los Yankees ganaron los primeros tres partidos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, incluido un triunfo de 19-8 en el tercer encuentro. Nueva York estaba a una victoria de avanzar a la Serie Mundial y los Medias Rojas necesitaban ganar cuatro partidos consecutivos para evitar la eliminación.

El cuarto juego se convirtió en el punto de partida de la remontada. Boston perdía 4-3 en la novena entrada, con Mariano Rivera en el montículo, cuando Dave Roberts consiguió robarse la segunda base y posteriormente anotó la carrera del empate gracias a un sencillo de Bill Mueller. El encuentro llegó a entradas extras y David Ortiz conectó un cuadrangular de dos carreras en el duodécimo episodio para darle la victoria de 6-4 a los Red Sox.

La reacción continuó en el quinto encuentro, cuando Boston volvió a necesitar entradas adicionales para mantenerse con vida. David Ortiz fue nuevamente protagonista al conectar un sencillo productor en la entrada 14, con el que los Medias Rojas consiguieron ganar 5-4 y reducir la desventaja de la serie a 3-2. Dos días antes parecían eliminados, pero ahora se encontraban a una victoria de igualar la eliminatoria.

El sexto partido también quedó en manos de Boston, que ganó 4-2 en el Yankee Stadium y obligó a disputar un séptimo encuentro. Los Red Sox completaron la remontada con una victoria de 10-3 en el juego definitivo, después de una actuación ofensiva en la que Johnny Damon conectó dos cuadrangulares. Posteriormente, el equipo barrió 4-0 a los St. Louis Cardinals en la Serie Mundial y terminó con una sequía de 86 años sin conquistar el campeonato.

¿Qué otros equipos estuvieron cerca de remontar un 0-3 en los playoffs de MLB?

Boston no ha sido el único equipo que consiguió llevar hasta el límite una serie después de perder sus primeros tres compromisos. Los Houston Astros estuvieron cerca de repetir la hazaña en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2020, cuando enfrentaron precisamente a los Rays de Tampa Bay. Houston perdió los primeros tres juegos, pero ganó los siguientes tres para forzar un séptimo encuentro en el Petco Park de San Diego.

Sin embargo, Tampa Bay terminó por imponerse 4-2 en el Juego 7 y consiguió su boleto a la Serie Mundial de 2020, donde posteriormente perdió frente a los Dodgers. Aquella eliminatoria dejó a los Astros como el segundo equipo en la historia de MLB que logró empatar una serie después de comenzar con tres derrotas, aunque sin completar la remontada.

¿Qué necesitan los Rays para remontar ante Milwaukee en la Serie Mundial 2026?

La situación de Tampa Bay exige una reacción inmediata. Los Rays necesitan ganar los Juegos 4, 5, 6 y 7 para convertirse en el primer equipo capaz de remontar un 0-3 en una Serie Mundial. La derrota por 10-1 en el tercer encuentro, marcada por una ofensiva de ocho carreras de Milwaukee en la quinta entrada, dejó al conjunto de Kevin Cash sin margen de error para el resto de la eliminatoria.

El Juego 4 será la primera oportunidad para intentar cambiar la historia. Tampa Bay tendrá que encontrar una respuesta ofensiva después de las dificultades que enfrentó ante los lanzadores de Milwaukee y, al mismo tiempo, evitar que los Cerveceros vuelvan a construir ventajas amplias. Si los Rays consiguen extender la serie, el recuerdo de Boston en 2004 podría tomar fuerza. De lo contrario, Milwaukee completará la barrida y conquistará el campeonato en el Tropicana Field.

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