Casemiro, nuevo jugador del Inter Miami

El brasileño es anunciado como nuevo fichaje de las ‘garzas’, dejando Europa tras más de década en la que jugó para el Porto, Real Madrid y Manchester United

Casemiro, nuevo jugador de Inter Miami | Claro Sports

Casemiro se convirtió el miércoles 22 de julio en jugador del Inter Miami, luego de que las ‘garzas’ anunciaran el fichaje del brasileño, quien ahora pasa a ser compañero de Leo Messi tras haber sido adversarios por años en El Clásico entre Real Madrid y Barcelona.

El brasileño es el segundo fichaje del mercado de verano para Inter Miami, tras anunciar la llegada del ecuatoriano Fricio Caicedo.

“Me llena de orgullo darle la bienvenida a Casemiro y a su familia a Inter Miami. Es una persona y un jugador a quien he admirado durante mucho tiempo. Es un ganador que ha logrado muchísimo en el fútbol y, después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar”, declaró David Beckham copropietario del equipo, en un comunicado.

Inter Miami firma a Casemiro como agente libre y el brasileño permanecerá bajo contrato hasta la conclusión de la Sprint Season 2027 de la Major League Soccer, el torneo con el que se cambiará el calendario de la liga para igualarse al resto de principales competiciones del mundo.

El Manchester United optó por no renovar a Casemiro, quien optó por ir a la MLS tras 13 años en el fútbol europeo.

“Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que el club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí”, afirmó Casemiro. “Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el Club ha depositado en mí”.

Casemiro será compañero de Messi en Inter Miami | Xavier Bonilla / NurPhoto via AFP

Casemiro inició su carrera en las categorías inferiores de Sao Paulo FC, el equipo de su ciudad. Debutó como profesional a los 18 años en 2010. Tras disputar tres temporadas con el club brasileño, dio el salto a Europa en 2013 para unirse al Real Madrid, donde inicialmente formó parte del Real Madrid Castilla. Luego de una exitosa cesión al Porto durante la temporada 2014-15, regresó al conjunto madridista y se consolidó como uno de los pilares de una de las etapas más exitosas en la historia del club.

En ocho temporadas con el Real Madrid, Casemiro disputó 336 partidos, con 31 goles y 29 asistencias, ganando 18 títulos. En 2022, Casemiro dejó al equipo blanco y se fue a otro grande de Europa, el Manchester United, donde continuó compitiendo al más alto nivel. Disputó 160 encuentros, sumó 26 goles y 14 asistencias, ayudando al club a levantar una Copa de la Liga de Inglaterra y una FA Cup. A nivel internacional, el brasileño ha disputado 91 partidos con su selección, contribuyendo a la conquista de la Copa América 2019 y representando a Brasil en los Mundiales de 2018, 2022 y 2026. En la última justa mundialista, fue titular en los cinco partidos disputados por Brasil, con un gol en los dieciseisavos de final y una asistencia en los octavos de final.

“La llegada de Casemiro refleja exactamente la ambición de Inter Miami. Aquí nunca nos conformamos, queremos seguir creciendo y elevando nuestro nivel cada temporada. Hemos construido un club global, con la visión de ser no solo el mejor club de Estados Unidos, sino también una referencia del fútbol mundial. Casemiro representa a la perfección los valores de este club: liderazgo, mentalidad ganadora y una trayectoria extraordinaria al más alto nivel. Después de haber conquistado todo en el fútbol, su decisión de unirse a Inter Miami demuestra que comparte nuestro deseo de mirar al futuro con la máxima exigencia. Estamos muy felices de darle la bienvenida a nuestra familia”, declaró Jorge Mas, el dueño mayoritario del club del sur de la Florida.

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