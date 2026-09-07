Leagues Cup: todos los campeones de la historia y Toluca se suma al palmarés

Cruz Azul, León y Toluca representan los tres títulos mexicanos en una competencia que mantiene equilibrio con la MLS

Leagues Cup 2026: Toluca entra al palmarés y la Liga MX iguala a la MLS. Imago 7

Toluca se convirtió en el nuevo ganador de la Leagues Cup después de vencer a Monterrey en la final de la edición 2026. Los Diablos Rojos rompieron la racha de tres años consecutivos con equipos de la Major League Soccer en lo más alto y permitieron que la Liga MX recuperara protagonismo en el torneo.

Con el triunfo escarlata, la competencia ya cuenta con seis clubes diferentes que han conseguido levantar el trofeo desde su creación. Cruz Azul, León, Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders fueron los equipos que lo lograron antes de la edición 2026.

El resultado también modificó el balance histórico entre las dos ligas participantes. Los representantes mexicanos alcanzaron tres títulos, la misma cantidad que los clubes estadounidenses.

La Leagues Cup ha atravesado distintas etapas desde su creación. Después de la edición inaugural de 2019, el torneo de 2020 fue cancelado por la pandemia de COVID-19 y regresó en 2021. En 2022 se disputaron encuentros bajo el formato Leagues Cup Showcase, antes de que en 2023 comenzara la etapa actual de la competencia con la participación de todos los clubes de la Liga MX y la MLS.

Cruz Azul abrió el historial de la Leagues Cup

Cruz Azul fue el primer equipo en conquistar la competencia en 2019. La Máquina enfrentó a Tigres en la final celebrada en Las Vegas y se impuso 2-1 con anotaciones de Yoshimar Yotún y Jonathan Rodríguez, mientras Igor Lichnovsky descontó para el conjunto regiomontano.

Aquella edición contó con ocho participantes, cuatro clubes de la Liga MX y cuatro de la MLS, bajo un formato de eliminación directa.

Después de la pausa de 2020, León mantuvo la presencia mexicana en la parte alta del torneo. La Fiera derrotó 3-2 a Seattle Sounders en la final de 2021 y se convirtió en el segundo equipo en conquistar la competencia.

Inter Miami inició la etapa de dominio de la MLS

La competencia tuvo una transformación en 2023 con un nuevo formato que reunió a todos los clubes de la Liga MX y la MLS, además de otorgar lugares para la Concacaf Champions Cup.

Inter Miami fue el primer ganador de esta nueva etapa después de empatar 1-1 frente a Nashville SC y vencer 10-9 en la tanda de penales. Lionel Messi fue una de las figuras del recorrido del conjunto de Florida, que consiguió el primer título de su historia.

En 2024, Columbus Crew mantuvo la hegemonía estadounidense. El equipo de Ohio derrotó 3-1 a Los Angeles FC en la final y se convirtió en el cuarto ganador diferente del torneo.

Seattle Sounders continuó con esa tendencia en 2025. El conjunto de Washington venció 3-0 a Inter Miami y completó tres ediciones consecutivas con equipos de la MLS como protagonistas.

Resultados de todas las finales en la historia de la Leagues Cup

2019 | Cruz Azul 2-1 Tigres

2-1 Tigres 2021 | León 3-2 Seattle Sounders

3-2 Seattle Sounders 2023 | Inter Miami 1-1 Nashville (11-10 penaltis)

1-1 Nashville (11-10 penaltis) 2024 | Columbus Crew 3-1 LAFC

3-1 LAFC 2025 | Seattle Sounders 3-0 Inter Miami

3-0 Inter Miami 2026 | Toluca 2-0 Monterrey

Todos los ganadores de la Leagues Cup

Con la edición 2026 definida, la lista de equipos que han conquistado la competencia queda de la siguiente manera:

2019 | Cruz Azul | Liga MX

2021 | León | Liga MX

2023 | Inter Miami | MLS

2024 | Columbus Crew | MLS

2025 | Seattle Sounders | MLS

2026 | Toluca | Liga MX

Una característica se mantiene desde el inicio del torneo: ningún club ha logrado repetir como ganador. Cada edición que ha entregado un título ha tenido a un equipo diferente como protagonista.

Toluca permitió que la Liga MX igualara el historial con la MLS. Cruz Azul, León y los Diablos Rojos representan los tres campeonatos mexicanos, mientras Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders suman los tres obtenidos por clubes estadounidenses.

Toluca completa su recorrido en la edición 2026

El conjunto dirigido por Antonio ‘Turco’ Mohamed llegó a la final después de superar 2-0 a León en semifinales. Monterrey consiguió el otro boleto tras eliminar al América en la tanda de penaltis.

Además del reconocimiento deportivo, el ganador obtuvo acceso directo a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2027.

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