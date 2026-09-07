En Toluca ven el título de la Leagues Cup como motivación para buscar un semestre histórico

Franco Romero, Víctor Guzmán y Federico Pereira destacaron la unión del plantel y aseguraron que la conquista representa un impulso para lo que viene

Toluca se alza como campeón de la Leagues Cup | Imago7

Toluca volvió a celebrar un campeonato y el vestidor escarlata reconoció el trabajo que permitió al equipo conquistar la Leagues Cup 2026. Después de superar a Monterrey en la final, los futbolistas destacaron la unión del plantel y la importancia de sumar otro trofeo a una etapa marcada por los títulos.

El campeonato también representa un impulso para lo que resta del semestre. Franco Romero, Víctor Guzmán y Federico Pereira coincidieron en que el objetivo no termina con la Leagues Cup, pues el conjunto mexiquense todavía tendrá nuevos retos en el calendario.

Franco Romero destaca el trabajo de todo el grupo

Franco Romero fue uno de los jugadores que habló después de la conquista y destacó la satisfacción que existe dentro del vestidor por sumar un nuevo campeonato. El volante puso el acento en la forma en que el plantel ha logrado incorporar a los futbolistas que llegaron recientemente.

“Cada vez que van pasando los títulos, uno se pone cada vez más contento por sumar uno nuevo”, expresó Romero después de la final.

El futbolista también atribuyó el éxito al trabajo colectivo y a la mentalidad que existe dentro del equipo. “Es trabajo del grupo, de los chicos que van llegando, que se van acoplando a nosotros, de la humildad que tenemos, de las ganas que tenemos de seguir ganando”, señaló.

Víctor Guzmán reconoce la reacción de Toluca

Víctor Guzmán valoró la manera en que Toluca consiguió resolver la final ante Monterrey. El jugador consideró que el rival había mostrado una evolución con Matias Almeyda, pero señaló que los Diablos supieron aprovechar las oportunidades que generaron durante el encuentro.

“Era un equipo que venía de menos a más con su nuevo técnico, con mucha ilusión de ellos. Veíamos muchas ganas, corriendo todos”, explicó el ‘Pocho’ al analizar el partido.

El mexicano también resaltó la calidad que existe dentro del plantel escarlata y la importancia que tiene continuar acumulando campeonatos. “Nosotros aprovechamos las oportunidades que tuvimos. Este plantel está lleno de talento, de gloria también y pues bueno, gracias a Dios porque se nos dio ese título y porque estamos sumando”, apuntó.

Pereira pide disfrutar el campeonato antes de pensar en lo que viene

Federico Pereira tampoco ocultó su satisfacción por conseguir un trofeo que, según explicó, todavía no estaba en las vitrinas del club. El defensor uruguayo señaló que la conquista representa además una motivación para afrontar las competencias que todavía tiene Toluca por delante.

“Mucha felicidad, mucha felicidad. Era el que nos faltaba, así que lo vamos a disfrutar”, comentó Pereira después del encuentro ante Monterrey.

El jugador sabe que la celebración tendrá que terminar pronto porque el calendario continuará con nuevos compromisos. “Es también una motivación extra para lo que queda el semestre y poder competir en todas las competiciones. Es el objetivo que tenemos, así que tenemos que seguir ahora”, afirmó.

Pereira también contó que todavía no habían tenido oportunidad de hablar con Antonio Mohamed después de conseguir el campeonato. “Ahora es festejar, disfrutar. Después pasaremos página cuando estemos allá en Toluca y nos prepararemos para lo que viene”, explicó.

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